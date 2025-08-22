Rendkívüli

Szijjártó Péter: Ismét támadás érte a Barátság kőolajvezetéket

izraeliminiszterelnökHamászGázavárostúszcsapat

Izrael tárgyalásokat kezd a túszok szabadon bocsátásáról

Izrael újabb fordulatot vett a gázai háborúban: Benjamin Netanjahu bejelentette, hogy kész tárgyalni a még fogva tartott túszok szabadon engedéséről. A miniszterelnök ugyanakkor hozzátette, hogy mindez szorosan összefügg a Hamász legyőzésével, amelynek terveit csütörtök este a kormány hivatalosan is jóváhagyta.

Magyar Nemzet
2025. 08. 22. 7:46
Gázaváros Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Netanjahu az izraeli csapatoknak elmondta, hogy kabinetje jóváhagyta a Gázaváros elleni nagyszabású támadás terveit a terület északi részén, a széles körű nemzetközi és belföldi ellenállás ellenére – írja a BBC

Izrael
Benjamin Netanjahu, Izrael miniszterelnöke Fotó: GIL COHEN-MAGEN Forrás: AFP

A Hamász hétfőn beleegyezett a katari és egyiptomi közvetítők által kidolgozott 60 napos tűzszüneti javaslatba, amely Katar szerint a Gázában még fogva tartottak felének szabadon bocsátását eredményezné.

Netanjahu azonban most először válaszolt, és nem fogadta el a jelenleg tárgyalt megállapodást. Az izraeli média egy izraeli tisztviselőre hivatkozva azt nyilatkozta, hogy a helyszín meghatározása után tárgyalókat küldenek ki a tárgyalások megújítására.

Netanjahu csütörtök este a gázai hadosztály izraeli központjában tett videonyilatkozatában azt mondta, hogy 

utasítást adott a túszok szabadon bocsátásáról szóló tárgyalások azonnali megkezdésére.

„Azért jöttem, hogy jóváhagyjam az Izraeli Védelmi Erők (IDF) terveit Gáza város ellenőrzésének átvételére és a Hamász legyőzésére” – fogalmazott.

„Ez a két ügy – a Hamász legyőzése és az összes túszunk szabadon bocsátása – kéz a kézben jár” – tette hozzá Netanjahu, anélkül, hogy részleteket közölt volna a tárgyalások következő szakaszáról.

Izraeli tisztviselők ezen a héten hangot adtak annak, hogy ellenzik a tűzszüneti megállapodást, amely csak a túszok részleges szabadon bocsátását eredményezné.

A Reuters által idézett közlemény szerint szerdán a Hamász azzal vádolta Netanjahut, hogy figyelmen kívül hagyta a közvetítők tűzszüneti javaslatát, és azzal vádolta, hogy akadályozza a megállapodást.

Netanjahu hivatala múlt szombaton közleményt adott ki, amelyben kijelentette, hogy Izrael csak „csak azzal a feltétellel egyezik bele a megállapodásba, ha az összes túszt egyszerre szabadon engedik”, és hogy a háború befejezésének feltételei között szerepel a Hamász lefegyverzése, Gáza demilitarizálása, a gázai övezet izraeli ellenőrzése, valamint egy nem Hamász és nem Palesztin Hatóság által működtetett kormányzás bevezetése.

Izrael úgy véli, hogy az 50 túszból csak 20 van életben a 22 hónapnyi háború után.

A palesztinok közölték, hogy csütörtökön heves bombázás érte Gázaváros keleti részeit, egy nappal azután, hogy a hadsereg bejelentette, hogy megtette az első lépéseket az offenzívában.

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) figyelmeztette az egészségügyi tisztviselőket és a nemzetközi szervezeteket, hogy készüljenek fel Gázaváros teljes, egymillió lakosának tervezett evakuálására, és déli menedékhelyekre küldjék őket, mielőtt a csapatok bevonulnának.

A Hamász által vezetett gázai egészségügyi minisztérium kijelentette, hogy elutasít „minden olyan lépést, amely aláásná az egészségügyi rendszer maradványait”. Az ENSZ és a segélyszervezetek megfogadták, hogy maradnak, hogy segítsenek azokon, akik nem tudnak vagy nem akarnak elköltözni.

Borítókép: Gázaváros (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekTrump

Elnökök egymás között

Földi László avatarja

Magyarország érdekét nekünk kell definiálni és erős hangon tudtára adni a többieknek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.