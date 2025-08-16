Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, augusztus 18-án, hétfőn Washingtonban ül tárgyalóasztalhoz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök. Mindenki egyetért abban, hogy az orosz–ukrán háborút csak egy közvetlen békemegállapodás zárhatja le, nem pedig egy törékeny tűzszünet. Az ovális irodában tartandó találkozó előtt egy nappal a hajlandók koalíciójának vezetői is tárgyalóasztalhoz ülnek. A megbeszélést Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár és Sir Keir Starmer fogja vezetni. A beszélgetés videókonferencia keretében fog zajlani – számolt be róla a Sky News.

A hajlandók koalíciója összeül Zelenszkij washingtoni útja előtt

Fotó: HANDOUT/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Alaszka után Washington, majd jöhet Moszkva?

Donald Trump és az orosz államfő, Vlagyimir Putyin 2025. augusztus 15-én találkoztak Alaszkában, Anchorage közelében, az Elmendorf–Richardson katonai bázison. A Trump–Putyin-csúcs volt az első személyes találkozó 2007 óta az Egyesült Államokban Oroszország elnökével. A találkozó után az amerikai elnök közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést, amiben összegezte a találkozót és vázolta jövőbeli terveit: hétfőn Washingtonban lesz folytatás.