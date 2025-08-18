Augusztus 18-án este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Washingtonban ül tárgyalóasztalhoz Donald Trump amerikai elnökkel, hogy az orosz–ukrán háború lehetséges rendezéséről tárgyaljanak. Az ukrán elnökön kívül európai vezetők is részt vesznek az egyeztetésen: az előzetes nyilatkozatok szerint a washingtoni tárgyalásokhoz csatlakozik Meloni, Merz, Macron, Stubb, Von der Leyen és Rutte is. A programok magyar idő (CET) szerint 18 órakor kezdőnek. Cikkünk frissül!
Washingtonban dőlhet el Európa sorsa: tárgyalóasztalnál Trump és Zelenszkij
Az amerikai elnök néhány napja Vlagyimir Putyinnal egyeztetett és Trump az alaszkai megbeszélés után az átfogó béke fontosságát hangsúlyozta. Augusztus 18-án Zelenszkij Washingtonban ül tárgyalóasztalhoz Donald Trumppal, hogy az orosz–ukrán háború lehetséges rendezéséről egyeztessenek. Az ukrán elnököt a „hajlandók koalíciója” is elkíséri az Ovális Irodában tartandó történelmi jelentőségű egyeztetésre. A világ figyelme most Amerikára irányul – a Magyar Nemzeten élőben közvetítjük az eseményeket.
A washingtoni találkozó a következő menetrend szerint zajlik magyar idő szerint:
18:00 – Európai vezetők megérkezése a Fehér Házba
19:00 – Donald Trump üdvözli Volodimir Zelenszkijt
19:15 – Trump találkozója Zelenszkijjel
20:15 – Trump üdvözli az európai vezetőket
20:30 – Családi fotó Trump elnökkel és az európai vezetőkkel
21:00 – Trump multilaterális megbeszélést tart az európai vezetőkkel
Az európai vezetők már érkeznek
Mark Rutte NATO-főtitkár nyitotta a sort, majd nem sokkal később Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Keir Starmer brit miniszterelnök és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is megérkezett a Fehér Házba.
Megérkezett a finn elnök, Alexander Stubb és a német kancellár Friedrich Merz is. Őket nem sokkal később Emmanuel Macron francia elnök követte, így már csak Zelenszkijre várnak a partnerek.
Az ukrán elnök megérkezett a Fehér Házba, Donald Trump pedig a bejáratnál fogadta. Zelenszkij ezúttal öltönyben érkezett, miután a legutóbbi tragikus találkozás során ennek hiányát szóvá tette az amerikai elnök és csapata.
A megbeszélés elkezdődött
Megtiszteltetés az ukrán elnököt fogadni – jelentette ki Donald Trump az Ovális Irodában, oldalán az ukrán elnökkel. Donald Trump egyúttal kiemelte: nemrég megbeszéléseket folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, amelyek alapján úgy érzi elérkezhet egy megállapodás. Az amerikai elnök egyúttal nagyon fontosnak nevezte, hogy ennyi vezető gyűlt ma össze a Fehér Házba.
Az eseményt itt követheti élőben:
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
