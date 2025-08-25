Rendkívüli

Orbán Viktor békestratégiájától hangos az olasz sajtó

Figyelemre méltó a magyar miniszterelnök diplomáciai kapcsolatépítése és békestratégiája. Orbán Viktor a konfliktusokkal teli világban minden féllel megőrizte a kapcsolatot. Mindez alkalmassá teszi őt arra, hogy kitűnő képességekkel megáldott békekötőként lépjen fel a feszült geopolitikai helyzetben – olvasható az olasz lapokban.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 08. 25. 12:51
Orbán Viktor Tusványoson Fotó: MTI
Orbán Viktor stratégiáját méltatja az olasz sajtó. Figyelemre méltó cikk jelent meg az Il Giornale napilap hasábjain, amely azt elemzi, milyen briliáns politikai stratégiával vívta ki magának a magyar miniszterelnök, hogy országa kulcsfontosságú szerephez juthasson a békekötések pillanatában. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok órája címmel indult online műsorban (Fotó: MTI / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Benko Vivien Cher)

Elismerő értékeléssel elemezte a jobboldali olasz napilap Orbán Viktor magyar miniszterelnök nemzetközi diplomáciában elért eredményeit. 

A kivárás stratégiája meghozta a várt »gyümölcsöket«

 – írja a lap már a címben. A továbbiakban azzal folytatja, hogy Orbán Viktor politikai és diplomáciai előnyt kovácsolt magának azzal, hogy gazdasági kapcsolatokat épített Moszkvával és Pekinggel. A lap Lengyelországgal állít párhuzamot, amely hiába támogatta Ukrajnát rendkívüli forrásokkal, mégis háttérbe került a béketárgyalások pillanatában. 

A béketárgyalások megkezdésére Washingtonba utazó európai vezetők között jelen volt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Mark Rutte, a NATO főtitkára, hogy támogassák Volodimir Zelenszkijt Donald Trumppal folytatott találkozóján. Donald Tusk, Lengyelország miniszterelnöke, azonban hiányzott, bár egy közép- és kelet-európai regionális hatalom vezetője, amely korábban kulcsszerepet játszott az ukrán válságban – jegyzi meg a cikk szerzője. 

Az elemzés szerint Varsó kizárása erről a kulcsfontosságú diplomáciai asztalról jelzésértékű, kitűnően érzékelteti a régió geopolitikai egyensúlyának átalakulását. Varsó diplomáciai szerepének meggyengülésével egy időben kiemelkedő szerephez jutott Orbán Viktor magyar miniszterelnök. 

A magyar kormányfő türelemmel, sokak számára időnként ellentmondásos lépésekkel építette diplomáciai kapcsolatait, amelyek mostanra gyümölcsözőnek bizonyulnak. A lap kitér arra, hogy Orbán Viktort „Putyin trójai falovának” tartották és számtalanszor támadták az Európai Unióban, most azonban a Moszkvával való kapcsolat komoly diplomáciai előnyt jelent számára.

 Nagy az esélye ugyanis, hogy Budapest lesz a Zelenszkij és Putyin közti csúcstalálkozó házigazdája. Mindezt a felektől való egyenlő távolságtartás teszi lehetővé, ami miatt korábban gyanú és ellenségeskedés övezte az Európai Unióban a magyar miniszterelnököt. A lap utal arra is, hogy a kormányfő 2024-ben a magyar EU Tanács elnökségét olyan platformmá alakította, ahol nagyszerű békeközvetítőként mutatkozhatott be. Olyan profilt épített ki, amely most vonzó lehet a rendkívül összetett tárgyalások elősegítéséhez. 

Orbán Viktor különleges talentuma pontosan az, hogy minden érdekelt féllel együttműködik, Amerikától Oroszországig, Kínától az Európai Unióig – összegzi a lap. Ez természetes közvetítővé teszi őt egy nehéz történelmi pillanatban, amikor egy olyan politikai vezetőre van szükség, aki mindenkivel szót ért.

 A szerző hozzáteszi: mindez tanúság arra, hogy a nemzetközi diplomáciában néha egészen elképesztő mechanizmusok működnek.

Lengyelország belpolitikai megosztottsága miatt elvesztette a 2025-ös EU-elnökség által kínált lehetőséget, hogy megszilárdítsa szerepét és megbízható Ukrajna-párti regionális hatalomként lépjen fel a térségben. 

Tusk és az ellenzék közötti hatalmi harcok meghiúsítottak egy következetes külpolitikai irányvonal megépítését, a magyar miniszterelnök ezzel szemben töretlen stratégiát folytatott. Nem kizárt, hogy a kialakult diplomáciai helyzet átrajzolja a közép- és kelet-európai hatalmi viszonyokat.

Borítókép: Orbán Viktor előadása a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban (Fotó: MTI)

