Fontos változások léptek életbe idén az autópálya-matricák használatában

2026 sok újdonságot hoz a közúti közlekedésben. Folytatódnak az útfelújítások, új fizetős szakaszok és új, kedvezményes kategóriák is lesznek, miközben a megszokott matricák ára az infláció mértékével emelkedett.

Idén három újabb útszakasz lesz fizetős, Pest, Baranya és Bács-Kiskun vármegyében:

az M6-os Bátaszék és az országhatár (Ivándárda) közötti szakasza

az M44-es a Kecskemét Észak-Lajosmizse csomóponttól a szentkirályi csomópontig

az M44-es a Kecskemét Észak-Lajosmizse csomóponttól Tiszaug–Tiszakürt csomópontig.

Öt megyére is sokkal olcsóbban lehet éves matricát vásárolni

Az M1-es ősszel kezdődött és évekig tartó felújítása, illetve kiszélesítése miatt az érintett négy vármegyére (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) mindössze 15 ezer forint lesz a matrica, vagyis 2025-höz képest körülbelül fél áron használhatják az autósok a sztrádát. Az M30-as autópálya Miskolc észak és Szikszó közötti, 2024. februárjában lezárt szakaszát december 30-án adták át a forgalomnak; kompenzációként a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei matrica csak 2500 forintba kerül.

Fotó: MK Útdíj/Facebook

Az autósok évek óta erősödő igénye, hogy a most 61 700 forintba kerülő éves országos matricát meg lehessen venni részletre, mert a sok kiadással terhelt év végi-év eleji időszakban nem tudják megvásárolni. Szakportálunk legutóbbi kérdőíves felméréséből is kiderült: sokkal több autós vásárolna éves országos matricát, ha azt nem egy összegben kellene kifizetni.

Idén viszont már elérhetővé vált a részletfizetési lehetőség az éves matricára.

A sok változás miatt most semmiképpen ne megszokásból vásároljunk matricát. Ha bizonytalanok vagyunk, hogy mi a jó választás, érdemes igénybe venni a matricakalkulátorokat, amelyek segítenek kiszámolni, melyik heti, havi vagy éves matrica éri meg a legjobban.

2026-ban is lehetőség van arra, hogy bizonyos járműtípusok és helyzetek esetében mentesítést vagy kedvezményt vegyünk igénybe. Részleges díjmentességre jogosultak lehetnek a mozgáskorlátozottak és nagycsaládosok: D2-es díjkategóriájú autópálya-matrica helyett D1-es díjkategóriába tartozó matricát vásárolhatnak, ha ezt előzőleg kérvényezték.