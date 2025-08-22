Izrael tárgyalásokat kezd a túszok szabadon bocsátásáról

Netanjahu az izraeli csapatoknak elmondta, hogy kabinetje jóváhagyta a Gázaváros elleni nagyszabású támadás terveit a terület északi részén, a széles körű nemzetközi és belföldi ellenállás ellenére – írja a BBC.

Benjamin Netanjahu, Izrael miniszterelnöke Fotó: GIL COHEN-MAGEN Forrás: AFP

A Hamász hétfőn beleegyezett a katari és egyiptomi közvetítők által kidolgozott 60 napos tűzszüneti javaslatba, amely Katar szerint a Gázában még fogva tartottak felének szabadon bocsátását eredményezné.

Netanjahu azonban most először válaszolt, és nem fogadta el a jelenleg tárgyalt megállapodást. Az izraeli média egy izraeli tisztviselőre hivatkozva azt nyilatkozta, hogy a helyszín meghatározása után tárgyalókat küldenek ki a tárgyalások megújítására.

Netanjahu csütörtök este a gázai hadosztály izraeli központjában tett videonyilatkozatában azt mondta, hogy

utasítást adott a túszok szabadon bocsátásáról szóló tárgyalások azonnali megkezdésére.

„Azért jöttem, hogy jóváhagyjam az Izraeli Védelmi Erők (IDF) terveit Gáza város ellenőrzésének átvételére és a Hamász legyőzésére” – fogalmazott.

„Ez a két ügy – a Hamász legyőzése és az összes túszunk szabadon bocsátása – kéz a kézben jár” – tette hozzá Netanjahu, anélkül, hogy részleteket közölt volna a tárgyalások következő szakaszáról.

Izraeli tisztviselők ezen a héten hangot adtak annak, hogy ellenzik a tűzszüneti megállapodást, amely csak a túszok részleges szabadon bocsátását eredményezné.

A Reuters által idézett közlemény szerint szerdán a Hamász azzal vádolta Netanjahut, hogy figyelmen kívül hagyta a közvetítők tűzszüneti javaslatát, és azzal vádolta, hogy akadályozza a megállapodást.

Netanjahu hivatala múlt szombaton közleményt adott ki, amelyben kijelentette, hogy Izrael csak „csak azzal a feltétellel egyezik bele a megállapodásba, ha az összes túszt egyszerre szabadon engedik”, és hogy a háború befejezésének feltételei között szerepel a Hamász lefegyverzése, Gáza demilitarizálása, a gázai övezet izraeli ellenőrzése, valamint egy nem Hamász és nem Palesztin Hatóság által működtetett kormányzás bevezetése.

Izrael úgy véli, hogy az 50 túszból csak 20 van életben a 22 hónapnyi háború után.