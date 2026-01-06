Rendkívüli

Orbán Viktor: A kihívónk egy 26 tagból álló párt, ez áll velünk szemben + videó

Orbán ViktorTarr ZoltánTisza Pártnemzetközi sajtótájékoztató

Orbán Viktor: Az bizony egy kacsa! + videó

Frappáns választ adott a miniszterelnök.

2026. 01. 06.
– Hallgassanak a józan eszükre: ha valami úgy néz ki, mint egy kacsa, hápog, mint egy kacsa, hártya van az ujjai között, mint egy kacsának, akkor lehet, az egy kacsa – mutatott rá szellemesen Orbán Viktor. A miniszterelnök a hétfői  nemzetközi sajtótájékoztatójáról töltött fel egy részletet a közösségi oldalára, amelyben a Mandiner azon észrevételére reagált, hogy sok baloldali szavazó kételkedik abban, hogy a Tisza Párt megszorítócsomagja valódi lenne, és azt gondolják, hogy csak a Fidesz kitalációja.

A kormányfő Tarr Zoltán elhíresült kijelentésre utalva hangsúlyozta: van azonban egy korábban elhangzott kulcsmondat, miszerint „ha bevallanánk, amire készülünk, elvesztenénk a választást, ezért nem szabad elmondani, mire készülünk”. Orbán Viktor szerint ez okot ad annak a feltételezésre, hogy azok a programok, amelyek napvilágra kerültek, hozzájuk tartoznak. 

A kormányfő videóját alább tudja megnézni, a Magyar Nemzet tudósítását ebben a cikkben tudja elolvasni.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

 

