Alaszka: Trump üzent a Putyinnal való találkozó előtt

A Trump–Putyin-találkozó augusztus 15-én, pénteken lesz alaszkai idő szerint szerint 11.00 órakor Anchorage városában, az Elmendorf–Richardson katonai bázison – erősítette meg a Fehér Ház és a Kreml is.

Trump korábban jelezte: véleménye szerint mindössze egy a négyhez az esélye annak, hogy a tárgyalás Vlagyimir Putyin orosz elnökkel valódi áttörést hoz, a washingtoni és moszkvai diplomáciai körökben azonban egyaránt remélik, hogy a találkozó közeledést hoz a két ország álláspontjai között.