Nem érdemes rutinból venni a sztrádamatricát

Az új év sok újdonságot hoz a közúti közlekedésben. Folytatódnak az útfelújítások, új fizetős szakaszok és új, kedvezményes kategóriák is lesznek, miközben a megszokott matricák ára az infláció mértékével emelkedett. Idén három újabb útszakasz lesz fizetős, Pest, Baranya és Bács-Kiskun vármegyében: az M6-os Bátaszék és az országhatár (Ivándárda) közötti szakasza, valamint az M44-es Kecskemét észak–Lajosmizse csomóponttól a szentkirályi, illetve Tiszaug–Tiszakürt csomópontig. Öt vármegyére is sokkal olcsóbban lehet éves matricát vásárolni az M1-est és a korábban az M30-ast érintő forgalomkorlátozások miatt – összegezte vasárnapi közleményében az AutópályaMatrica.hu.

Az M1-es ősszel kezdődött és évekig tartó felújítása, illetve kiszélesítése miatt az érintett négy vármegyére (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) mindössze 15 ezer forint lesz a matrica, vagyis 2025-höz képest körülbelül féláron használhatják az autósok a sztrádát. Az M30-as autópálya Miskolc észak és Szikszó közötti, 2024 februárjában lezárt szakaszát december 30-án adták át a forgalomnak; kompenzációként a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei matrica csak 2500 forintba kerül.

Az autósok évek óta erősödő igénye, hogy a most 61 700 forintba kerülő éves országos matricát meg lehessen venni részletre, mert a sok kiadással terhelt év végi, év eleji időszakban nem tudják megvásárolni. Szakportálunk legutóbbi kérdőíves felméréséből is kiderült: sokkal több autós vásárolna éves országos matricát, ha azt nem egyösszegben kellene kifizetni. Idén viszont már elérhetővé vált a részletfizetési lehetőség is.

Az AutópályaMatrica.hu szakemberei azt tanácsolják, hogy a sok változás miatt most semmiképpen ne megszokásból vásároljunk matricát. Ha bizonytalanok vagyunk, hogy mi a jó választás, érdemes igénybe venni a matrica kalkulátorokat, amelyek segítenek kiszámolni, melyik heti, havi vagy éves matrica éri meg a legjobban.

Az idei évben is lehetőség van arra, hogy bizonyos járműtípusok és helyzetek esetében mentesítést vagy kedvezményt vegyünk igénybe. Részleges díjmentességre jogosultak lehetnek a mozgáskorlátozottak és nagycsaládosok: D2-es díjkategóriájú autópálya-matrica helyett D1-es díjkategóriába tartozó matricát vásárolhatnak, ha ezt előzőleg kérvényezték.