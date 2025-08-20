Moszkvát provokálja Ukrajna, Zelenszkij lépése nagy bajt okozhat

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Kijev terve, hogy 100 milliárd dollár értékben vásároltasson magának fegyvert Európával Amerikától. Ez óriási összeg, eddig is tudni lehetett, hogy Brüsszelnek minden pénzt megér Ukrajna, ez azonban minden képzeletet felülmúl. Ráadásul Moszkvának sem tetszik, hogy Európa fegyverszünetről prédikál, miközben továbbra is ellátná fegyverekkel Ukrajnát. A Magyar Nemzet kérdéseire Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója és a Neumann János Egyetem Eurázsia Központjának szakértője válaszolt.

Ukrajna terve, hogy 100 milliárd dollár értékben vásároltat magának fegyvert

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A fegyvervásárlási projekt, amely értelmében akár 100 milliárd dollárnyi fegyvert vásárolna Ukrajna az EU költségére az USA-tól, beleillik a keretébe, ezáltal Kijev arra számít, hogy Amerika biztonsági garanciákat nyújt neki a háború rendezése után. Ezenkívül további 50 milliárd dollárt költenének drónok gyártására Ukrajnában. A hatásokról egyelőre korai beszélni, a megállapodások nem léptek még hatályba. A szakértő kiemelte, hogy a fő cél egy megfelelő elrettentő erő kialakítása lehet, amely vissza tudná fogni az újabb Ukrajna elleni agressziókat.

Ehhez eszközökre van szükség, kérdés, hogy ez milyen szintig fejleszthető úgy, hogy azt Moszkva ne fenyegetésnek vegye.

– vélekedett a vezető kutató.

Oroszország reakciója és geopolitikai következmények

A szakértő kitért rá, hogy Oroszország felajánlotta, hogy Ukrajna egyenlő alapon kapjon biztonsági garanciákat az USA-tól, Kínától, Nagy-Britanniától és Franciaországtól.

Ezt egyelőre nem tárgyalták vagy fogadták el, de összességében nem zárható ki, hogy Moszkva nem ellenzi majd a fegyverszállítmányokat Ukrajna számára, amennyiben azok elsősorban védelmi és nem támadó célokat látnak el.

– mondta. Ukrajna „formában” tartása bizonyos értelemben Amerika érdeke is, ugyanis egy az összeomlás szélén lévő Ukrajna könnyű célpont lehet további konfliktusok esetén. Utóbbit pedig Washingtonban ki szeretnék zárni.