Fontos változások léptek életbe idén az autópálya-matricák használatában

Öt vármegyére is féláron, vagy még olcsóbban vehető meg az éves autópályamatrica, de 2026 más újdonságokat is hoz az autópályák használatában. Új fizetős szakaszok és új kategóriák lettek, akár 15 ezer forintot is spórolhatunk 2025-höz képest és végre már részletre, csomagban is elérhető a 61 760 forintos éves országos matrica.

2026. 01. 06. 9:04
Forrás: MK Útdíj/Facebook
2026 sok újdonságot hoz a közúti közlekedésben. Folytatódnak az útfelújítások, új fizetős szakaszok és új, kedvezményes kategóriák is lesznek, miközben a megszokott matricák ára az infláció mértékével emelkedett. 

Idén három újabb útszakasz lesz fizetős, Pest, Baranya és Bács-Kiskun vármegyében:

  • az M6-os Bátaszék és az országhatár (Ivándárda) közötti szakasza
  • az M44-es a Kecskemét Észak-Lajosmizse csomóponttól a szentkirályi csomópontig
  • az M44-es a Kecskemét Észak-Lajosmizse csomóponttól Tiszaug–Tiszakürt csomópontig. 

Öt megyére is sokkal olcsóbban lehet éves matricát vásárolni

Az M1-es ősszel kezdődött és évekig tartó felújítása, illetve kiszélesítése miatt az érintett négy vármegyére (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) mindössze 15 ezer forint lesz a matrica, vagyis 2025-höz képest körülbelül fél áron használhatják az autósok a sztrádát. Az M30-as autópálya Miskolc észak és Szikszó közötti, 2024. februárjában lezárt szakaszát december 30-án adták át a forgalomnak; kompenzációként a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei matrica csak 2500 forintba kerül.

Fotó: MK Útdíj/Facebook

Az autósok évek óta erősödő igénye, hogy a most 61 700 forintba kerülő éves országos matricát meg lehessen venni részletre, mert a sok kiadással terhelt év végi-év eleji időszakban nem tudják megvásárolni. Szakportálunk legutóbbi kérdőíves felméréséből is kiderült: sokkal több autós vásárolna éves országos matricát, ha azt nem egy összegben kellene kifizetni. 

Idén viszont már elérhetővé vált a részletfizetési lehetőség az éves matricára.

A sok változás miatt most semmiképpen ne megszokásból vásároljunk matricát. Ha bizonytalanok vagyunk, hogy mi a jó választás, érdemes igénybe venni a matricakalkulátorokat, amelyek segítenek kiszámolni, melyik heti, havi vagy éves matrica éri meg a legjobban.

2026-ban is lehetőség van arra, hogy bizonyos járműtípusok és helyzetek esetében mentesítést vagy kedvezményt vegyünk igénybe. Részleges díjmentességre jogosultak lehetnek a mozgáskorlátozottak és nagycsaládosok: D2-es díjkategóriájú autópálya-matrica helyett D1-es díjkategóriába tartozó matricát vásárolhatnak, ha ezt előzőleg kérvényezték.

 

