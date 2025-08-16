Vlagyimir PutyinOroszországVolodimir ZelenszkijDonald Trump

A hajlandók koalíciója összeül Zelenszkij Washingtoni útja előtt

Volodimir Zelenszkij hétfőn Washingtonba utazik, hogy Trump elnökkel folytasson tárgyalásokat. Az amerikai út előtt, vasárnap délután videókonferenciát tart a hajlandók koalíciója. Az egyeztetésre egy nappal azt követően kerül sor, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin Alaszkában folytatott tárgyalást többek között az orosz–ukrán háborúról.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 16:55
Coalition of the willing (Hajlandók koalíciója)
Coalition of the willing (Hajlandók koalíciója) Fotó: BEN STANSALL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, augusztus 18-án, hétfőn Washingtonban ül tárgyalóasztalhoz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök. Mindenki egyetért abban, hogy az orosz–ukrán háborút csak egy közvetlen békemegállapodás zárhatja le, nem pedig egy törékeny tűzszünet. Az ovális irodában tartandó találkozó előtt egy nappal a hajlandók koalíciójának vezetői is tárgyalóasztalhoz ülnek. A megbeszélést Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár és Sir Keir Starmer fogja vezetni. A beszélgetés videókonferencia keretében fog zajlani – számolt be róla a Sky News.

A Hajlandók koalíciója összeül Zelenszkij Washingtoni útja előtt
A hajlandók koalíciója összeül Zelenszkij washingtoni útja előtt
Fotó: HANDOUT/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Alaszka után Washington, majd jöhet Moszkva?

Donald Trump és az orosz államfő, Vlagyimir Putyin 2025. augusztus 15-én találkoztak Alaszkában, Anchorage közelében, az Elmendorf–Richardson katonai bázison. A Trump–Putyin-csúcs volt az első személyes találkozó 2007 óta az Egyesült Államokban Oroszország elnökével. A találkozó után az amerikai elnök közösségi oldalán osztott meg egy bejegyzést, amiben összegezte a találkozót és vázolta jövőbeli terveit: hétfőn Washingtonban lesz folytatás.

Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő hangsúlyozta, hogy az oroszok többször elmondták, hogy nyitottak minden megállapodásra, de nem szorítja őket az idő. Az elemző szerint érdemes megvizsgálni Vlagyimir Putyin rejtélyes kijelentését is, amit az alaszkai találkozón tett miszerint „Moszkvában folytatjuk”.

Borítókép: Hajlandók koalíciója (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Egyre több a baj az ukrán menekültekkel Európa-szerte

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekorosz-ukrán háború

Folytassa, elnök úr! Trump és Putyin alaszkai találkozója a kezdet

Szőcs László avatarja

Visszatért a normalitás: nem a tárgyaláson született áttörés, hanem azzal, hogy tárgyaltak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu