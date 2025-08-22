Rendkívüli

Trump válaszolt Orbán Viktor levelére a Barátság kőolajvezeték támadása után

Magyarországkulcsszerepháborúenergiahálózateszközorosz-ukrán háború

Így támadják az ukránok Magyarország energiabiztonságát + videó

Mint arról beszámoltunk, az éjszaka folyamán immár harmadszor érte támadás a Barátság kőolajvezetéket az orosz–belarusz határnál. A fejleményről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter számolt be közösségi oldalán. A több mint négyezer kilométer hosszú Barátság vezeték a világ egyik legnagyobb kőolajszállító rendszere, amely kulcsszerepet játszik Közép-Európa energiaellátásában. Magyarország kőolajimportjának döntő hányada ma is ezen az útvonalon érkezik.

Magyar Nemzet
2025. 08. 22. 8:18
Újabb támadás érte a Barátság kőolajvezetéket (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter közösségi oldalán üzent. A Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt! – írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon.

Magyarország
Ez már a harmadik eset rövid időn belül. Az első támadás augusztus elején történt, amikor a vezeték oroszországi szakaszát érte találat, emiatt napokra leállt a tranzit Magyarország és Szlovákia felé. Alig néhány nappal később újabb csapás érte a rendszert, ezúttal a belarusz területen, ami ismét komoly fennakadást okozott az ellátásban.

Mostanra harmadszor is megszakadt a szállítás, ami egyértelműen jelzi: a háború egyre gyakrabban célozza a kritikus energiahálózatokat, ezzel közvetlenül fenyegetve hazánk energiabiztonságát.

A Barátság vezeték a világ egyik legkiterjedtebb olajszállító hálózata, amelyet még a Szovjetunió épített ki az 1960-as években. A több ezer kilométer hosszú rendszer Oroszországból indul, majd két fő ágon juttatja el a kőolajat Európába: az egyik Németország és Lengyelország, a másik pedig Szlovákia, Magyarország és Csehország irányába halad. 

Hazánk kőolajellátásának túlnyomó része ma is ezen keresztül történik, ezért a vezeték kulcsszerepet játszik Magyarország energiabiztonságában. Az elmúlt hónapokban azonban többször is katonai támadások érték.

Hortay Olivér, a Századvég energiapolitikai szakértője korábban rámutatott: a magyar háztartások közvetlen ellátásbiztonsági kockázattól jelenleg nem szenvednek, hiszen az ország három hónapra elegendő kőolajtartalékkal rendelkezik. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy 

a politikai feszültség megoldása elengedhetetlen, mivel Magyarország nem válhat kiszolgáltatottá a kritikus infrastruktúra elleni fenyegetéseknek.

Magyarország álláspontja világos: hazánk nem hajlandó belesodródni a háborúba, és elutasít minden olyan kísérletet, amely az energiabiztonságunk aláásásával próbálna nyomást gyakorolni ránk. 

A kormány következetesen a béketárgyalások és a tűzszünet mellett érvel, hangsúlyozva, hogy az energiaszállítások célba vétele nemcsak Magyarország, hanem egész Európa stabilitását veszélyezteti. 

A kabinet többször is jelezte: elsődleges nemzeti érdek az energiaellátás biztonsága és folyamatossága, ezért minden diplomáciai és technikai eszközzel azon dolgozik, hogy a magyar fogyasztókat a lehető legkevésbé érintsék a háború következményei.

Borítókép: A Barátság csővezeték egy része (Fotó: AFP)

