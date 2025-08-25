A közösségi médiában megosztott felvételek szerint a TCK munkatársai rendőri támogatással állítottak elő és szállítottak el egy férfit az utcáról. A videók tanúsága szerint a kényszersorozás során a rendőrök semmiféle visszafogottságot nem tanúsítottak, és ütni kezdték a férfit. A jelenet sokakat sokkolt, miközben a közvélemény egyre inkább aggódik az ilyen akciók során tapasztalható túlkapások miatt.
A rendőri erőszak és kényszersorozás ékes példája
Kijevből újabb videó került elő, amin az ukrán toborzási gyakorlat figyelhető meg. A felvételen egy rendőr ütésekkel „értesíti” a férfit a kötelező katonai szolgálatról. Milyen jó, amikor a rendőrség tiszteletben tartja és betartja a törvényt, valamint a hivatali esküje keretein belül jár el!
Odesszában pedig a nyílt utcán a biztonsági erők igazi razziát hajtottak végre: brutális módon őrizetbe vettek egy férfit, és erőszakkal bevonszolták a helyi toborzóirodába.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy Ukrajna hadserege egy napra sem állhat le a toborzással.
Borítókép: Nincs mese, pótolni kell az ukrán gyalogságot (Fotó: AFP)
