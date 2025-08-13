Trump erős figyelmeztetést küldött Putyinnak

A norvég fegyveres erők tájékoztatása szerint az amerikai bombázók az Orlandban állomásozó F–35-ös vadászgépekkel együtt hajtanak végre gyakorlatokat. Az amerikai és a norvég fél sem árult el részleteket a műveletek pontos helyszínéről, de feltételezhető, hogy a repülések az észak-balti térségben zajlanak majd.

A norvégiai telepítés egy hónappal előzi meg Oroszország és szövetségese, Belarusz Zapad–2025 (Nyugat–2025) nevű, nagyszabású stratégiai hadgyakorlatának kezdetét.

B-1B Lancer a modern légvédelemmel szemben

A The National Security Journal korábban arról írt, hogy egy Kínával vagy Oroszországgal kialakuló esetleges konfliktusban az amerikai légierő a B-1B Lancer bombázókat várhatóan inkább nagy hatótávolságú „arzenálbombázóként” alkalmazná, nem pedig mélyen behatoló csapásmérőként.

Mivel a típus nem rendelkezik lopakodó kialakítással, és jelentős a hőlenyomata, sebezhető a modern, többrétegű légvédelmi rendszerekkel – például az S–400-as és S–500-as típusokkal –, valamint a fejlett elfogó vadászgépekkel szemben.