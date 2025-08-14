Zelenszkij készül valamire a Trump–Putyin-csúcs előtt

Trump–Putyin-csúcs

Augusztus 15-én történelmi csúcsra kerül sor Alaszkában Donald Trump és Vlagyimir Putyin között, amelyet óriási várakozás övez, írja az Origó. A találkozó gazdasági és politikai következményei is jelentősek lehetnek, és már a tárgyalások előkészületei is intenzívek. A pénteki, alaszkai csúcs körüli várakozás rendkívüli:

ez lesz az első személyes egyeztetés a két elnök között Trump hivatalba lépése óta.

Trump korábban azt ígérte, hogy hivatalba lépése után gyorsan rendezi a fegyvernyugvást Kijev és Moszkva között, de Oroszország követelései és Brüsszel háborúpárti lépései miatt ezek a tárgyalások elakadtak. Putyin nyilvánosan követelte Ukrajna NATO-tagságának tilalmát és az ukrán csapatok teljes kivonását a részben megszállt Donyeck, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsja megyékből, valamint egyéb feltételeket is támasztott. Az ukrán elnök elutasította az orosz békefeltételeket.