Északi Áramlat felrobbantása: az olasz bíróság zárt ülésen tárgyalja az ukrán elkövető ügyét

A letartóztatást Rimini régióban hajtották végre a rendőrök a Szövetségi Bíróság által augusztus 18-án kiadott európai elfogatóparancs alapján. A jelentések szerint a leleplezés az olasz csendőrség és a nemzetközi hatóságok szoros együttműködésének köszönhető.

Az Északi Áramlat 2 (Nord Stream 2 AG) elnevezésű, az Oroszországot Németországgal összekötő gázvezeték kivitelezéséért felelős vállalat logója a cég svájci székházának bejárati ajtaján, Zugban 2022. március 1-jén (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Phillip Schmidli)

A sajtóhírek arról számolnak be, hogy Szerhij K. néhány napot töltött Olaszországban családjával. A szálláshelyen leadott személyi okmányok alapján jelezték a hatóságok fele az ukrán férfi és családja jelenlétét. A csendőrök a Casetti börtönbe vitték, és az európai elfogatóparancs végrehajtása céljából az igazságügyi hatóságok rendelkezésére bocsátották.

Várhatóan az elkövetkező napokban átszállítják Németországba – írja az AGI olasz hírügynökség.

Az orosz gázt Európába szállító vezeték elleni támadást Szerhij K. hétoldalas elfogatóparancsa rekonstruálja. A 49 éves ukrán férfi egy Rimini közelében fekvő faluban foglalt bungalót a saját nevén, ahol augusztus 19-e óta feleségével és két gyermekével nyaralt.

2022. szeptember 26-án a Balti-tenger az orosz–ukrán konfliktus egyik legdrámaibb és legrejtélyesebb hadműveletének színhelyévé vált. Egy gázvezeték robbant fel a tengerfenéken gejzírként törve fel a felszínre. Az Északi Áramlat, az orosz gázt Németországba szállító rendszer négy vezetékéből három robbant fel, mely erőteljesen befolyásolta az európai energiapolitika egyensúlyát

– számol be az előzményekről az Open hírügynökség.

Német nyomozók szerint a szabotázsakció mögött a 49 éves Szerhij K. egykori ukrán százados állt, aki az ukrán hírszerző szolgálatánál szolgált. Nem egy átlagos katona volt, hanem az az ügynök, aki koordinálta a konfliktus egyik legmerészebb küldetését. A terv fedőneve Diameter hadművelet volt. A csapat hét főből állt: Szerhij K. mellett más bajtársak és négy civil búvár is tevékenykedett. Az akcióterv az volt, hogy robbanóanyagokat helyezzenek el 70-80 méter mélyen, közvetlenül a kontinens egyik stratégiailag legvédettebb infrastruktúrája alatt.

Az Il Fatto Quotidiano lap szerint a százados a németországi Rostockból indult útnak az Andromeda nevű kis vitorlás jacht fedélzetén, amelyet közvetítőkön keresztül, hamis okmányokkal béreltek. Egy első pillantásra ártalmatlan hajóról volt szó, amelyet éppen azért választottak, hogy ne keltsen gyanút.

A fedélzet alatt azonban neoprén ruhák, oxigénpalackok és robbanóanyagok voltak. 2022. szeptember 8-án a csapat Rügen szigetén, Wiek kikötőjében szállt tengerre. Útjuk Bornholmra, a dán szigetre vitte őket, ahonnan kilátás nyílik arra a tengerszakaszra, amelyen a gázvezetékek futnak. Az éjszakai merülések során a búvárok legalább négy, egyenként 14 és 27 kilogramm súlyú robbanószerkezetet helyeztek el.