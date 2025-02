Megugrott az európai gázár, a következő hetekben sem lesz jobb

Kétéves csúcsra ugrottak az európai földgázárak, miután a mostani európai tél hidegebb volt az elmúlt években megszokottnál, ami miatt a tárolók is gyorsabban ürültek, mint az utóbbi években – írta a Világgazdaság.

A gázárak kétéves csúcsra értek hétfőn. Fotó: MTI/Rosta Tibor

Az Aggregated Gas Storage Inventory legfrissebb, február 8-ra vonatkozó adatai szerint az európai tárolók töltöttségi szintje már csak 49 százalék volt, szemben a tavaly év azonos időszakát jellemző 67 százalékos szinttel. Ez azt is jelenti, hogy a nyári hónapokban is várhatóan magasabb lesz a kereslet, miközben az ukrán tranzitútvonal lezárása miatt a kínálat csökken.

A kínálat szűkössége miatt a holland gáztőzsdén az év eleje óta az árak több mint 15 százalékkal, megawattóránként közel 58 euróra emelkedtek, ami a legmagasabb érték 2023 januárjának vége óta, és több mint kétszerese a koronavírus-járvány és az orosz–ukrán háború előtt megszokott átlagnak.

A gázár további emelkedését jósolják az időjárás-előrejelzések is, melyek szerint Európában a következő hetekben is maradhat az utóbbi éveknél hűvösebb idő.

Ha újraindul a kereskedelem, eshetnek a gázárak

A határidős jegyzések is a további áremelkedést ígérnek, nyolcvan euró per megawattóra áron is születnek jegyzések a nyári időszakra, noha általában nyáron a gázárak alacsonyabbak, mint télen – írta a Bloomberg. Az elmúlt napokban ugyanakkor olyan hírek is felröppentek, melyek szerint az orosz–ukrán háború lezárásával párhuzamosan újraindulhat a vezetékes kereskedelem Oroszország és az Európai Unió között, ami az árak esését hozná magával. A piacok azonban a jelek szerint szkeptikusak a kereskedelem helyreállásával kapcsolatban.