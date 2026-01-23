pártfegyelemBrüsszelEurópai NéppártszankciósEurópai Unió

Weber diktatúrája: a pártfegyelem megsértése miatt szankcionálja az EPP Milan Zver szlovén uniós képviselőt

Újabb példája annak, hogyan működik a brüsszeli pártfegyelem a gyakorlatban. Milan Zver szlovén európai parlamenti képviselő bejelentette: az Európai Néppárt (EPP) hat hónapra szankciókat vezetett be vele szemben, amiért a bizalmatlansági szavazáson nem a frakció hivatalos álláspontját követte, és nem támogatta az Európai Bizottságot.

Magyar Nemzet
Forrás: X2026. 01. 23. 15:13
Milan Zver szlovén néppárti uniós képviselő Forrás: Képernyőkép
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Milan Zvert hivatalosan arról értesítették, hogy ideiglenes korlátozásokkal sújtják, amelyek bizonyos frakción belüli tisztségeire is kiterjednek. A képviselő ugyanakkor világossá tette: nem bánta meg döntését, sőt aggasztónak tartja azt az irányt, amelybe az Európai Néppárt (EPP) az utóbbi időben elmozdult, írja a közösségi oldalán.

pártfegyelem
Milan Zver szlovén uniós képviselő (Forrás: EPP)

Pártfegyelem helyett megfélemlítés

Zver szerint az új, szigorúbb szavazási szabályok nem az egységet erősítik, hanem épp ellenkezőleg: aláássák a politikai közösséget, rombolják a kollegialitást, és megszüntetik a bizalmat egy olyan frakcióban, amelynek már több mint tizenhat éve aktív tagja.

Mint fogalmazott, a pártfegyelem ilyen formája nem közösséget épít, hanem engedelmességet követel.

A képviselő hangsúlyozta: a szóban forgó bizalmatlansági szavazás nem taktikai kérdés volt számára, hanem lelkiismereti ügy.

A lelkiismeretemet pedig nem adhatom kölcsön

– fogalmazott.

Kényelmetlen kérdések az Európai Bizottságról

Zver döntésének hátterében súlyos vádak és dokumentált ügyek állnak. Mint felidézte, már három éve küzd azért, hogy nyilvánosságra kerüljenek azok az európai bizottsági belső dokumentumok, amelyek a testület elfogadhatatlan beavatkozását bizonyítják Szlovénia belügyeibe.

Az ügy végül az Európai Unió Bírósága elé került, amely kimondta: a bizottság – Vera Jourová akkori alelnök közreműködésével – súlyosan túllépte hatáskörét, és ténylegesen befolyásolta a szlovén alkotmánybíróságot. Ez a beavatkozás később megnyitotta az utat a közszolgálati televízió politikai átvétele előtt.

Ahogy a képviselő fogalmazott: „Mindezek ellenére Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke egyetlen ponton sem állt ki az átláthatóság mellett. Nem támogatta a dokumentumok nyilvánosságra hozatalát, az ítélet után nem indított vizsgálatot, nem vonta felelősségre az érintetteket, és nem tett lépéseket annak érdekében, hogy hasonló visszaélések ne fordulhassanak elő a jövőben.”

Bocsánatkérés sem hangzott el azok felé a szlovén állampolgárok és dolgozók felé, akiket az ügy következményeként jogsértő módon elbocsátottak vagy áthelyeztek

– írja.

A hallgatás beszédesebb minden szónál

Milan Zver szerint minden megkeresésére hallgatás volt a válasz. Ez a csend pedig többet mond bármilyen magyarázatnál. Éppen ezért – mint hangsúlyozta – egy ilyen bizottságnak nem tud bizalmat szavazni. Egy támogató szavazat nemcsak hiteltelen lett volna, hanem szembement volna saját lelkiismeretével is.

Borítókép: Milan Zver szlovén néppárti uniós képviselő (Fotó: Képernyőkép) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekFekete-Győr András

Francesca, mint mindig!

Bayer Zsolt avatarja

Fekete-Győr elolvassa?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu