Trump bejelentette a győzelmet

A bíróság ugyanakkor fenntartotta az elnök ellen a polgári eljárásban hozott elmarasztaló ítéletet, amely részben eltiltotta Donald Trumpot az üzleti tevékenységtől New York államban. Az öttagú bírói tanács indoklása szerint a nagymértékű pénzbírság túlzó volt, és megsértette az amerikai alkotmány nyolcadik kiegészítését az aránytalan büntetések tilalmáról. David Friedman, a bírók egyike az ügy teljes megszüntetését és minden jogkövetkezmény megsemmisítését mondta szükségesnek különvéleményben.

Trump győzelmet aratott (Fotó: AFP)

Donald Trump Truth Social közösségi oldalán teljes győzelemként értékelte a fellebbezési bíróság ítéletét, és a Letitia James New York-i főügyész által kezdeményezett teljes ügyet hamisnak minősítette.