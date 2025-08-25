Rendkívüli

Kényszersorozás és hivatalos értesítés ütésekkel + videó

Kijevben ismét durva esetet rögzítettek videón. A felvételen jól látható, hogy egy rendőr erőszakot alkalmaz a kényszersorozás során.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 12:08
Nincs mese, pótolni kell az ukrán gyalogságot
Nincs mese, pótolni kell az ukrán gyalogságot Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI Forrás: NurPhoto
A közösségi médiában megosztott felvételek szerint a TCK munkatársai rendőri támogatással állítottak elő és szállítottak el egy férfit az utcáról. A videók tanúsága szerint a kényszersorozás során a rendőrök semmiféle visszafogottságot nem tanúsítottak, és ütni kezdték a férfit. A jelenet sokakat sokkolt, miközben a közvélemény egyre inkább aggódik az ilyen akciók során tapasztalható túlkapások miatt.

A rendőri erőszak és kényszersorozás ékes példája – ezúttal Kijevből
A rendőri erőszak és kényszersorozás ékes példája – ezúttal Kijevből
Fotó: WOJCIECH GRZEDZINSKI / ANADOLU AGENCY

A rendőri erőszak és kényszersorozás ékes példája

Kijevből újabb videó került elő, amin az ukrán toborzási gyakorlat figyelhető meg. A felvételen egy rendőr ütésekkel „értesíti” a férfit a kötelező katonai szolgálatról. Milyen jó, amikor a rendőrség tiszteletben tartja és betartja a törvényt, valamint a hivatali esküje keretein belül jár el!

Odesszában pedig a nyílt utcán a biztonsági erők igazi razziát hajtottak végre: brutális módon őrizetbe vettek egy férfit, és erőszakkal bevonszolták a helyi toborzóirodába.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Ukrajna hadserege egy napra sem állhat le a toborzással.

Borítókép: Nincs mese, pótolni kell az ukrán gyalogságot (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

