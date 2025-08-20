TrumpOrbán Viktorbéketárgyalás

Trump telefonon egyeztetett Orbán Viktorral

Donald Trump amerikai elnök hétfőn több európai vezetővel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalt Washingtonban az orosz–ukrán háború lezárásáról. A megbeszélések után Trump Orbán Viktort is felhívta, hogy az uniós csatlakozási tárgyalások ügyében folytasson megbeszélést. Orbán azonban világossá tette, hogy nem kíván változtatni álláspontján.

Wiedermann Béla
Forrás: Bloomberg2025. 08. 20. 7:17
Donald Trump és Orbán Viktor Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn, a Fehér Házban tartott egyeztetést követően telefonon hívta fel Orbán Viktort, miután előzőleg Vlagyimir Putyinnal is beszélt, írja a Bloomberg. A washingtoni találkozón Trump Zelenszkij ukrán elnökkel és több európai vezetővel együtt a békefolyamat lehetőségeit vitatta meg. A résztvevők azt kérték az amerikai elnöktől, hogy hasson Orbánra, mivel a magyar miniszterelnök blokkolja Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásait.

Donald Trump Putyin után Orbán Viktort is felhívta Washingtonból, hogy Ukrajna uniós csatlakozásáról egyeztessen. Orbán kitartott álláspontja mellett.
Donald Trump Putyin után Orbán Viktort is felhívta Washingtonból, hogy Ukrajna uniós csatlakozásáról egyeztessen. Orbán kitartott álláspontja mellett.
Fotó: AFP

Trump és Orbán beszélgetése

A kiszivárgott információk szerint a hívás során Budapest felvetette annak lehetőségét is, hogy Magyarország otthont adhatna egy következő találkozónak, amelyen Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij egyeztetne. 

Trump a megbeszélések után bejelentette, hogy egy vezetői szintű orosz–ukrán találkozót szeretne összehívni, majd azt követően egy háromoldalú egyeztetést is, amelyen ő maga is részt venne. 

A találkozók időpontja és helyszíne azonban egyelőre nem ismert. Orbán Viktor egy nappal később a Facebookon reagált a fejleményekre, jelezve, hogy a nyomásgyakorlás ellenére sem kíván változtatni álláspontján. 

Beigazolódott, hogy Ukrajna európai uniós tagsága semmilyen biztonsági garanciát nem jelent, ezért a tagság és a biztonsági garanciák összekötése felesleges és veszélyes

– írta a magyar miniszterelnök.

A Fehér Házban folytatott egyeztetések

Trump Orbánnak szánt hívása azt követően történt, hogy az amerikai elnök hosszú órákon keresztül tárgyalt Zelenszkijjel és mintegy fél tucat európai vezetővel Washingtonban. 

A találkozó célja az volt, hogy közös stratégiát dolgozzanak ki az orosz–ukrán háború lezárására. 

Az egyeztetés néhány nappal azt követően zajlott, hogy Trump Alaszkában személyesen is találkozott Putyinnal.

Borítókép: Donald Trump és Orbán Viktor (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekdöbbenetes

Bréking! Döbbenetes felfedezés

Bayer Zsolt avatarja

Fáradhatatlan Proli Ákos ezen a hajnalon is hóna alá vette felfújható prolihergelőjét és elindult Hatvanpuszta irányába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.