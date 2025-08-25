Ukrajna hadserege egy napra sem állhat le a toborzással + videó

Augusztus 24-én országszerte a függetlenség napját ünnepelték Ukrajnában, de a katonai toborzás ezen a napon sem szünetelt. A közösségi médiában megjelent felvételek szerint a TCK alkalmazottai a rendőrség támogatásával állítottak meg és vittek el egy férfit az utcáról, írta meg az Origo.

Ukrajna hadserege egy napra sem állhat le a toborzással

Ukrajnában a toborzás egy napra sem állhat le

A nyilvánosságra került videó tovább erősítheti azok félelmeit, akik attól tartanak, hogy a hadköteleseket bármikor, akár nyilvános helyen is erővel kényszeríthetik a bevonulásra.