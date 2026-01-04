autópálya-matricasztrádamatricaéves matrica

Nem érdemes rutinból venni a sztrádamatricát

Öt vármegyére is féláron vagy még olcsóbban vehető meg az éves autópályamatrica, de 2026 más újdonságokat is hoz az autópályák használatában. Új fizetős szakaszok és új kategóriák lettek, akár 15 ezer forintot is spórolhatunk 2025-höz képest és végre már részletre, csomagban is elérhető a 61 760 forintos éves országos matrica.

2026. 01. 04. 12:21
Téli autópálya Fotó: autopalyamatrica.hu
Az új év sok újdonságot hoz a közúti közlekedésben. Folytatódnak az útfelújítások, új fizetős szakaszok és új, kedvezményes kategóriák is lesznek, miközben a megszokott matricák ára az infláció mértékével emelkedett. Idén három újabb útszakasz lesz fizetős, Pest, Baranya és Bács-Kiskun vármegyében: az M6-os Bátaszék és az országhatár (Ivándárda) közötti szakasza, valamint az M44-es Kecskemét észak–Lajosmizse csomóponttól a szentkirályi, illetve Tiszaug–Tiszakürt csomópontig. Öt vármegyére is sokkal olcsóbban lehet éves matricát vásárolni az M1-est és a korábban az M30-ast érintő forgalomkorlátozások miatt – összegezte vasárnapi közleményében az AutópályaMatrica.hu.

Az M1-es ősszel kezdődött és évekig tartó felújítása, illetve kiszélesítése miatt az érintett négy vármegyére (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) mindössze 15 ezer forint lesz a matrica, vagyis 2025-höz képest körülbelül féláron használhatják az autósok a sztrádát. Az M30-as autópálya Miskolc észak és Szikszó közötti, 2024 februárjában lezárt szakaszát december 30-án adták át a forgalomnak; kompenzációként a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei matrica csak 2500 forintba kerül.

Az autósok évek óta erősödő igénye, hogy a most 61 700 forintba kerülő éves országos matricát meg lehessen venni részletre, mert a sok kiadással terhelt év végi, év eleji időszakban nem tudják megvásárolni. Szakportálunk legutóbbi kérdőíves felméréséből is kiderült: sokkal több autós vásárolna éves országos matricát, ha azt nem egyösszegben kellene kifizetni. Idén viszont már elérhetővé vált a részletfizetési lehetőség is.

Az AutópályaMatrica.hu szakemberei azt tanácsolják, hogy a sok változás miatt most semmiképpen ne megszokásból vásároljunk matricát. Ha bizonytalanok vagyunk, hogy mi a jó választás, érdemes igénybe venni a matrica kalkulátorokat, amelyek segítenek kiszámolni, melyik heti, havi vagy éves matrica éri meg a legjobban.

Az idei évben is lehetőség van arra, hogy bizonyos járműtípusok és helyzetek esetében mentesítést vagy kedvezményt vegyünk igénybe. Részleges díjmentességre jogosultak lehetnek a mozgáskorlátozottak és nagycsaládosok: D2-es díjkategóriájú autópálya-matrica helyett D1-es díjkategóriába tartozó matricát vásárolhatnak, ha ezt előzőleg kérvényezték. 

