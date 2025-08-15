alaszkaTrump-PutyinTrump-Putyin-találkozóüzenetTrumpAnchorage

Alaszka: Trump üzent a Putyinnal való találkozó előtt

Alaszkában találkozik ma az amerikai–orosz csúcstalálkozó keretében Donald Trump és Vlagyimir Putyin. Az amerikai elnök a találkozó előtt közösségi oldalán üzent a világnak.

Szabó István
2025. 08. 15.
Fotó: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI
Nagy a tét

– írta Trump röviden, utalva a megbeszélés jelentőségére.

A Trump–Putyin-találkozó augusztus 15-én, pénteken lesz alaszkai idő szerint szerint 11.00 órakor Anchorage városában, az Elmendorf–Richardson katonai bázison – erősítette meg a Fehér Ház és a Kreml is.

Trump korábban jelezte: véleménye szerint mindössze egy a négyhez az esélye annak, hogy a tárgyalás Vlagyimir Putyin orosz elnökkel valódi áttörést hoz, a washingtoni és moszkvai diplomáciai körökben azonban egyaránt remélik, hogy a találkozó közeledést hoz a két ország álláspontjai között.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP/Brendan Smialowski) 

Orbán Viktor: Az egész világ érdeke, hogy csökkentsék a harmadik világháború kockázatát

