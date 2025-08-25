Orbán Viktor békestratégiájától hangos az olasz sajtó

A béketárgyalások megkezdésére Washingtonba utazó európai vezetők között jelen volt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Mark Rutte, a NATO főtitkára, hogy támogassák Volodimir Zelenszkijt Donald Trumppal folytatott találkozóján. Donald Tusk, Lengyelország miniszterelnöke, azonban hiányzott, bár egy közép- és kelet-európai regionális hatalom vezetője, amely korábban kulcsszerepet játszott az ukrán válságban – jegyzi meg a cikk szerzője.

➖"Non accetterò mai il bilancio UE che destina i soldi ungheresi all'Ucraina. Non accetterò mai il bilancio UE che rovina gli agricoltori ungheresi. Non accetterò mai il bilancio UE che rende l'Ungheria vulnerabile al ricatto", ha dichiarato Viktor Orbán. pic.twitter.com/6093rPGrZN — Wbfe3🍊🚜8️⃣8️⃣🪂 (@ravel80262268) July 20, 2025

Az elemzés szerint Varsó kizárása erről a kulcsfontosságú diplomáciai asztalról jelzésértékű, kitűnően érzékelteti a régió geopolitikai egyensúlyának átalakulását. Varsó diplomáciai szerepének meggyengülésével egy időben kiemelkedő szerephez jutott Orbán Viktor magyar miniszterelnök.