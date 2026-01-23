Weber diktatúrája: a pártfegyelem megsértése miatt szankcionálja az EPP Milan Zver szlovén uniós képviselőt

Milan Zvert hivatalosan arról értesítették, hogy ideiglenes korlátozásokkal sújtják, amelyek bizonyos frakción belüli tisztségeire is kiterjednek. A képviselő ugyanakkor világossá tette: nem bánta meg döntését, sőt aggasztónak tartja azt az irányt, amelybe az Európai Néppárt (EPP) az utóbbi időben elmozdult, írja a közösségi oldalán.

Milan Zver szlovén uniós képviselő (Forrás: EPP)

Pártfegyelem helyett megfélemlítés

Zver szerint az új, szigorúbb szavazási szabályok nem az egységet erősítik, hanem épp ellenkezőleg: aláássák a politikai közösséget, rombolják a kollegialitást, és megszüntetik a bizalmat egy olyan frakcióban, amelynek már több mint tizenhat éve aktív tagja.