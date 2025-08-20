Trump sürget, Putyin kivár – mi lesz így a békével?

Vlagyimir Putyin az alaszkai egyeztetés során jelezte Donald Trumpnak, hogy „nyitott” lenne közvetlen megbeszélésekre Kijevvel. A hírek szerint az orosz vezető azt is felvetette, hogy Volodimir Zelenszkij utazzon Moszkvába tárgyalni – amit Ukrajna szinte biztosan visszautasítana. Az alaszkai egyeztetést követően azonban Szergej Lavrov orosz külügyminiszter már hűtötte a kedélyeket. Kijelentette, hogy egy ilyen találkozót

lépésről lépésre kell előkészíteni, először szakértői szinten, majd minden szükséges folyamaton át,

megismételve a Kreml szokásos álláspontját. Dmitrij Poljanszkij, Oroszország ENSZ-nagykövet-helyettese a BBC-nek azt mondta: „senki sem zárta ki” a közvetlen tárgyalások lehetőségét, de szerinte az nem lehet pusztán egy formális esemény.