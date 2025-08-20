Trump telefonon egyeztetett Orbán Viktorral

Donald Trump amerikai elnök hétfőn, a Fehér Házban tartott egyeztetést követően telefonon hívta fel Orbán Viktort, miután előzőleg Vlagyimir Putyinnal is beszélt, írja a Bloomberg. A washingtoni találkozón Trump Zelenszkij ukrán elnökkel és több európai vezetővel együtt a békefolyamat lehetőségeit vitatta meg. A résztvevők azt kérték az amerikai elnöktől, hogy hasson Orbánra, mivel a magyar miniszterelnök blokkolja Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásait.

Fotó: AFP

Trump és Orbán beszélgetése

A kiszivárgott információk szerint a hívás során Budapest felvetette annak lehetőségét is, hogy Magyarország otthont adhatna egy következő találkozónak, amelyen Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij egyeztetne.

Trump a megbeszélések után bejelentette, hogy egy vezetői szintű orosz–ukrán találkozót szeretne összehívni, majd azt követően egy háromoldalú egyeztetést is, amelyen ő maga is részt venne.

A találkozók időpontja és helyszíne azonban egyelőre nem ismert. Orbán Viktor egy nappal később a Facebookon reagált a fejleményekre, jelezve, hogy a nyomásgyakorlás ellenére sem kíván változtatni álláspontján.

Beigazolódott, hogy Ukrajna európai uniós tagsága semmilyen biztonsági garanciát nem jelent, ezért a tagság és a biztonsági garanciák összekötése felesleges és veszélyes

– írta a magyar miniszterelnök.

A Fehér Házban folytatott egyeztetések

Trump Orbánnak szánt hívása azt követően történt, hogy az amerikai elnök hosszú órákon keresztül tárgyalt Zelenszkijjel és mintegy fél tucat európai vezetővel Washingtonban.

A találkozó célja az volt, hogy közös stratégiát dolgozzanak ki az orosz–ukrán háború lezárására.

Az egyeztetés néhány nappal azt követően zajlott, hogy Trump Alaszkában személyesen is találkozott Putyinnal.

Borítókép: Donald Trump és Orbán Viktor (Fotó: AFP)