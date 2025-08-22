Így támadják az ukránok Magyarország energiabiztonságát + videó

Szijjártó Péter közösségi oldalán üzent. A Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt! – írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon.

A Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt! – írta Szijjártó Péter Fotó: Facebook / Szijjártó Péter

Ez már a harmadik eset rövid időn belül. Az első támadás augusztus elején történt, amikor a vezeték oroszországi szakaszát érte találat, emiatt napokra leállt a tranzit Magyarország és Szlovákia felé. Alig néhány nappal később újabb csapás érte a rendszert, ezúttal a belarusz területen, ami ismét komoly fennakadást okozott az ellátásban.

Mostanra harmadszor is megszakadt a szállítás, ami egyértelműen jelzi: a háború egyre gyakrabban célozza a kritikus energiahálózatokat, ezzel közvetlenül fenyegetve hazánk energiabiztonságát.