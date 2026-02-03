Rendkívüli

Bóka János: Brüsszel megtalálta a kiskaput, hogyan léphet be a háborúba, ezt kell megakadályozni + videó

manfred webereurópai néppártvétójog

A vétójoggal mérne csapást a magyar szuverenitásra a magyargyűlölő politikus

Nyílt hatalomkoncentrációt hajtana végre az Európai Unióban Magyar Péter brüsszeli főnöke. A Manfred Weber által az Európai Néppárt (EPP) zágrábi találkozóján meghirdetett program, amely európai katonák Ukrajnába vezénylését éppúgy magában foglalja, mint a vétójog megszüntetését, a kisebb tagállamokat másodrendűvé degradálná.

Munkatársunktól
2026. 02. 03. 8:06
Magyar Péter brüsszeli főnöke, Manfred Weber elvenné a tagállami vétójogot Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Unió működésének alapját jelentő szerződésekbe nem véletlenül került be a vétójog intézménye. A szabály azt volt hivatva szolgálni, hogy a kisebb tagállamok ne váljanak teljesen kiszolgáltatottá az olyan kulcsfontosságú területeken, mint például a külpolitikai döntések – emeli ki az Origo cikke.

Friedrich Merz német kancellár is támogatja Weber tervét a vétójog elvételére
Friedrich Merz német kancellár is támogatja Weber tervét a vétójog elvételére (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Brüsszelben azonban a „hatékonyság” jelszava alatt régóta fenik a kést erre a jogra. Olyan nyíltan, ahogyan Manfred Weber, a Tisza pártot is magában foglaló Európai Néppárt (EPP) vezetője a pártszövetség zágrábi találkozóján megfogalmazta, ritkán mondják ki a brüsszeli politikusok.

Miközben Európa a háborús inflációval és a migrációs válsággal küzd, a kontinens vezető jobbközép pártcsaládja a horvát fővárosban nem a polgárok valódi problémáira kereste a választ, hanem a brüsszeli központosítás felgyorsítására. Manfred Weber EPP-elnök és Friedrich Merz német kancellár nyíltan a tagállami vétójogok felszámolását és a döntéshozatal centralizálását szorgalmazták, különösen a kül- és biztonságpolitika terén.

A javaslatok, amelyek gyakorlatilag egy „Európai Egyesült Államok” irányába mutatnak, a kisebb tagállamok szuverenitását fenyegetik, miközben a német dominanciát erősítenék az unión belül.

A zágrábi találkozón az EPP „krémje” gyűlt össze, köztük Donald Tusk lengyel és Kiriákosz Micotákisz görög kormányfő. A főszerepet azonban a német politikusok játszották. A hírhedten magyargyűlölő Weber egyenesen odáig ment, hogy egy „hatékonyabb” unió érdekében három pontban foglalta össze radikális reformterveit.

Magyar Péter brüsszeli főnökének víziója szerint a 2029-es európai választások után össze kellene vonni az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöki tisztségét – jelenleg Ursula von der Leyen és António Costa tölti be ezeket a pozíciókat –, hogy Európa „egy hangon” beszélhessen.

Ez a lépés azonban a hatalom példátlan koncentrációját jelentené egyetlen kézben, tovább gyengítve a tagállamok ellenőrző szerepét.

A második pont talán még aggasztóbb: Weber egy közös európai hadsereg felállítását sürgeti, amelyet nem csupán elméleti síkon képzel el. A Der Spiegelnek adott nyilatkozatában kifejtette, hogy egy békemegállapodást követően közös európai békefenntartó erőket kellene állomásoztatni Ukrajnában, amelyek a jövőbeni európai hadsereg magját képeznék. Ez a javaslat új dimenzióba emelné az unió katonai szerepvállalását, kérdéseket vetve fel a semleges tagállamok státuszával és a nemzeti honvédelem jövőjével kapcsolatban.

Magyar Péter brüsszeli főnöke a vétójog eltörlésében hisz

A legveszélyesebb javaslat azonban a külpolitikai egyhangúság – azaz a vétójog – eltörlésére vonatkozik. Weber egy úgynevezett „szuverenitási szerződés” révén lehetővé tenné, hogy a tagállamok egy szűkebb csoportja szorosabban együttműködjön külpolitikai kérdésekben, kikerülve a vétót. Ezt a gondolatot Friedrich Merz német kancellár is támogatta, aki szerint „nem lehet, hogy mindig az utolsó diktálja a tempót”.

Merz a Bundestagban tartott beszédében már korábban is arról értekezett, hogy Európának meg kell tanulnia a „hatalmi politika nyelvét”, ám úgy tűnik,

ez a nyelv a kisebb nemzetek elhallgattatását jelenti.

A német kancellár szerint a minősített többségi döntéshozatalnak – amely a belső piaci kérdésekben már elterjedt – a külpolitikában is normává kell válnia.

Bár Merz szkepticizmusának adott hangot a szerződésmódosítások gyors megvalósíthatóságát illetően a 27 tagú unióban, a szándék egyértelmű: a nemzeti vétó, amely az unió alapítása óta a kisebb államok védőbástyája volt a nagyhatalmi túlkapásokkal szemben, immár nem biztosíték, hanem „akadály” a szemükben. A zágrábi javaslatok mögötti logika szerint a „gyorsaság és hatékonyság” oltárán fel kell áldozni a konszenzuskeresést. A gyakorlatban ez azt jelentené, hogy a nagy népességű és gazdaságilag erős országok – mindenekelőtt Németország – akarata érvényesülne, míg 

a kisebb nemzetek érdekei háttérbe szorulnának.

Hogy milyen típusú hatalomgyakorlást látna szívesen az Európai Unióban Manfred Weber, arra jó példa az EPP működése. Az (szintén az EPP soraiból érkezett) Ursula von der Leyen biztossági elnök elleni legutóbbi, negyedik bizalmatlansági indítványról szóló szavazás előtt a Weber-féle vezetés olyan belső szabályzatot fogadtatott el, amely példátlanul szigorú retorziókat helyez kilátásba azon EPP-s képviselők számára, akik az ehhez hasonló kulcsfontosságú ügyekben nem a pártszövetség irányvonalában szavaznak, vagy akár csak nem vesznek részt a szavazáson. Azóta az is bebizonyosodott, hogy Weber nem a levegőbe beszél: Milan Zver szlovén európai parlamenti képviselő esetében példát statuált, amiért a voksolás során a lelkiismeretére hallgatott.

Borítókép: Magyar Péter brüsszeli főnöke, Manfred Weber elvenné a tagállami vétójogot (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekélő kövületek

A kövületek után jönnek a fekete öves atlantisták

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Gondolhatnánk, hogy az EU vezetői egyszerűen síkhülyék, de az a sejtésem, hogy mégsem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.