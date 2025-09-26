Az orosz diplomata szerint „a világközösséget három év alatt sem tájékoztatták arról, kik a felelősei a példátlan szabotázsakcióknak”. Miközben a nyugati államok rendszerint villámgyorsan mondanak ki „megalapozatlan bűnösségi ítéleteket” Oroszországgal szemben, addig ebben az ügyben feltűnően lassúak, és „feltétlen bizalmukat” fejezik ki a német ügyészség iránt, írja a TASZSZ.

Szergej Necsajev, Oroszország németországi nagykövete (Fotó: NurPhoto/AFP/Emmanuele Contini)

Necsajev rámutatott: Moszkva már a kezdetektől fogva nemzetközi vizsgálatot sürgetett, amelyben orosz szakértők is részt vehettek volna.

Minden kezdeményezésünket figyelmen kívül hagyták, a jogsegélykérelmeinkre sem érkezett válasz. Ez megkérdőjelezi a folyamat objektivitását, pártatlanságát és átláthatóságát

– hangsúlyozta a nagykövet.

Északi Áramlat: Moszkva nem hisz a nyugati narratívának

A diplomata nevetségesnek nevezte azokat a nyugati sajtóban felbukkanó magyarázatokat, amelyek „ismeretlen ukrán amatőr búvárokhoz” kötik a támadást. Emlékeztetett arra is, hogy a szabotázs hatalmas anyagi veszteséget okozott, tönkretette az évekig épített vezetékeket, valamint a legnagyobb, ember okozta metánkibocsátási eseményt idézte elő, súlyos környezeti károkat okozva.