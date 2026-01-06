Jeszenszky Zsolt, PestiSrácok: „Mára viszont megváltozott a világ. Besültek a bizniszek. A seftelést, lébecolást, az okosságot már nem tudják olyan gátlástalanul csinálni, nem megy már úgy az életművészkedés, mint régen. És ezért természetesen nem ők a hibásak. Hanem a kormány. (Ráadásul némelyiket még a törvény is utolérte.) Frusztráltak, csalódottak, rosszkedvűek lettek, irigykednek, és bosszút akarnak állni. Na, ezek ma mind megveszekedett, véresszájú Magyar Péter-hívők. Vajon egy új Kánaánban reménykednek? Vagy simán csak similis simili gaudet? Hasonló a hasonlónak örül? Ti is ezt látjátok a tiszásokon? Nektek is vannak ilyen ismerőseitek?”