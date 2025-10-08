Rendkívüli

Északi Áramlat: hiába az ukrán érintettség, Kijev mosná a kezeit

Ukrajna közölte, hogy nem avatkozik be annak az ukrán állampolgárnak az ügyébe, akit Lengyelország Németország kérésére vett őrizetbe az Északi Áramlat 2 vezeték szabotázsával összefüggésben. A lengyel kormányfő szerint a kiadatás Varsó érdekeivel ellentétes lenne, míg Kijev egyszerűen jogi és nem diplomáciai ügyként kezeli az esetet. A német hatóságok szerint a gyanúsított segíthetett a robbanóanyag elhelyezésében a 2022-es, Északi Áramlat ellen végrehajtott támadás során.

András János
2025. 10. 08. 12:06
Volodimir Zelenszkij és Donald Tusk
Volodimir Zelenszkij és Donald Tusk Fotó: GENYA SAVILOV Forrás: AFP
Kijev nem avatkozik be annak az ukrán állampolgárnak az ügyébe, akit Németország kérésére tartóztattak le a lengyel hatóságok az Északi Áramlat 2 gázvezeték szabotázsával összefüggésben – közölte Vaszil Bodnar, Ukrajna lengyelországi nagykövete. A nyilatkozat egy egyre erősödő vita közepette hangzott el. A gyanúsítottat – akit Volodimir Z.-ként azonosítottak – szeptemberben vették őrizetbe Lengyelországban – írja a The Kyiv Independent.

Már három év telt el az Északi Áramlat 2 vezeték felrobbantása óta
Már három év telt el az Északi Áramlat 2 vezeték felrobbantása óta (Fotó: Europress/AFP)

Kijev az Északi Áramlat robbantásról: Nem a mi dolgunk

Bodnar hangsúlyozta, hogy az ügy igazságszolgáltatási kérdés, amely a lengyel hatóságok joghatósága alá tartozik. 

Nem avatkozunk be, mert ez egyszerűen egy bírósági ügy. Minden a lengyel igazságszolgáltatáson áll

 – mondta egy interjúban. Korábban írtunk róla, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnök azt mondta, inkább azoknak kell szégyellniük magukat és kellene hallgatni, akik megépítették az Északi Áramlat 2-t, nem pedig azoknak, akiket a szabotálásával vádolnak, hozzátéve, hogy Lengyelországnak nem érdeke a gyanúsított átadása. Tusk szerint a gyanúsított kiadása „Lengyelország érdekeivel ellentétes” lenne, és ezt az álláspontot „már hónapokkal ezelőtt” megosztotta Olaf Scholz volt német kancellárral és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. 

Lengyelország titkosszolgálati koordinátora korábban azt mondta, hogy az ügy rendkívül súlyos, és a bíróságnak legfeljebb száz napja van annak eldöntésére, hogy kiadják-e a gyanúsítottat.

A német nyomozók szerint Volodimir Z., aki búvároktató, segített robbanóanyagot elhelyezni a gázvezetékeken 2022-ben. Egy másik ukrán gyanúsítottat augusztusban Olaszországban tartóztattak le hasonló vádakkal. Amint arról korábban beszámoltunk, az olasz rendőrség letartóztatott egy ukrán férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy részt vett az Északi Áramlat csővezetékek 2022-es szabotázsában. Egy razzia során a csendőrök egy lakásban találták meg San Clemente településen, miközben családjával nyaralt. A férfi jelenleg a Casetti börtönben van.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Tusk (Fotó: AFP)

