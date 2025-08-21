Volodimir Zelenszkij nem egyedül ment találkozni Donald Trumppal legutóbbi amerikai útján: magával vitte Ursula von der Leyent, Mark Ruttét és más európai vezetőket is. Az esemény felveti a kérdést, hogy a közelgő Trump–Putyin–Zelenszkij-csúcson is számítanak-e rájuk – bár Trump valószínűleg nem örülne a nagy kíséretnek. Az európai politikusok részvétele azonban jól látható célt szolgál: biztosítani akarják a helyüket, ha békéről tárgyalnak, és elsődlegesen saját gazdasági, valamint geopolitikai érdekeiket szeretnék érvényesíteni, miközben a nagyhatalmi játszmák bonyolult mibenlétét nem teljesen értik. Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője válaszolt az Origó kérdéseire.

Trump kezében van a béke sorsa, nem a nyugati globalisták döntenek

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Trump békét akar Ukrajnában

A szakértő elmondta, hogy Zelenszkij láthatóan jól érzi azt, hogy Donald Trump – választási ígéreteinek megfelelően – a háború mihamarabbi lezárása törekszik, így az ukrán elnök csak a nyugat-európai vezetőkre számíthat szövetségesként a konfliktus folytatása érdekében.