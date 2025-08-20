Trump titkos terveiről beszélt egy nyugalmazott amerikai tábornok

A lényeg az, hogy ez a háború nagyon hamar véget fog érni, és akkor szembe kell nézniük az európai polgáraikkal, akik tudni akarják majd, miért folyt ennyi vér, hova tűnt a rengeteg európai pénz, és miért kellett ennyi fegyver – ami több mint 1,5 millió ember halálát okozta.

– mondta a nyugalmazott légierős amerikai dandártábornok. Korábban arról is írtunk, hogy Trump sürget, Putyin kivár – mi lesz így a békével?

Borítókép: Az amerikai elnök az ukrán elnökkel és az európai delegációval Washingtonban (Fotó: AFP)