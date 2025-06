Vera Jourová újra támadásba lendült, ismét Orbán Viktort gyalázza

Képtelen megbocsátani a magyar álláspontot

Jourová visszatérően bírálta a magyar kormány álláspontját az ukrajnai háborúval kapcsolatban is. Bár elismerte, hogy „az Európai Unió lisszaboni szerződése nem teszi lehetővé”, hogy pusztán külpolitikai álláspont miatt szankciókat vessenek ki Magyarország ellen, mégis sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy ez nem lehetséges. Ezután hangsúlyozta, hogy továbbra is a jogállamisági eljárások miatti szankciós politikát tartja megfelelő eszköznek Magyarország megbüntetésére. Szavai szerint egyes tagállamok vezetői, köztük „Friedrich Merz német kancellár” is fontolgatja, hogy Magyarországot meg kellene fosztani szavazati jogától.