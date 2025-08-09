Civic Hybrid-árban adják a Honda első F–1-es győzelmére emlékező 1:8-as modellautót

Az 1965-ös Mexikói Nagydíjon Richie Ginther szerezte a Honda első F–1-es győzelmét az RA272-es versenyautó volánja mögött, ebből az alkalomból a Honda Racing Corporation az Amalgam Collectionnel együttműködésben szigorúan limitált, 1:8 és 1:18 méretű modelleket készít.

Előbbiből mindössze 30, utóbbiból 300 példány készül, az exkluzivitást még a vételár is garantálja. A nagyobb modellért 28 995 dollárt kérnek – ezzel egy árban van a Honda Civic Hybriddel, aminek 29 295 dollár az alapára az USA-ban –, míg a kisebb méretűért 1735 dollárt kell fizetni. A rend kedvéért a Honda fenntartja magának a jogot, hogy változtasson az árakon. Mindkét modellhez dekoratív tárolódobozt adnak, eredetiséget igazoló dokumentummal és egy könyvvel, amelyet személyesen ír alá Koji Watanabe, a Honda Racing Corporation vezetője.

Fotó:

A Honda RA272-es modell megépítése kedvéért az Amalgam Collection csapata Japánba utazott, mert nem csak korabeli fényképek és a gyár által a rendelkezésükre bocsátott tervrajzok alapján dolgoztak, de 3D-ben beszkennelték az eredeti versenyautót. Mintegy 4500 munkaórába került az 1:8-as modell fejlesztése, a több mint 1600 alkatrészből aztán 450 munkaóra alatt készül el egy-egy példány. Különleges a fényezés is, mivel a versenyautót már átfényezték hat évtizedes élete során, korabeli kémiai formulák és festékminták alapján készítették el az eredetinek megfelelő fehér színt.

Fotó:

Az Amalgam Collection Honda RA272-es modelleket először a Monterey Car Week rendezvénysorozat keretében megrendezendő The Quail, A Motorsports Gathering és a Rolex Monterey Motorsports Reunion rendezvényeken lehet majd megvásárolni. Ha ezek után marad még szabad példány, azokra online lehet majd jelentkezni.

