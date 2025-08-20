Blaine Holt nyugalmazott amerikai dandártábornok egy interjúban arról beszélt, hogy létezik egy Trump-doktrína a külpolitikában, ami lényegében a demilitarizálásról szól, és ami a jelek szerint Ukrajna esetében is működni fog. Ez azonban fejfájást okoz a háborúpárti európai vezetőknek, az uniós polgárok ugyanis fel fogják tenni a kérdést, hogy ha sikerül tető alá hozni az orosz–ukrán békét, akkor miért nem sikerült ezt elérni az elmúlt három évben és miért kellett meghalnia 1,5 millió embernek? Trump néhány hét alatt többet ért el az ukrajnai konfliktus rendezésében, mint az európai uniós vezetők az elmúlt három és fél évben – írja a Newsmax.
Trump titkos terveiről beszélt egy nyugalmazott amerikai tábornok
Egy nyugalmazott amerikai dandártábornok szerint létezik egy „Trump-doktrína”, ami a demilitarizálásról szól. Ez sok európai vezető számára félelmetes, miközben Trump stratégiája az orosz–ukrán konfliktus kezelésében látszólag jól működik. Az orosz–ukrán háború hamarosan véget érhet, de az európai uniós állampolgárok várhatóan számon fogják kérni a konfliktus költségeit és a harcok veszteségeit az uniós vezetőkön.
Trump tervei
Holt hétfőn a The Chris Salcedo Show című műsorban úgy fogalmazott:
Van egy Trump-doktrína, ami egy demilitarizált külpolitikai irányt képvisel.
A nyugalmazott dandártábornok szerint egyes európai vezetőkben félelmet kelt ez a doktrína.
Azt mondják, hogy Oroszország az ellenség, és menekülnünk kell, vagy megtámadni őket és a háború a megoldás. Donald Trump elnök azonban egy másik utat mutat nekünk.
Hozzátette, hogy Trump külpolitikai stratégiája, amelyet az orosz–ukrán konfliktusra alkalmazott, látszólag jól működik. Holt felhívta a figyelmet arra, hogy a német kancellár, Friedrich Merz provokálta Trumpot a terveivel kapcsolatban – amikor ellentmondott az amerikai elnöknek, hogy azonnali tűzszünet kell. Holt szerint hamarosan az európai emberek azt fogják kérdezni, hogyan engedhették meg az uniós vezetők, hogy az orosz–ukrán konfliktus ilyen sokáig elhúzódjon.
További Külföld híreink
A lényeg az, hogy ez a háború nagyon hamar véget fog érni, és akkor szembe kell nézniük az európai polgáraikkal, akik tudni akarják majd, miért folyt ennyi vér, hova tűnt a rengeteg európai pénz, és miért kellett ennyi fegyver – ami több mint 1,5 millió ember halálát okozta.
– mondta a nyugalmazott légierős amerikai dandártábornok. Korábban arról is írtunk, hogy Trump sürget, Putyin kivár – mi lesz így a békével?
Borítókép: Az amerikai elnök az ukrán elnökkel és az európai delegációval Washingtonban (Fotó: AFP)
Orosz fegyver robbant egy NATO-tagállam területén
Varsó közelében egy mezőn felrobbant egy pilóta nélküli repülő eszköz.
Orbán Balázs: Donald Tusknak rosszul esett, hogy nem hívták meg a washingtoni tárgyalásra
A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán reagált a lengyel miniszterelnök kijelentésére.
Orbán Viktor fontos vendéget fogadott a karmelita kolostorban
Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a karmelita kolostorban hivatalos látogatáson fogadta Duarte Piót, Braganza hercegét.
Ennyi embert küldött a halálba Zelenszkij, valami nem stimmel a számokkal
Ellentmondásba kerültek az ukránok saját adatbázisukkal.
