Andrejeva, az orosz címvédő trágárkodott Indian Wellsben, Djokovics és Alcaraz kínlódott

Az Indian Wells-i torna hétfő esti programja után aligha lehet azt mondani, hogy a papírforma uralta volna a sivatagi show-t. Novak Djokovics és Carlos Alcaraz ugyan ott van a legjobb 16 között, de mindketten nehéz pillanatokat éltek át. A nap mégsem róluk szólt igazán, hanem Mirra Andrejeva műsoráról, aki a nőknél címvédőként kiesett, majd dühében olyan jelenetet rendezett, amely sokáig beszédtéma marad Indian Wellsben.

Mirra Andrejeva gesztikulál és trágárkodik a közönség felé, miután vereséget szenvedett Katerina Siniakova ellen az Indian Wells-i tenisztornán (Fotó: Getty Images North America/Matthew Stockman)

Andrejeva nem védheti meg a címét

A 18 éves orosz teniszező tavaly robbant be a teniszvilág élvonalába, Dubaj után Indian Wellsben is tornát nyert, most viszont már a harmadik fordulóban búcsúzott. A cseh Katerina Siniaková 4:6, 7:6 (7-5), 6:3-ra fordított ellene, így Andrejeva címvédőként esett ki. A vereség különösen fájdalmas számára, mert az egy évvel ezelőtti győzelem miatt komoly ranglistapontokat kellett volna megvédenie, és a kieséssel nagyot veszíthet a világranglistán is, akár a top tízből is kieshet.

A feszültség már a meccs közben is látszott rajta, a végén pedig teljesen elszakadt nála a cérna. A földhöz vágta az ütőjét, ingerülten indult hálóhoz, majd a lelátó felé fordulva odakiáltotta: „Fuck you all” – amit szükségtelen magyarra fordítani.

Andreeva not happy. Might need to work on this, because it’s not a good look.



Regardless of who it might be directed to (and it appears the crowd in general), it’s ugly.



Throwing a racket is one thing, throwing F-bombs to the spectators is ordinary.



pic.twitter.com/LNDCYPjSCV — Todd Scoullar (@ToddScoullar) March 10, 2026

Nem ez az első eset, hogy Andrejeva nem tud uralkodni magán, a 2026-os Australian Openen szóról szóra ugyanígy búcsúzott a közönségtől...

Andreeva to the Aus open crowd today :



“Fuck you all 🫶” pic.twitter.com/oLaD0bpHor — SK (@Djoko_UTD) January 21, 2026

Az ismétlődő jelenet persze nem menti, inkább magyarázza a történteket: Andrejeva még mindig rendkívül fiatal, és most először tapasztalja meg igazán, milyen teherrel jár címvédőként, topjátékosként, komoly elvárások közepette pályára lépni. Ettől még a dühkitörés vállalhatatlan, címvédés helyett látványos kisiklással zárult számára az Indian Wells-i mesterverseny.

Szerb testvériség. Novak Djokovics fogadja az ugyancsak szerb felmenőkkel bíró, de már az USA-ban született Aleksandar Kovacevic gratulációját (Fotó: Getty Images North America/Clive Brunskill)

Djokovics megint nem játszott jól, de túlélte

Novak Djokovics 6:4, 1:6, 6:4-re verte meg Aleksandar Kovacevicet, vagyis újabb olyan meccset húzott be, amelyen jóval többet kellett szenvednie a vártnál. A szerb klasszis a második szettben teljesen szétesett, a döntő játszmában pedig csak a hajrában tudta eldönteni a találkozót. A továbbjutás megvan, a meggyőző játék egyelőre nincs. Indian Wellsben 2017 óta először jutott be újra a torna legjobb 16 játékosa közé.