  • Orosz nagykövet: A Nyugat elhallgatja az Északi Áramlat-robbantás valódi felelőseit
Északi ÁramlatfelelősMoszkvarobbantásNyugat-Európa

Orosz nagykövet: A Nyugat elhallgatja az Északi Áramlat-robbantás valódi felelőseit

Pontosan három éve, 2022. szeptember 26-án hajtottak végre példátlan terrortámadást az Északi Áramlat és az Északi Áramlat 2 gázvezetékek ellen, amelyek az európai energiabiztonság legfontosabb infrastruktúrái közé tartoztak. Az ügyben azóta sem született átfogó, nemzetközileg elfogadott eredmény, ami egyre nagyobb kétségeket vet fel a nyomozás hitelességét illetően – hangsúlyozta Szergej Necsajev, Oroszország berlini nagykövete.

Szabó István
Forrás: TASZSZ2025. 09. 26. 20:46
A helyszín ahol a robbanás történt és megrongálta az Északi Áramlat 1 gázvezetéket Forrás: TT/AFP
Az orosz diplomata szerint „a világközösséget három év alatt sem tájékoztatták arról, kik a felelősei a példátlan szabotázsakcióknak”. Miközben a nyugati államok rendszerint villámgyorsan mondanak ki „megalapozatlan bűnösségi ítéleteket” Oroszországgal szemben, addig ebben az ügyben feltűnően lassúak, és „feltétlen bizalmukat” fejezik ki a német ügyészség iránt, írja a TASZSZ.

Északi Áramlat
Szergej Necsajev, Oroszország németországi nagykövete (Fotó: NurPhoto/AFP/Emmanuele Contini)

Necsajev rámutatott: Moszkva már a kezdetektől fogva nemzetközi vizsgálatot sürgetett, amelyben orosz szakértők is részt vehettek volna.

Minden kezdeményezésünket figyelmen kívül hagyták, a jogsegélykérelmeinkre sem érkezett válasz. Ez megkérdőjelezi a folyamat objektivitását, pártatlanságát és átláthatóságát

– hangsúlyozta a nagykövet.

Északi Áramlat: Moszkva nem hisz a nyugati narratívának

A diplomata nevetségesnek nevezte azokat a nyugati sajtóban felbukkanó magyarázatokat, amelyek „ismeretlen ukrán amatőr búvárokhoz” kötik a támadást. Emlékeztetett arra is, hogy a szabotázs hatalmas anyagi veszteséget okozott, tönkretette az évekig épített vezetékeket, valamint a legnagyobb, ember okozta metánkibocsátási eseményt idézte elő, súlyos környezeti károkat okozva. 

(L-R) Finnish Foreign Minister Pekka Haavisto, Finnish Prime Minister Sanna Marin, Finnish Defence Minister Antti Kaikkonen and Finnish Interior Minister Krista Mikkonen address a press conferance on current security issues concerning Nord Stream gas pipelines and restrictions on the issuing of visas to Russian citizens in Helsinki, Finland on September 28, 2022. The two Nord Stream gas pipelines linking Russia and Europe have been hit by unexplained leaks, Scandinavian authorities said on September 27, 2022, raising suspicions of sabotage. The pipelines have been at the centre of geopolitical tensions in recent months as Russia cut gas supplies to Europe in suspected retaliation against Western sanctions following its invasion of Ukraine. (Photo by Antti Yrjönen / Lehtikuva / AFP) / Finland OUT
Pekka Haavisto finn külügyminiszter, Sanna Marin finn miniszterelnök, Antti Kaikkonen finn védelmi miniszter és Krista Mikkonen finn belügyminiszter sajtótájékoztatót tartanak az Északi Áramlat gázvezetékekkel kapcsolatos aktuális biztonsági kérdésekről és az orosz állampolgárok vízumkiadásának korlátozásáról Helsinkiben, Finnországban, 2022. szeptember 28-án (Fotó: Lehtikuva/AFP/Antti Yrjönen)

„Az ilyen tettek nem maradhatnak büntetlenül, bárki követte el azokat” – tette hozzá.

Az Északi Áramlat elleni támadással kapcsolatban a Die Zeit, a Süddeutsche Zeitung és az ARD televízió közös nyomozása nemrég arról számolt be, hogy a német hatóságok azonosították az akció hét elkövetőjét. Hat ukrán állampolgár ellen elfogatóparancsot is kiadtak, egy hetedik gyanúsított pedig 2024 decemberében életét vesztette a kelet-ukrajnai harcokban. A német sajtóértesülések szerint a műveletet ukrán állami támogatással hajthatták végre.

Moszkva mindeközben továbbra is azt állítja: az akció nem jöhetett volna létre az Egyesült Államok támogatása nélkül. Az orosz főügyészség nemzetközi terrorcselekmény gyanújával folytat vizsgálatot.

Borítókép: A helyszín ahol a robbanás történt és megrongálta az Északi Áramlat 1 gázvezetéket (Fotó: TT/AFP)

