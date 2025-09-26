Rendkívüli

Fontos bejelentéseket tesz Orbán Viktor – Kövesse nálunk élőben!

Három éve történt az Északi Áramlat felrobbantása

Három év telt el az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása óta, de máig nem nevezték meg hitelt érdemlően a felelősöket. A kontinens egyik legfontosabb energiapillérének megsemmisítése nemcsak az uniós biztonságot ásta alá, hanem tartós versenyhátrányba is sodorta Európát, mondta lapunknak Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának igazgatója.

Szabó István
2025. 09. 26. 4:59
Az Északi Áramlat felrobbantásának helyszíne Forrás: TT/AFP
2022. szeptember 26-án a dániai Bornholm sziget közelében robbanás történt a Balti-tenger mélyén. A detonáció a négy Északi Áramlat csővezetékből hármat megsemmisített, amelyek évekig szállítottak földgázt Oroszországból. 

Északi Áramlat
A felrobbantott Északi Áramlat gázvezeték (Fotó: TT/AFP)

Három szakaszra lehet bontani a konfliktust

Három szakaszra lehet bontani az Északi Áramlat gázvezeték körüli konfliktust. Ez volt az oka Németország, Oroszország és az Európai Unió közötti energiapolitikai csörtének

– mondta el lapunknak Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának igazgatója.

Először 2021-ben Annalena Baerbock német külügyminiszter, a zöldek társelnöke jelentette ki, hogy politikai okokból nem fogja Oroszország megkapni az engedélyt az Északi Áramlat gázvezetékhez. Majd jött a háború, és válaszul az Európai Bizottság és sok tagállam kormánya is határozott szankciókkal válaszolt. Németország jelezte, hogy néhány hónapon belül le fognak válni az orosz energiahordozókról

– emlékeztetett a szakértő.

Hortay Olivér a Századvég Gazdaságkutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője (Fotó: Havran Zoltán)

Ennek köszönhetően hamarosan csúcsokat döntött a gázár az irányadó tőzsdéken. A vezeték elleni merénylet ezt követően történt, ami a harmadik szakasza a konfliktusnak.

Nincs felelőse a kritikus energia-infrastruktúra elleni támadásnak

Három éve történt a robbantás de azóta sem sikerült a nyomozó hatóságoknak megnevezniük hitelt érdemlően a felelősöket akik végrehajtották ezt az akciót. Három ország is nyomozást indított de később kettő eredmény nélkül abbahagyta, a harmadik – német – nyomozás még folyik.

Abban egy ukrán volt katonát neveztek meg, akit Olaszországban el is kaptak, de egy ilyen volumenű támadást természetesen nem lehet önállóan végrehajtani

– mutatott rá Hortay Olivér.

Ami szomorú, hogy három év alatt az Európai Unió kritikus infrastruktúrája elleni történelmi léptékű terrorakciónak még mindig nincsenek meg a valódi felelősei. Ez pedig megágyaz a különböző érdekek mentén a különböző narratívák terjedésének

– hangsúlyozta a szakértő. 

Mit jelentett az Északi Áramlat?

Az Északi Áramlat–1 gázvezeték kapacitása 50 milliárd köbméter volt, az Északi Áramlat–2 gázvezeték, ha üzembe helyezték volna, újabb 50 milliárd köbméteres kapacitásra lett volna elegendő, így a két vezeték együttesen az Európai Unió korábbi orosz gázimportjának több mint a felét kitette volna.

Russian Prime Minister Vladimir Putin (C), Gazprom Chief Executive Officer Alexei Miller (R) and former German chancellor Gerhard Schroeder (L) arrive for the inauguration of the Nord Stream Project information mount at the gas compressor station "Portovaya" outside Vyborg, September 6, 2011. Vladimir Putin launched the Nord Stream pipeline, designed to bring Russian natural gas to Germany via the bed of the Baltic Sea and to avoid shipments through central Europe. AFP PHOTO / RIA NOVOSTI / POOL / ALEXEY NIKOLSKY (Photo by ALEXEY NIKOLSKY / RIA NOVOSTI / AFP)
Vlagyimir Putyin orosz miniszterelnök, Alekszej Miller, a Gazprom vezérigazgatója  és Gerhard Schröder, a korábbi német kancellár megérkezik az Északi Áramlat-projekt avatóünnepségére a Viborg melletti Portovaja gázkompresszor-állomáson, 2011. szeptember 6-án (Fotó: AFP/Alexey Nikolsky)

A háború előtt az EU 150-170 milliárd köbméter gázt importált Oroszországból, ebből 50 milliárd köbméter jött az északi Áramlat gázvezetéken keresztül, tehát egy nagyon nagy kapacitású infrastruktúra-elemről van szó

– emelte ki a szakértő.

Európa versenyhátránya állandósulni látszik

Hortay Olivár arról is beszélt, hogy az egy éve kiadott Draghi-jelentés szerint az Európai Unió versenyképességi hátrányának egyik legfontosabb oka, hogy az európai vállalatoknak többszörös árat kell fizetniük a villamos energiáért és a gázért, mint a globális versenytársaiknak.

Ha megnézzük a Draghi-jelentésben felrajzolt energiagörbéket, akkor világosan kirajzolódik, hogy ennek az árnak két fő komponense van, az egyik a radikális európai klímapolitikai felár ami még a háború előtt kezdte el kifejteni visszavető hatását a másik pedig a háborús szankciós felár.

Fotó: Képernyőkép

2022-től az EU szelektíven vásárol energiát, és annak ellenére, hogy az Európai Unióban tapasztalható energiaárak jóval magasabbak, mint máshol, azóta is azon van, hogy örökös szankcióval sújtsa az orosz energiát akkor is, ha az az európai ipar és a lakosság számára súlyos hátrányokkal jár

– összegezte Hortay Olivér.

Hol tart a nyomozás?

Bár kezdetben Oroszországot igyekeztek felelőssé tenni, a német szövetségi ügyészség, a rendőrség és a Szövetségi Bűnügyi Rendőrség (BKA) többéves nyomozása végül egy hétfős ukrán diverzánscsoportra irányította a figyelmet. A Spiegel és az ARD oknyomozása szerint a csoport egyik tagja, Volodimir Z. Pruszkówban élt, és a lengyel hatóságok nemcsak hogy nem működtek együtt a német féllel, de állítólag előre figyelmeztették is az ukránokat a letartóztatási kísérletekre. A történetnek messzemenő geopolitikai következményei lehetnek. 

Németországban hamarosan bíróság elé állítják Szerhij K.-t, a robbantás állítólagos szervezőjét, akit Olaszország adott ki a közelmúltban.

Borítókép: Az Északi Áramlat felrobbantásának helyszíne (Fotó: TT/AFP)

