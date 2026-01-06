Deák Dániel: Orbán Viktor diktálja a tempót, Magyar Péter kullog

– Magyar Péter utánozta Orbán Viktort. A miniszterelnök már napokkal korábban bejelentette, hogy tart egy nemzetközi sajtótájékoztatót, és rá pár órával Magyar Péter is tartott egy nemzetközinek nevezett sajtótájékoztatót – mondta el élő videóelemzésében Deák Dániel.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte:

Érdemes volt nézni a közvetítést, ugyanis jóval kevesebb újságíró volt kíváncsi Magyar Péterre. Gyakorlatilag ez egy gagyi másolata volt a valódi nemzetközi sajtótájékoztatónak. Orbán Viktort próbálta utánozni ebben is, ugyanakkor kevesebb sikerrel inkább.

Deák Dániel szerint Magyar Péter mozgásának van egy nagyon fontos politikai üzenete, ez pedig az, hogy Orbán Viktor diktálja a tempót, vagyis a kormányfő kezdeményező szerepben van, dinamizálja a magyar közéletet, a Tisza Párt elnöke ugyanakkor csak reagál a történésekre.

Magyar Péter reagál, követi a miniszterelnököt, nem alakítója, hanem követője az eseményeknek, kullog Orbán Viktor után. Ez egyértelműen kijött a tegnapi nap során. Ehhez társul, hogy Orbán Viktor egy komplex világképet vázolt fel, részletesen reagált a hazai és külpolitikai folyamatokra, miközben Magyar Péter leragadt egy átlag ellenzéki kommentelőnek a színvonalán, nem tudott komplexen válaszolni külpolitikai vagy belpolitikai kérdésekre

– jelentette ki az elemző. Megjegyezte, a Tisza Párt elnöke meglehetősen zavart, agresszív, erőszakos volt, még a Telex újságírójának is beszólogatott, miközben a jobboldali újságírókat folyamatosan propagandistázta.