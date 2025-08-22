Északi Áramlat: az őrizetbe vett ukrán tiszt vallomásától retteghet Kijev

Az elmúlt napokban jelentős fordulat következett be a 2022-es Északi Áramlat gázvezeték-robbantás ügyében. Egy ukrán katonatisztet, akit a német ügyészség a szabotázs vezetőjének tart, letartóztattak Olaszországban. Ez az első letartóztatás abban az ügyben, amely az egyik legnagyobb modern kori háborús szabotázsakciónak tekinthető.

Az Északi Áramlat felrobbantásával Európa járt rosszul (Fotó: AFP)

A gyanúsítottat, akit a német rendőrség Serhii K.-ként azonosított, szerdán éjfél előtt tartóztatták le az olasz San Clemente városához közeli területen, miközben fiát kísérte. A német ügyészség korábban nemzetközi elfogatóparancsot adott ki ellene és több más gyanúsított ellen is, miután közel három évig tartó nyomozást folytattak az ügyben.

A vád szerint az ukrán Serhii K. egy olyan csapat vezetője volt, amely két katonából és négy civil búvárból állt. Őket egy speciális ukrán katonai egység toborozta titokban, hogy robbanószereket helyezzenek el a tenger alatti gázvezetékeken. A csoport állítólag egy Németországban bérelt kis vitorlást használt a művelethez.

A német szövetségi főügyész csütörtökön megerősítette, hogy „Serhii K. része volt annak a csoportnak, amely robbanószereket helyezett el az Északi Áramlat 1 és az Északi Áramlat 2 gázvezetékeken". A gyanúsítottat robbanás előidézésével, alkotmányellenes szabotázzsal és infrastruktúra-rombolással vádolják.