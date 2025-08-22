Rendkívüli

Trump válaszolt Orbán Viktor levelére a Barátság kőolajvezeték támadása után

Menczer TamásBarátság-kőolajvezetékenergiabiztonság

Menczer Tamás: A Barátság kőolajvezeték nélkül nincs magyar energiabiztonság

Ha nem érkezik orosz kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül, akkor nincs magyar energiabiztonság. Ez Magyarország számára stratégiai jelentőségű – hangsúlyozta Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Munkatársunktól
2025. 08. 22. 10:52
Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Fotó: MTI/Katona Tibor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Stratégiai jelentőségű Magyarország számára a Barátság kőolajvezeték – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Menczer Tamás szerint a Barátság-kőolajvezeték stratégiai jelentőségű Magyarország számára (Illusztráció, forrás: Pixabay)
Menczer Tamás szerint a Barátság-kőolajvezeték stratégiai jelentőségű Magyarország számára. Illusztráció (Forrás: Pixabay)

Nagyon egyszerű a képlet. Van egy kőolajvezeték, a Barátság kőolajvezeték, amely Magyarország szempontjából stratégiai jelentőséggel bír. Hogyha nincs szállítás és nem érkezik az orosz kőolaj ezen a vezetéken keresztül, akkor nincs magyar energiabiztonság. Tehát ez számunkra stratégiai jelentőségű

– hangsúlyozta a kommunikációs igazgató.

Nem az oroszok veszélyeztetik a magyar energiaellátást – emelte ki Menczer Tamás.

Az oroszok szállítanak szállítottak eddig is, nem az oroszok veszélyeztetik a magyar energiabiztonságot, az oroszok szállítanak, az ukránok bombázzák a vezetéket

– fogalmazott.

Ezzel támadják a mi energiabiztonságunkat, így a mi szuverenitásunkat. Nyilvánvalóan bele akarnak nyomni, provokálni bennünket ebbe a háborúba, de mi ezt nem hagyjuk – szögezte le.

Szijjártó külügyminiszter úr és a miniszterelnök úr is világossá tette, hogy mi nem hagyjuk, hogy beleprovokáljanak vagy belenyomjanak ebbe a háborúba. A szuverenitásunk, az energiabiztonságunk támadását, pedig fejezzék be, erre a leghatározottabban felszólítjuk őket

– mondta Menczer Tamás.

Bár a balliberális sajtó ezt szereti félreérteni és fenyegetésként értelmezni, tényként meg kell jegyezni, hogy Ukrajna áramellátása nagyrészt Magyarországtól függ.

Sem külügyminiszter úr, sem én nem fenyegetek senkit, sem burkoltan, sem nyíltan, csak egészen egyszerűen tényszerűen megjegyezzük, hogy Ukrajna áramellátása igen jelentős részben Magyarországon keresztül történik

– mutatott rá a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Katona Tibor)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai bizottság

Hogy mi lesz? Semmi nem lesz…

Bayer Zsolt avatarja

2022 szeptemberében felrobbantották az Északi Áramlatot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.