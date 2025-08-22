Rendkívüli

Kormánypártiak brutális kivégzésére buzdítanak a Tisza Párt egyik csoportjában

Donald TrumpTrumpAljakszandr Lukasenka

Putyin szövetségese meglepő nyilatkozatot tett Trumpról

Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök váratlan kijelentést tett Donald Trump amerikai elnökről egy minszki sajtótájékoztatón. Putyin szövetségese szerint Trump józan gondolkodású és békére törekvő politikus.

Kozma Zoltán
2025. 08. 22. 13:44
Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)
Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Aljakszandr Lukasenka augusztus 22-én Minszkben újságírói kérdésekre válaszolva kijelentette, hogy a média tévesen ábrázolja Donald Trump amerikai elnököt. Putyin közeli szövetségese, a belarusz elnök azonban pontosabb képet adott az amerikai vezetőről.

Aljakszandr Lukasenka, Putyin szövetségese méltatta Trumpot (Fotó: AFP)
Aljakszandr Lukasenka, Putyin szövetségese méltatta Trumpot (Fotó: AFP)

Trump nem az az ember, akit a médiában látunk

 – jegyezte meg Lukasenka. A belarusz elnök szerint Trump beszédeinek csak részletei jutnak el a nyilvánossághoz, és a fordítási árnyalatok is rányomják bélyegüket, azt a benyomást keltve, hogy impulzív és következetlen. 

Nem. Ő egy józan gondolkodású ember

 – hangsúlyozta. 

Putyin szövetségese szerint Trump békét akar

Lukasenka hozzátette: 

Úgy vélem, előnyös lenne, ha több ilyen megbízható ember lenne [a csapatában]. Ráadásul békére orientált.

Korábban beszámoltunk arról is, hogy Nobel-díjasok közös levélben fordultak Donald Trumphoz, amelyben 1300 belarusz politikai fogoly szabadon bocsátását sürgették.

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai bizottság

Hogy mi lesz? Semmi nem lesz…

Bayer Zsolt avatarja

2022 szeptemberében felrobbantották az Északi Áramlatot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu