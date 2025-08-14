Donald Trump szerint 25 százalék esély van arra, hogy az augusztus 15-i találkozója Vlagyimir Putyinnal nem lesz sikeres. Az amerikai elnök arról beszélt, hogy az amerikai–orosz csúcs előkészítése egy második körös találkozónak, amelyen az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij és részt venne – írja a Sky News.

Trump elmondta, mire számíthat Putyin, ha a találkozó sikertelen lesz

Fotó: CHRISTOPHER FURLONG/POOL/AFP

Trump elmondta mire számíthat Moszkva, ha nincs előrelépés

Egy jövőbeli második találkozó nagyon-nagyon fontos lesz, mert az lesz az a találkozó, ahol megállapodást kötnek [az orosz és az ukrán felek].

Trump elmondta, hogy a második találkozó egy adok-kapok jellegű egyeztetés lenne a határok és a területek ügyében, bár ezt nem részletezte az amerikai elnök. A holnapi tárgyalást Putyinnal pedig egy sakkjátszmához hasonlította. Trump hozzátette, hogy amennyiben az augusztus 15-i, alaszkai találkozó nem zárul eredménnyel, nyitott további szankciók bevezetésére Oroszországgal szemben.

Az orosz kormányzati gép megérkezett Alaszkába

Egy orosz kormányzati repülőgép landolt Alaszkában a holnapi Trump–Putyin-találkozó előtt. A gép Moszkvából indult, és az Anchorage Nemzetközi Repülőtéren szállt le, miután átrepülte az Egyesült Államok légterét. A Flightradar24 adatai szerint a repülő a találkozó helyszínére szállította az orosz delegációt. A repülőgépet az orosz különleges repülőszázad üzemelteti, amelyet általában az orosz kormány VIP-szállító flottájaként emlegetnek. A gépet korábban magas rangú tisztviselők és diplomáciai küldöttségek szállítására használták.

Borítókép: Augusztus 15-én tárgyalóasztalhoz ül az orosz és az amerikai elnök (Fotó: AFP)