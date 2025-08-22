Putyin szövetségese meglepő nyilatkozatot tett Trumpról

Aljakszandr Lukasenka augusztus 22-én Minszkben újságírói kérdésekre válaszolva kijelentette, hogy a média tévesen ábrázolja Donald Trump amerikai elnököt. Putyin közeli szövetségese, a belarusz elnök azonban pontosabb képet adott az amerikai vezetőről.

Aljakszandr Lukasenka, Putyin szövetségese méltatta Trumpot (Fotó: AFP)

Trump nem az az ember, akit a médiában látunk

– jegyezte meg Lukasenka. A belarusz elnök szerint Trump beszédeinek csak részletei jutnak el a nyilvánossághoz, és a fordítási árnyalatok is rányomják bélyegüket, azt a benyomást keltve, hogy impulzív és következetlen.

Nem. Ő egy józan gondolkodású ember

– hangsúlyozta.