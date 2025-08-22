Északi ÁramlatOlaszországletartóztatásgázvezeték

Északi Áramlat felrobbantása: az olasz bíróság zárt ülésen tárgyalja az ukrán elkövető ügyét

Amint arról korábban beszámoltunk, az olasz rendőrség letartóztatott egy ukrán férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy részt vett az Északi Áramlat csővezetékek 2022-es szabotázsában. Egy razzia során a csendőrök egy lakásban találták meg San Clemente településen, miközben családjával nyaralt. A férfi jelenleg a Casetti börtönben van, védelmét Ilaria Perruzza, a Rimini Ügyvédi Kamara ügyvédje látja el. Meghallgatását péntekre tűzték ki a Bolognai Fellebbviteli Bíróságon.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 08. 22. 13:13
Francois Fillon korábbi francia miniszterelnök (b1), Angela Merkel egykori német kancellár (b3), Mark Rutte volt holland kormányfő (b4), Dmitrij Medvegyev korábbi orosz elnök (b5), és Günther Oettinger, az Európai Bizottság egykori energiaügyi biztosa (j3
Francois Fillon korábbi francia miniszterelnök (b1), Angela Merkel egykori német kancellár (b3), Mark Rutte volt holland kormányfő (b4), Dmitrij Medvegyev korábbi orosz elnök (b5), és Günther Oettinger, az Európai Bizottság egykori energiaügyi biztosa (j3) az Északi Áramlat 2011-es átadása során. (Fotó: Thomas Eugster) Fotó: Thomas Eugster
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A letartóztatást Rimini régióban hajtották végre a rendőrök a Szövetségi Bíróság által augusztus 18-án kiadott európai elfogatóparancs alapján. A jelentések szerint a leleplezés az olasz csendőrség és a nemzetközi hatóságok szoros együttműködésének köszönhető. 

Északi Áramlat
 Az Északi Áramlat 2 (Nord Stream 2 AG) elnevezésű, az Oroszországot Németországgal összekötő gázvezeték kivitelezéséért felelős vállalat logója a cég svájci székházának bejárati ajtaján, Zugban 2022. március 1-jén (Fotó:  MTI/EPA/Keystone/Phillip Schmidli)

A sajtóhírek arról számolnak be, hogy Szerhij K. néhány napot töltött Olaszországban családjával. A szálláshelyen leadott személyi okmányok alapján jelezték a hatóságok fele az ukrán férfi és családja jelenlétét. A csendőrök a Casetti börtönbe vitték, és az európai elfogatóparancs végrehajtása céljából az igazságügyi hatóságok rendelkezésére bocsátották. 

Várhatóan az elkövetkező napokban átszállítják Németországba – írja az AGI olasz hírügynökség.

Az orosz gázt Európába szállító vezeték elleni támadást Szerhij K. hétoldalas elfogatóparancsa rekonstruálja. A 49 éves ukrán férfi egy Rimini közelében fekvő faluban foglalt bungalót a saját nevén, ahol augusztus 19-e óta feleségével és két gyermekével nyaralt.

2022. szeptember 26-án a Balti-tenger az orosz–ukrán konfliktus egyik legdrámaibb és legrejtélyesebb hadműveletének színhelyévé vált. Egy gázvezeték robbant fel a tengerfenéken gejzírként törve fel a felszínre. Az Északi Áramlat, az orosz gázt Németországba szállító rendszer négy vezetékéből három robbant fel, mely erőteljesen befolyásolta az európai energiapolitika egyensúlyát

 – számol be az előzményekről az Open hírügynökség.

Német nyomozók szerint a szabotázsakció mögött a 49 éves Szerhij K. egykori ukrán százados állt, aki az ukrán hírszerző szolgálatánál szolgált. Nem egy átlagos katona volt, hanem az az ügynök, aki koordinálta a konfliktus egyik legmerészebb küldetését. A terv fedőneve Diameter hadművelet volt. A csapat hét főből állt: Szerhij K. mellett más bajtársak és négy civil búvár is tevékenykedett. Az akcióterv az volt, hogy robbanóanyagokat helyezzenek el 70-80 méter mélyen, közvetlenül a kontinens egyik stratégiailag legvédettebb infrastruktúrája alatt.

Az Il Fatto Quotidiano lap szerint a százados a németországi Rostockból indult útnak az Andromeda nevű kis vitorlás jacht fedélzetén, amelyet közvetítőkön keresztül, hamis okmányokkal béreltek. Egy első pillantásra ártalmatlan hajóról volt szó, amelyet éppen azért választottak, hogy ne keltsen gyanút.

A fedélzet alatt azonban neoprén ruhák, oxigénpalackok és robbanóanyagok voltak. 2022. szeptember 8-án a csapat Rügen szigetén, Wiek kikötőjében szállt tengerre. Útjuk Bornholmra, a dán szigetre vitte őket, ahonnan kilátás nyílik arra a tengerszakaszra, amelyen a gázvezetékek futnak. Az éjszakai merülések során a búvárok legalább négy, egyenként 14 és 27 kilogramm súlyú robbanószerkezetet helyeztek el. 

Az Il Messaggero olasz napilap német médiajelentésekre támaszkodva arról számol be, hogy az ukrán fegyveres erők főparancsnokának, Valerij Zaluzsnij parancsát visszavonták, Zelenszkij Washington nyomására a hadművelet leállítását kérte. A csapat azonban ennek ellenére folytatta a hadműveletet. 

Soha nem erősítették meg, hogy Szerhij K. közvetlen megbízásból vagy egy párhuzamos vonal kezdeményezésére cselekedett-e, aminek következtében Oroszország és Európa elvesztette fő gázvezetékét, egy húszmilliárd dolláros infrastruktúrát, amely 2021-ben Németország éves földgázszükségletének körülbelül felét szállította.

Az Északi Áramlat ügyét továbbra is rejtély övezi. Kijev tagad mindenféle érintettséget, annak ellenére, hogy a német sajtó többször is utalt számos nyomra, amely összeköti a műveletet az ukrán hadsereg és hírszerző szolgálatok legmagasabb szintjeivel – írja az Il Fatto Quotidiano. Még nem tudni, hogy Szerhij K. együttműködik-e a német nyomozókkal. 

Az olasz sajtó szerint Ukrajnában hősként tekinthetnek a letartóztatott férfira, jóllehet továbbra is kérdések merülnek fel Kijev szerepével kapcsolatban. 

Eközben a genovai ügyészség azt vizsgálja, lehet-e kapcsolat az Északi Áramlat felrobbantása és a savonai Seajewel olajszállító tartályhajó februári incidense között.

Fotó: Francois Fillon korábbi francia miniszterelnök (balra), Angela Merkel egykori német kancellár (balról a harmadik), Mark Rutte volt holland kormányfő (balról a negyedik), Dmitrij Medvegyev korábbi orosz elnök (balról az ötödik), és Günther Oettinger, az Európai Bizottság egykori energiaügyi biztosa (jobbról a harmadik) az Északi Áramlat 2011-es átadása során (Fotó: Thomas Eugster)

add-square Robbantás az Északi Áramlat ellen

Az energiabiztonság kérdésében is működik a kettős mérce

Robbantás az Északi Áramlat ellen 6 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai bizottság

Hogy mi lesz? Semmi nem lesz…

Bayer Zsolt avatarja

2022 szeptemberében felrobbantották az Északi Áramlatot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu