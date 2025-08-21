UkrajnabékeTrumpZelenszkij

Trump kezében van a béke sorsa, nem a nyugati globalisták döntenek

Dornfeld László, az Alapjogokért Központ elemzője az Origónak adott interjúban elmondta, Zelenszkij világosan látja, hogy Donald Trump az orosz–ukrán háború gyors befejezésére törekszik. Ezzel szemben a nyugat-európai politikusok nem mutatnak ugyanilyen elkötelezettséget. Orbán Viktor pedig már többször hangsúlyozta, hogy a kelet-közép-európai államokat sújtja leginkább a konfliktus, ám a térség vezetőit a tárgyalások során figyelmen kívül hagyják. A nyugati globalisták hiába próbálnak részt venni az Ukrajnát érintő egyeztetéseken, Washington patrióta vezetése nem tekinti őket relevánsnak.

Magyar Nemzet
2025. 08. 21. 19:16
Vlagyimir Putyin és Donald Trump Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Volodimir Zelenszkij nem egyedül ment találkozni Donald Trumppal legutóbbi amerikai útján: magával vitte Ursula von der Leyent, Mark Ruttét és más európai vezetőket is. Az esemény felveti a kérdést, hogy a közelgő Trump–Putyin–Zelenszkij-csúcson is számítanak-e rájuk – bár Trump valószínűleg nem örülne a nagy kíséretnek. Az európai politikusok részvétele azonban jól látható célt szolgál: biztosítani akarják a helyüket, ha békéről tárgyalnak, és elsődlegesen saját gazdasági, valamint geopolitikai érdekeiket szeretnék érvényesíteni, miközben a nagyhatalmi játszmák bonyolult mibenlétét nem teljesen értik. Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője válaszolt az Origó kérdéseire.

Trump kezében van a béke sorsa, nem a nyugati globalisták döntenek
Trump kezében van a béke sorsa, nem a nyugati globalisták döntenek
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Trump békét akar Ukrajnában

A szakértő elmondta, hogy Zelenszkij láthatóan jól érzi azt, hogy Donald Trump – választási ígéreteinek megfelelően – a háború mihamarabbi lezárása törekszik, így az ukrán elnök csak a nyugat-európai vezetőkre számíthat szövetségesként a konfliktus folytatása érdekében. 

Ahogy Orbán Viktor rámutatott, beszédes, hogy egyetlen kelet-közép-európai vezetőt sem vittek magukkal a megbeszélésre, pedig a térségünket érinti a leginkább a háború – egyelőre csak gazdasági hatásaiban, de eszkaláció esetében a frontvonal is itt húzódna

– emelte ki, majd úgy folytatta, hogy könnyű háborúpártinak lenni Párizsban vagy Brüsszelben – biztonságos távolságra a tényleges harci veszélyektől. Ezért is jelent komoly veszélyt az, hogy vannak olyan politikai erők és politikusok a térségben, akik ugyanígy a zászlójukra tűzik Ukrajna ügyét. 

Például ilyen Donald Tusk Lengyelországban, vagy hazánkban Magyar Péter – ők azok, akik a nemzeti szuverenitást feladva nyíltan idegen érdekeket képviselnek. És ennek során a magyar emberek életével játszanak

– hangsúlyozta az elemző.

Dornfeld László szerint a nyugat-európai és brüsszeli globalista vezetők kezdettől fogva igyekeznek odakerülni a tárgyalóasztalhoz. Kiemelte, hogy emlékezetes volt például az, ahogyan Macron francia elnök megpróbált hívatlanul becsatlakozni Trump és Zelenszkij négyszemközti beszélgetésébe a Szent Péter-bazilikában, mire az amerikai elnök gyorsan elzavarta. A nyugati vezetők túl későn értették meg azt, hogy a tárgyalásokon való részvételük egyetlen garanciája a háborúpártiságuk feladása lett volna. Orbán Viktor hiába figyelmeztette őket még időben 2024 végén, ügyet sem vetettek a szavaira. 

Sőt, a magyar békemissziót, amely Európa egyetlen reális esélye lett volna a lezárásban való részvételre, nagyon komoly politikai támadások övezték Brüsszel és a nyugati globalista vezetők részéről

– mondta. 

A teljes cikkhez kattintson ide.

Korábban arról is írtunk, hogy Moszkvát provokálja Ukrajna, Zelenszkij lépése nagy bajt okozhat.

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)

add-square Putyin–Zelenszkij-csúcstalálkozó

Putyin kész találkozni Zelenszkijjel, de Lavrov meghatározta a fő feltételt

Putyin–Zelenszkij-csúcstalálkozó 18 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbálnavadász

Nahát! Micsoda meglepetés!

Bayer Zsolt avatarja

Nyilván egy milánói katolikus iskola fehér tanulója a tettes, vagy egy izlandi bálnavadász. Erre tessék!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu