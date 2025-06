Oroszország szerint Trump kinyitotta Pandora szelencéjét

Nő az európai és amerikai félelem a válaszcsapásoktól

A brit kabinet egyes tagjai szerint „naivitás lenne azt hinni, hogy nem lesz válaszlépés”. A védelmi tárca szerint a ciprusi RAF (brit légierő) akrotiri légibázisa a legmagasabb készültségre váltott, és további vadászgépeket telepítettek a térségbe. Jonathan Reynolds brit kereskedelmi miniszter a Sky Newsnak elmondta:

Nincs olyan hét, hogy ne érnék iráni kibertámadások a brit kritikus infrastruktúrát. Ez már most is súlyos szinten van és valószínűleg fokozódni fog.

Az Egyesült Államokban is nő az aggodalom a belső fenyegetettség miatt. Az FBI fokozott készültségbe helyezte terrorelhárító egységeit, és több kormányzati szerv is célzott figyelmeztetéseket adott ki. J. D. Vance amerikai alelnök szerint „egy új terrorhullám kockázata nagyon is valós”.