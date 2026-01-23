Weber diktatúrája: a pártfegyelem megsértése miatt szankcionálja az EPP Milan Zver szlovén uniós képviselőt

Mint fogalmazott, a pártfegyelem ilyen formája nem közösséget épít, hanem engedelmességet követel.
A képviselő hangsúlyozta: a szóban forgó bizalmatlansági szavazás nem taktikai kérdés volt számára, hanem lelkiismereti ügy.
A lelkiismeretemet pedig nem adhatom kölcsön
– fogalmazott.
Kényelmetlen kérdések az Európai Bizottságról
Zver döntésének hátterében súlyos vádak és dokumentált ügyek állnak. Mint felidézte, már három éve küzd azért, hogy nyilvánosságra kerüljenek azok az európai bizottsági belső dokumentumok, amelyek a testület elfogadhatatlan beavatkozását bizonyítják Szlovénia belügyeibe.
Az ügy végül az Európai Unió Bírósága elé került, amely kimondta: a bizottság – Vera Jourová akkori alelnök közreműködésével – súlyosan túllépte hatáskörét, és ténylegesen befolyásolta a szlovén alkotmánybíróságot. Ez a beavatkozás később megnyitotta az utat a közszolgálati televízió politikai átvétele előtt.
Ahogy a képviselő fogalmazott: „Mindezek ellenére Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke egyetlen ponton sem állt ki az átláthatóság mellett. Nem támogatta a dokumentumok nyilvánosságra hozatalát, az ítélet után nem indított vizsgálatot, nem vonta felelősségre az érintetteket, és nem tett lépéseket annak érdekében, hogy hasonló visszaélések ne fordulhassanak elő a jövőben.”
Bocsánatkérés sem hangzott el azok felé a szlovén állampolgárok és dolgozók felé, akiket az ügy következményeként jogsértő módon elbocsátottak vagy áthelyeztek
– írja.
