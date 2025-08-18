Washingtonban dőlhet el Európa sorsa: tárgyalóasztalnál Trump és Zelenszkij

Az európai vezetők már érkeznek

Mark Rutte NATO-főtitkár nyitotta a sort, majd nem sokkal később Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Keir Starmer brit miniszterelnök és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is megérkezett a Fehér Házba.

Megérkezett a finn elnök, Alexander Stubb és a német kancellár Friedrich Merz is. Őket nem sokkal később Emmanuel Macron francia elnök követte, így már csak Zelenszkijre várnak a partnerek.

Az ukrán elnök megérkezett a Fehér Házba, Donald Trump pedig a bejáratnál fogadta. Zelenszkij ezúttal öltönyben érkezett, miután a legutóbbi tragikus találkozás során ennek hiányát szóvá tette az amerikai elnök és csapata.

A megbeszélés elkezdődött

Megtiszteltetés az ukrán elnököt fogadni – jelentette ki Donald Trump az Ovális Irodában, oldalán az ukrán elnökkel. Donald Trump egyúttal kiemelte: nemrég megbeszéléseket folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, amelyek alapján úgy érzi elérkezhet egy megállapodás. Az amerikai elnök egyúttal nagyon fontosnak nevezte, hogy ennyi vezető gyűlt ma össze a Fehér Házba.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)