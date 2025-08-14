OroszországUkrajnaPutyinTrumpTrump-PutyinZelenszkij

Zelenszkij készül valamire a Trump–Putyin-csúcs előtt

Az ukrán elnök csütörtökön Londonban találkozik a brit kormányfővel, miután a közelmúltban megbeszélést folytatott az Egyesült Államok és több európai ország vezetőjével. Donald Trump garantálta, hogy a Putyinnal tervezett csúcstalálkozón a tűzszünet megteremtése az egyik legfontosabb téma lesz. Zelenszkij korábban világossá tette, hogy nem hajlandó területeket feladni, és az orosz fél is csak ezen feltétel mellett kötne egyezséget. Európai vezetők szerint a béketárgyalások előtt először fegyvernyugvást kell elérni, és majd csak ezután következhetnek a területi viták.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 10:50
Augusztus 13-án, Zelenszkij Berlinben is megfordult
Augusztus 13-án, Zelenszkij Berlinben is megfordult Fotó: PRESIDENTIAL OFFICE OF UKRAINE Forrás: ThePresidentialOfficeUkraine
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök augusztus 14-én találkozik Keir Starmer brit miniszterelnökkel a Downing Street-i rezidencián. A találkozó előtt, augusztus 13-án, telefonon egyeztetett Zelenszkij az amerikai elnökkel, Donald Trumppal, valamint európai vezetőkkel. A beszélgetés során Trump azt ígérte, hogy a Vlagyimir Putyinnal tartandó csúcstalálkozón az ukrajnai tűzszünetet fogja előmozdítani. Starmer hivatala eddig keveset árult el a találkozó tervezett programjáról – írja a The Kyiv Independent.

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Trump–Putyin-csúcs

Augusztus 15-én történelmi csúcsra kerül sor Alaszkában Donald Trump és Vlagyimir Putyin között, amelyet óriási várakozás övez, írja az Origó. A találkozó gazdasági és politikai következményei is jelentősek lehetnek, és már a tárgyalások előkészületei is intenzívek. A pénteki, alaszkai csúcs körüli várakozás rendkívüli: 

ez lesz az első személyes egyeztetés a két elnök között Trump hivatalba lépése óta.

Trump korábban azt ígérte, hogy hivatalba lépése után gyorsan rendezi a fegyvernyugvást Kijev és Moszkva között, de Oroszország követelései és Brüsszel háborúpárti lépései miatt ezek a tárgyalások elakadtak. Putyin nyilvánosan követelte Ukrajna NATO-tagságának tilalmát és az ukrán csapatok teljes kivonását a részben megszállt Donyeck, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsja megyékből, valamint egyéb feltételeket is támasztott. Az ukrán elnök elutasította az orosz békefeltételeket.

Zelenszkij felsorakoztatta a nyugati, mindenből kimaradó koalíciót

Zelenszkij augusztus 13-án Berlinben, Friedrich Merz német kancellárral tartott sajtótájékoztatón közölte: Trump elnök az orosz–ukrán tűzszünet megteremtését tűzte ki célul a Putyinnal folytatandó tárgyaláson. Merz szerint az európai vezetők mindent megtesznek, hogy a Trump–Putyin-csúcs sikeres legyen. A kancellár azt hangsúlyozta: 

először fegyverszünet kell, majd keretmegállapodás, végül területi tárgyalások következhetnek.

Macron kiemelte, hogy az Egyesült Államok biztonsági garanciákat nyújthat, de a NATO-tagság nem szerepel a lehetséges garanciák között. 

Egy későbbi, a Macron, Starmer és Merz által közösen vezetett „hajlandók koalíciója” ülése után az európai vezetők elutasították, hogy bármilyen korlátozás kerüljön Ukrajna haderejére vagy NATO- és EU-törekvéseire a békemegállapodás részeként. A koalíció megerősítette készségét arra, hogy biztonsági garanciákat nyújtson Ukrajnának, beleértve azt a tervet is, hogy a békét biztosító erőket telepítsenek Ukrajnába, amint a harcok megszűnnek.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy az amerikai elnök figyelmeztette Oroszországot, hogy „nagyon súlyos következményekkel” kell szembenéznie, ha nem hajlandó véget vetni az ukrajnai háborúnak.

Borítókép: Augusztus 13-án Zelenszkij Berlinben is megfordult (Fotó: AFP) 

Google News
