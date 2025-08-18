Fehér HázEurópaMacronMerzDonald TrumpZelenszkijorosz-ukrán háború

Washingtonban dőlhet el Európa sorsa: tárgyalóasztalnál Trump és Zelenszkij

Az amerikai elnök néhány napja Vlagyimir Putyinnal egyeztetett és Trump az alaszkai megbeszélés után az átfogó béke fontosságát hangsúlyozta. Augusztus 18-án Zelenszkij Washingtonban ül tárgyalóasztalhoz Donald Trumppal, hogy az orosz–ukrán háború lehetséges rendezéséről egyeztessenek. Az ukrán elnököt a „hajlandók koalíciója” is elkíséri az Ovális Irodában tartandó történelmi jelentőségű egyeztetésre. A világ figyelme most Amerikára irányul – a Magyar Nemzeten élőben közvetítjük az eseményeket.

Magyar Nemzet
2025. 08. 18. 18:20
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök Fotó: SAUL LOEB Forrás: AFP
Augusztus 18-án este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Washingtonban ül tárgyalóasztalhoz Donald Trump amerikai elnökkel, hogy az orosz–ukrán háború lehetséges rendezéséről tárgyaljanak. Az ukrán elnökön kívül európai vezetők is részt vesznek az egyeztetésen: az előzetes nyilatkozatok szerint a washingtoni tárgyalásokhoz csatlakozik Meloni, Merz, Macron, Stubb, Von der Leyen és Rutte is. A programok magyar idő (CET) szerint 18 órakor kezdőnek. Cikkünk frissül!

Washingtonban dőlhet el Európa sorsa
Washingtonban dőlhet el Európa sorsa
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP/POOL

A washingtoni találkozó a következő menetrend szerint zajlik magyar idő szerint:

18:00 – Európai vezetők megérkezése a Fehér Házba

19:00 – Donald Trump üdvözli Volodimir Zelenszkijt

19:15 – Trump találkozója Zelenszkijjel

20:15 – Trump üdvözli az európai vezetőket

20:30 – Családi fotó Trump elnökkel és az európai vezetőkkel

21:00 – Trump multilaterális megbeszélést tart az európai vezetőkkel

– írja a The Telegraph.

 

Az európai vezetők már érkeznek 

Mark Rutte NATO-főtitkár nyitotta a sort, majd nem sokkal később Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Keir Starmer brit miniszterelnök és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is megérkezett a Fehér Házba. 

Megérkezett a finn elnök, Alexander Stubb és a német kancellár Friedrich Merz is. Őket nem sokkal később Emmanuel Macron francia elnök követte, így már csak Zelenszkijre várnak a partnerek. 

Az ukrán elnök megérkezett a Fehér Házba, Donald Trump pedig a bejáratnál fogadta. Zelenszkij ezúttal öltönyben érkezett, miután a legutóbbi tragikus találkozás során ennek hiányát szóvá tette az amerikai elnök és csapata. 

A megbeszélés elkezdődött

Megtiszteltetés az ukrán elnököt fogadni – jelentette ki Donald Trump az Ovális Irodában, oldalán az ukrán elnökkel. Donald Trump egyúttal kiemelte: nemrég megbeszéléseket folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, amelyek alapján úgy érzi elérkezhet egy megállapodás. Az amerikai elnök egyúttal nagyon fontosnak nevezte, hogy ennyi vezető gyűlt ma össze a Fehér Házba. 

 

 

Az eseményt itt követheti élőben:

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

