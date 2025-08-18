Kiderült mi kell a washingtoni tárgyalások sikeréhez

A washingtoni találkozó kapcsán a szakértő kifejtette, hogy feltehetően Donald Trump újabb részleteket fog elárulni Zelenszkijnek az alaszkai megbeszélésekről, mivel az ilyen jellegű tárgyalásoknak az alapvető jellegzetessége, hogy nem minden kerül a nyilvánosság elé.

Másrészt az európai vezetők nem tudom, hogy mennyire lesznek képesek azt a nagyon hajthatatlan álláspontot tartani, hogy Ukrajna egyetlen négyzetcentiméter területet ne veszítsen el.

– emelte ki. Magyarics a közelgő tárgyalások kapcsán a NATO-tagság perspektívájára is kitért, szerinte úgy tűnik, hogy az amerikai–orosz megbeszélésekben már úgy szerepeltek, hogy területi változásokra van szükség. Ráadásul Steve Witkoff vasárnap egy tévéműsorban nyilatkozott arról, valami alternatív erős biztonsági garanciákat kapna Ukrajna, de nem kifejezetten egy NATO cikkely szerintit.

Az elemző szerint szóba kerülhet még az is, hogy az Egyesült Államok mennyire tartja fenn az Oroszországgal kapcsolatos szankcióit, illetve, hogy a másodlagos szankciók életbe lépnek-e, – és ha igen – mikor? A szakértő elmondta, hogy feltehetően ezek a kérdések lesznek napirenden, de annyira érzékenyek ezek a témák, hogy a megbeszélések többsége zárt ajtók mögött fog zajlani és várhatóan nagyon szűkszavúan nyilatkoznak majd a nyilvánosságnak.

A „mindenből kimaradók koalíciója” is ott lesz Washingtonban

Az ELTE professor emeritusa kitért rá, hogy az Egyesült Államok eleve azt szeretné, hogy Európa nagyobb szerepet vállaljon az európai és a szomszédsági biztonságpolitikában, ami pedig Ukrajnát illeti, többször kijelentette az amerikai vezetés, hogy Ukrajna gyakorlatilag Európa ügye,

magyarul szeretné áttolni a pénzügyi vagy akár a diplomáciai kezdeményezés egy részét is az európaiakra.

– emelte ki. Ezután kitért arra is, hogy az európaiak valóban többet költenének Ukrajna biztonságára, mivel a „hajlandók koalíciójának” az a véleménye, hogyha Putyinnak bármilyen engedményt tesznek, akkor az további agressziót eredményezne Oroszország részéről.

Ezért nem lehet semmiféle kompromisszum, ami hát egy olyan álláspont, amit biztos nem lehet tartani.

– fejtette ki, majd azzal folytatta, hogy mindenesetre amerikai fegyvereket vásárolnának, így az Egyesült Államok ezután már csak közvetetten támogatná Ukrajnát. A szakértő szerint a kérdés az, hogy Európa jelenlegi helyzetében – amikor technológiai értelemben és a versenyképesség szempontjától is meglehetősen lemarad az amerikaiak és a kínaiak mögött– mennyire képes egy akkora terhet egyedül magára venni, mint Ukrajna. Egy csőd felé tartó, óriási területű ország menedzselése, illetve finanszírozása óriási teher lenne az Európai Unióra nézve. Ezzel együtt az unió közvetlen szomszédságba kerülne az oroszokkal – egy nagyon hosszú határvonal mentén – egy olyan konfliktusban, aminek nincs olyan megoldása, ami mind a két fél (orosz–ukrán) igényeit kielégítené. Ezt Trump is többször mondta:

olyan megoldás nincs, hogy mindkét fél elégedett legyen vele.

A volt dublini nagykövet kifejtette, hogy szerinte mindkét fél elégedetlen lesz, és ebben az esetben következő lépésként – ha lehet hinni a történelemnek – keresik majd a lehetőséget a revízióra, akár mindkét ország, akár csak Ukrajna vagy Oroszország önmagában. Így fennáll a veszélye annak, hogyha az Európai Unió úgynevezett „üreseket adna Ukrajnának a biztonságot illetően”, hogy egy nagyon hosszan elhúzódó, befagyott konfliktusnak lesz a részese.