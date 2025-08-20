UkrajnaEUMoszkvaorosz-ukrán háborúfegyver

Moszkvát provokálja Ukrajna, Zelenszkij lépése nagy bajt okozhat

Ukrajna azt tervezi, hogy 100 milliárd dollár értékben vásárol fegyvereket az USA-tól az EU támogatásával, továbbá 50 milliárdot drónok gyártására is költene. A cél egy olyan elrettentő erő kialakítása lehet Ukrajnában, amely visszafoghatja az újabb orosz agressziót. Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója és a Neumann János Egyetem Eurázsia Központjának szakértője válaszolt lapunk kérdéseire.

2025. 08. 20.
Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Kijev terve, hogy 100 milliárd dollár értékben vásároltasson magának fegyvert Európával Amerikától. Ez óriási összeg, eddig is tudni lehetett, hogy Brüsszelnek minden pénzt megér Ukrajna, ez azonban minden képzeletet felülmúl. Ráadásul Moszkvának sem tetszik, hogy Európa fegyverszünetről prédikál, miközben továbbra is ellátná fegyverekkel Ukrajnát. A Magyar Nemzet kérdéseire Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója és a Neumann János Egyetem Eurázsia Központjának szakértője válaszolt.

A fegyvervásárlási projekt, amely értelmében akár 100 milliárd dollárnyi fegyvert vásárolna Ukrajna az EU költségére az USA-tól, beleillik a keretébe, ezáltal Kijev arra számít, hogy Amerika biztonsági garanciákat nyújt neki a háború rendezése után. Ezenkívül további 50 milliárd dollárt költenének drónok gyártására Ukrajnában. A hatásokról egyelőre korai beszélni, a megállapodások nem léptek még hatályba. A szakértő kiemelte, hogy a fő cél egy megfelelő elrettentő erő kialakítása lehet, amely vissza tudná fogni az újabb Ukrajna elleni agressziókat. 

Ehhez eszközökre van szükség, kérdés, hogy ez milyen szintig fejleszthető úgy, hogy azt Moszkva ne fenyegetésnek vegye. 

– vélekedett a vezető kutató.

Oroszország reakciója és geopolitikai következmények 

A szakértő kitért rá, hogy Oroszország felajánlotta, hogy Ukrajna egyenlő alapon kapjon biztonsági garanciákat az USA-tól, Kínától, Nagy-Britanniától és Franciaországtól. 

Ezt egyelőre nem tárgyalták vagy fogadták el, de összességében nem zárható ki, hogy Moszkva nem ellenzi majd a fegyverszállítmányokat Ukrajna számára, amennyiben azok elsősorban védelmi és nem támadó célokat látnak el. 

– mondta. Ukrajna „formában” tartása bizonyos értelemben Amerika érdeke is, ugyanis egy az összeomlás szélén lévő Ukrajna könnyű célpont lehet további konfliktusok esetén. Utóbbit pedig Washingtonban ki szeretnék zárni. 

Európa fegyverszünetről prédikál, miközben továbbra is támogatja Ukrajnát – mi lehet az orosz reakció erre? 

Az elemző szerint Ukrajnát egyszerű értelemben véve nem lenne logikus támogatás nélkül hagyni, mivel ha Oroszország számára nyilvánvalóvá válik, hogy katonai győzelmet tud aratni Ukrajna felett, úgy a tárgyalások során még sarkosabb álláspontot venne fel.

Ukrajnának ebben a tekintetben fontos, hogy továbbra is képes legyen megvédeni magát, ezt támogatások nélkül nem tudja megvalósítani hosszú távon, egyesek szerint középtávon sem. 

– hangsúlyozta. Majd kitért arra is, hogy Oroszország egyelőre nem rendelkezik olyan gazdasági képességekkel, amelyekkel bármilyen hatásos válaszlépést tudna tenni Ukrajna újabb fegyverkezésére. Katonailag pedig eddig is jelentős nyomást gyakorolt Ukrajnára, és azzal, hogy Moszkvának sikerült bizonyos megállapodásokat elérnie Washingtonnal, oda kell figyelnie arra is, hogy katonai akcióival, például a nagyvárosok elleni légitámadásokkal, ne feszítse túl a húrt a Fehér Háznál. 

Elképzelhető, hogy a fegyvervásárlási keret, amelyet Ukrajna igyekszik megvalósítani EU támogatással, nem lépi túl azokat a megállapodásokat, amelyekben Moszkva és Washington már korábban megegyeztek. 

– zárta sorait Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója.

