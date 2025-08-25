árakNagy Mártonárréscsökkentés

Nagy Márton: Az árréscsökkentés nem kamu

A számok magukért beszélnek. Érdemes megnézni!

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 18:01
Működik az árréscsökkentés Fotó: Vémi Zoltán
„November 30-ig meghosszabbítjuk az árréscsökkentést! Árréscsökkentés nélkül a 10 legnagyobb súllyal vásárolt élelmiszer átlagosan több mint 35 százalékkal, míg a 10 legnagyobb súllyal vásárolt drogériai termék átlagosan mintegy 25 százalékkal lenne drágább” – írta közösségi oldalán Nagy Márton.

A nemzetgazdasági miniszter jelezte: a családok által leggyakrabban vásárolt élelmiszerek és háztartási termékek az árréscsökkentésnek köszönhetően jelentősen olcsóbbak tudnak maradni, és így minden hónapban több ezer forintot tudunk a családok zsebében hagyni. 

„Az árréscsökkentés nem kamu, nem kudarc, hanem az áremelőkkel szembeni valódi védelem minden magyar családnak” – tette hozzá a tárcavezető.

 

 

 

