Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke az elmúlt időszakban nemcsak politikai értelemben, hanem szimbolikusan is a brüsszeli háborúpártiság élharcosává vált. Minden nyilatkozata, minden döntése azt bizonyítja, hogy Ukrajna érdekei megelőznek minden más szempontot, így a tagállami szuverenitást, a gazdasági realitást és az európai polgárok jólétét is. Weber szerint a közösségének tagja csak az lehet, aki feltétel nélkül beáll a Kijevnek szánt pénz- és fegyverszállítmányok mögé. Ez a „politikusi vizsgakérdés” a Tisza Párt előtt is ott volt és Magyar Péter készségesen válaszolt.

Manfred Weber és brüsszeli szövetségesei minden erejükkel Ukrajna pártján állnak

Fotó: AFP

Manfred Weber számára Ukrajna mindenek felett áll

Weber politikai ars poeticáját a következő kijelentésében jól összefoglalta:

Mi vagyunk Európa pártja, mi vagyunk a jogállamiság pártja, és mi vagyunk Ukrajna támogatásának pártja.

Ez a mondat nem egy véletlen elszólás, az EPP vezetője rendszeresen és tudatosan ismétli, hogy pártja identitásának szerves része Ukrajna feltétel nélküli támogatása. Az EPP kongresszusán elhangzott, hogy