Nagy Márton: Az árréscsökkentés nem kamu

„November 30-ig meghosszabbítjuk az árréscsökkentést! Árréscsökkentés nélkül a 10 legnagyobb súllyal vásárolt élelmiszer átlagosan több mint 35 százalékkal, míg a 10 legnagyobb súllyal vásárolt drogériai termék átlagosan mintegy 25 százalékkal lenne drágább” – írta közösségi oldalán Nagy Márton.

A nemzetgazdasági miniszter jelezte: a családok által leggyakrabban vásárolt élelmiszerek és háztartási termékek az árréscsökkentésnek köszönhetően jelentősen olcsóbbak tudnak maradni, és így minden hónapban több ezer forintot tudunk a családok zsebében hagyni.

„Az árréscsökkentés nem kamu, nem kudarc, hanem az áremelőkkel szembeni valódi védelem minden magyar családnak” – tette hozzá a tárcavezető.