A rendőri erőszak és kényszersorozás ékes példája

Kijevből újabb videó került elő, amin az ukrán toborzási gyakorlat figyelhető meg. A felvételen egy rendőr ütésekkel „értesíti” a férfit a kötelező katonai szolgálatról. Milyen jó, amikor a rendőrség tiszteletben tartja és betartja a törvényt, valamint a hivatali esküje keretein belül jár el!

Odesszában pedig a nyílt utcán a biztonsági erők igazi razziát hajtottak végre: brutális módon őrizetbe vettek egy férfit, és erőszakkal bevonszolták a helyi toborzóirodába.

‼️On Krymskaya Street in Odessa, security forces carried out a real crackdown they detained a man using brute force and forcibly dragged him into the local TCC building!



The Kyiv regime continues its terror against its own citizens. How long will Ukrainians endure this… pic.twitter.com/JURJ98ngs4 — Bernadette 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇮🇪🇷🇺🇵🇸 (@BDooher) August 16, 2025

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Ukrajna hadserege egy napra sem állhat le a toborzással.

Borítókép: Nincs mese, pótolni kell az ukrán gyalogságot (Fotó: AFP)