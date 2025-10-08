Kijev az Északi Áramlat robbantásról: Nem a mi dolgunk

Bodnar hangsúlyozta, hogy az ügy igazságszolgáltatási kérdés, amely a lengyel hatóságok joghatósága alá tartozik.

Nem avatkozunk be, mert ez egyszerűen egy bírósági ügy. Minden a lengyel igazságszolgáltatáson áll

– mondta egy interjúban. Korábban írtunk róla, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnök azt mondta, inkább azoknak kell szégyellniük magukat és kellene hallgatni, akik megépítették az Északi Áramlat 2-t, nem pedig azoknak, akiket a szabotálásával vádolnak, hozzátéve, hogy Lengyelországnak nem érdeke a gyanúsított átadása. Tusk szerint a gyanúsított kiadása „Lengyelország érdekeivel ellentétes” lenne, és ezt az álláspontot „már hónapokkal ezelőtt” megosztotta Olaf Scholz volt német kancellárral és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.