Gulyás Gergely: Ukrajnának semmi köze ahhoz, hogy kitől vásárolunk energiát + videó

Szeptember elsején indul az Otthon start 3 százalékos hitelprogram, ami az első lakás megvásárlásában tud segítséget nyújtani – hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta azt is, mit jelent ez a gyakorlatban: törlesztőrészletek tekintetében 10 millió forintonként 30 ezer forinttal kell majd kevesebbet fizetni. Mint mondta, a bankok közötti verseny nagy lesz, így akár kedvezőbb feltételeket is kínálhatnak.

Azonban az ingatlanfejlesztők részéről is jelentős érdeklődés van. Csak idén 15 ezer ingatlan fejlesztése indulhat, ezek nagy része a programba esik.

Cél a magyar családok védelme

A tárcavezető felhívta a figyelmet arra is, még ma este fog megjelenni egy kormányrendeletet, amivel a csok és az Otthon start program összevonása törvényileg is megtörténik. Átjárás is lesz a csok, a falusi csok és az Otthon start között. A miniszter szerint ez mérsékelni fogja az árakat. Érdemi ingatlanár-változás az elmúlt hónapban nem történt. Mindenkit biztatnak arra, hogy éljen a lehetőséggel.

Gulyás Gergely arra is kitért, hogy a kormány döntött az árréstop meghosszabításáról 2025. november 30-áig. Mint mondta, a tíz legnagyobb súllyal vásárolt élelmiszerek átlagosan 30-35 százalékkal lennének drágábbak. Hozzátette: ezek az intézkedések érdemi segítséget jelentenek a családoknak.

Arra a felvetésre, hogy a kereskedőknek nem tetszik az intézkedés, a tárcavezető azt mondta, csupán annyi történik, hogy nem keletkezik extraprofitjuk. Annak pedig nem látják jelét, hogy lesznek-e elbocsátások az árrésstop miatt.

Elfogadhatatlan Ukrajna és Brüsszel viselkedése

A kormány foglalkozott a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadással is. Az határozott intésük Ukrajna irányába, hogy vessen véget az energiaszállítási útvonalak támadásának. Hozzátette: Magyarország Ukrajna első számú villamosenergia-beszállítója. Emellett a háború kitörése óta szolidárisak Ukrajnával. A magyar történelem legnagyobb ilyen irányú akcióját hajtották végre. Gulyás Gergely megjegyezte azt is, várják, hogy Brüsszel is megszólaljon az ügyben.

Egyelőre nem kijevi bizottság van, hanem Európai Bizottság, amelynek az európai uniós tagállamok érdekeit kellene szem előtt tartania

– hangsúlyozta lapunk kérdésére Gulyás Gergely. Rámutatott, csak a saját, írásba kiadott kötelezettségvállalásához kéne ragaszkodnia az Európai Bizottságnak, de még ezt sem teszik meg. Arról, hogy az ellenzéki magyar képviselők nem nagyon szólalnak fel az ukrán vezetéktámadásról, azt mondta: Dobrev Kláráék sokáig voltak közel az oroszokhoz, így most rugalmasak akarnak lenni az unióhoz, a Tisza Párt pedig csak utasításokat követ. A miniszter leszögezte,

Ukrajnának akkor sem lenne köze, hogy ki kitől vásárol energiát, ha az EU tagja lenne. Azt várják, hogy mindenki, így Ukrajna és Brüsszel is tartsa be a szavát.

Újságírói kérdésre válaszolva a tárcavezető rámutatott, hogy még a tagjelölti státusz is elképzelhetetlen lenne egy olyan államnak, aki egy uniós tagállamnak az energiabiztonságát szándékosan veszélyezteti. Gulyás Gergely szerint súlyos politikai tévedés most ukrán színekben kivilágítani a Lánchidat – utalt Karácsony Gergelyék intézkedésére. Leszögezte,

Ukrajna nem csak azzal okozhat kézzelfogható kárt, ha ellehetetleníti néhány napra a kőolajszállítást, hanem hogy Magyarországnak és Szlovákiának alternatív források után kell néznie. Mint mondta, erre a lehetőségre is felkészültek, de mivel még Ukrajna Magyarországtól is kap energiát, jó volna ha visszatérnének a józan ész politikájához.

Gulyás úgy vélte, nem szabad ideológiai alapon dönteni arról, honnan vásároljuk az energiát. Onnan kell venni szerinte, ahol az a legolcsóbb.