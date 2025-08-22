Menczer Tamás: A Barátság kőolajvezeték nélkül nincs magyar energiabiztonság

Stratégiai jelentőségű Magyarország számára a Barátság kőolajvezeték – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Menczer Tamás szerint a Barátság-kőolajvezeték stratégiai jelentőségű Magyarország számára. Illusztráció (Forrás: Pixabay)

Nagyon egyszerű a képlet. Van egy kőolajvezeték, a Barátság kőolajvezeték, amely Magyarország szempontjából stratégiai jelentőséggel bír. Hogyha nincs szállítás és nem érkezik az orosz kőolaj ezen a vezetéken keresztül, akkor nincs magyar energiabiztonság. Tehát ez számunkra stratégiai jelentőségű

– hangsúlyozta a kommunikációs igazgató.

Nem az oroszok veszélyeztetik a magyar energiaellátást – emelte ki Menczer Tamás.

Az oroszok szállítanak szállítottak eddig is, nem az oroszok veszélyeztetik a magyar energiabiztonságot, az oroszok szállítanak, az ukránok bombázzák a vezetéket

– fogalmazott.

Ezzel támadják a mi energiabiztonságunkat, így a mi szuverenitásunkat. Nyilvánvalóan bele akarnak nyomni, provokálni bennünket ebbe a háborúba, de mi ezt nem hagyjuk – szögezte le.

Szijjártó külügyminiszter úr és a miniszterelnök úr is világossá tette, hogy mi nem hagyjuk, hogy beleprovokáljanak vagy belenyomjanak ebbe a háborúba. A szuverenitásunk, az energiabiztonságunk támadását, pedig fejezzék be, erre a leghatározottabban felszólítjuk őket

– mondta Menczer Tamás.

Last night, Ukraine struck a key pumping station of Russia's Druzhba oil pipeline



The Unecha station pumps oil to Russia's Ust-Luga port — the starting point of shadow fleet tankers, and to Russia's allied countries — Belarus, Hungary, and Slovakia.



It was the second attack on… pic.twitter.com/CMnLoaGnX3 — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) August 22, 2025

Bár a balliberális sajtó ezt szereti félreérteni és fenyegetésként értelmezni, tényként meg kell jegyezni, hogy Ukrajna áramellátása nagyrészt Magyarországtól függ.

Sem külügyminiszter úr, sem én nem fenyegetek senkit, sem burkoltan, sem nyíltan, csak egészen egyszerűen tényszerűen megjegyezzük, hogy Ukrajna áramellátása igen jelentős részben Magyarországon keresztül történik

– mutatott rá a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

