Trump sürget, Putyin kivár – mi lesz így a békével?

A Kreml egyelőre hűteni igyekszik a várakozásokat egy lehetséges Putyin–Zelenszkij-találkozóval kapcsolatban, noha Donald Trump folyamatosan a közvetlen tárgyalások mellett érvel. Az amerikai elnök elismerte, hogy a háború lezárása rendkívül nehéz, ráadásul szerinte Putyin nem biztos, hogy hajlandó egyezségre. Moszkva ugyan nyitottnak mutatja magát a diplomáciai párbeszédre, de Szergej Lavrov kijelentései már óvatosabb hangvételt tükröztek. Eközben a NATO és az európai államok vezetői Ukrajna biztonsági garanciáiról tárgyalnak.

2025. 08. 20. 10:01
Az amerikai és az ukrán elnök Washingtonban Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
A múlt héten Trump Putyinnal találkozott Alaszkában, hétfőn pedig a Fehér Házban Zelenszkijt és több európai vezetőt is vendégül látott. A Kreml igyekszik csillapítani a Putyin és Zelenszkij közti közvetlen tárgyalásokról szóló várakozásokat. Donald Trump eközben arra figyelmeztetett, hogy az orosz elnök talán nem is akar megállapodni Ukrajnával. Az amerikai elnök ismételten sürgette a két fél egyeztetését a háború lezárása érdekében – írta meg a BBC-re hivatkozva az Origó

Putyin azt mondta, hajlik a tárgyalásokra Ukrajnával, de Trump szerint ez közel sem biztos, hogy igaz
Putyin azt mondta, hajlik a tárgyalásokra Ukrajnával, de Trump szerint ez közel sem biztos, hogy igaz
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Vlagyimir Putyin az alaszkai egyeztetés során jelezte Donald Trumpnak, hogy „nyitott” lenne közvetlen megbeszélésekre Kijevvel. A hírek szerint az orosz vezető azt is felvetette, hogy Volodimir Zelenszkij utazzon Moszkvába tárgyalni – amit Ukrajna szinte biztosan visszautasítana. Az alaszkai egyeztetést követően azonban Szergej Lavrov orosz külügyminiszter már hűtötte a kedélyeket. Kijelentette, hogy egy ilyen találkozót 

lépésről lépésre kell előkészíteni, először szakértői szinten, majd minden szükséges folyamaton át,

megismételve a Kreml szokásos álláspontját. Dmitrij Poljanszkij, Oroszország ENSZ-nagykövet-helyettese a BBC-nek azt mondta: „senki sem zárta ki” a közvetlen tárgyalások lehetőségét, de szerinte az nem lehet pusztán egy formális esemény.

Trump mindent megtett, most Putyinon a sor

Az elmúlt napok egyeztetései úgy tűnik, újra rávilágítottak az ukrajnai háború összetettségére és a Moszkva és Kijev követelései közötti szakadékra. Trump elismerte, hogy az ukrajnai konfliktus megoldása „nehéz ügy”, és hozzátette: elképzelhető, hogy az orosz elnök nem érdekelt a háború befejezésében. 

A következő hetekben kiderül, mit akar Putyin elnök. Lehetséges, hogy nem akar megállapodást

– mondta kedden, majd hozzátette, hogy ebben az esetben Putyin „nehéz helyzetben” találja majd magát. Az amerikai elnök egy kedd késő esti interjúban beszélt Mark Levin konzervatív rádiós műsorvezetőnek arról, hogy „jobb lenne”, ha Putyin és Zelenszkij először nélküle találkozna, majd hozzátette, hogy szükség esetén ő is részt venne egy ilyen találkozón, de inkább „megvárja, mi történik”.

NATO-garancia, de mégsem az

Egy biztos, az alaszkai és washingtoni tárgyalások révén bizonyos előrelépés történt Ukrajna biztonsági garanciáit illetően. Zelenszkij és az európai vezetők láthatóan meggyőzték Trumpot arról, hogy egy ilyen garanciacsomag alapvető fontosságú lenne Kijev szuverenitása szempontjából egy békemegállapodás esetén. A NATO katonai vezetői szerdán virtuális megbeszélést tartanak, miközben Tony Radakin admirális, a Brit Királyi Haditengerészet magas rangú tisztje Washingtonba utazik, hogy egyeztessen az Ukrajnába telepítendő erőkről. Korábban arról is írtunk, hogy Berlin cserben hagyhatja Ukrajnát – ennyit a biztonsági garanciákról.

Borítókép: Az amerikai és az ukrán elnök Washingtonban (Fotó: AFP)

