Rendkívüli

Szijjártó Péter kemény választ küldött a fenyegetőző ukránoknak

UkrajnaTCKtoborzás

Ukrajna hadserege egy napra sem állhat le a toborzással + videó

Ukrajna augusztus 24-én a függetlenségét ünnepelte, ám a toborzóközpontok emberei ezen a napon sem álltak le. Egy férfit az utcán rendőri segítséggel fogtak el, amit egy autós videóra vett.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 9:09
A sorozás nem áll le Ukrajnába
Fotó: JOSE COLON Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Augusztus 24-én országszerte a függetlenség napját ünnepelték Ukrajnában, de a katonai toborzás ezen a napon sem szünetelt. A közösségi médiában megjelent felvételek szerint a TCK alkalmazottai a rendőrség támogatásával állítottak meg és vittek el egy férfit az utcáról, írta meg az Origo.

Ukrajna hadserege egy napra se állhat le a toborzással
Ukrajna hadserege egy napra sem állhat le a toborzással
Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI / NurPhoto

Ukrajnában a toborzás egy napra sem állhat le

A nyilvánosságra került videó tovább erősítheti azok félelmeit, akik attól tartanak, hogy a hadköteleseket bármikor, akár nyilvános helyen is erővel kényszeríthetik a bevonulásra.

Korábban arról is írtunk, hogy Trump kezében van a béke sorsa, nem a nyugati globalisták döntenek.

Borítókép: A sorozás nem áll le Ukrajnába (Fotó: AFP)

add-square Az igazi Zelenszkij

Luckban fellázadtak a civilek a kényszersorozás ellen + videó

Az igazi Zelenszkij 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bank Barbara
idezojelekdiktatúra

„Ha túlélted, hallgass!”

Bank Barbara avatarja

A totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapjára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu