Andrejeva, az orosz címvédő trágárkodott Indian Wellsben, Djokovics és Alcaraz kínlódott

Ritkán fordul elő, hogy egyetlen játéknap ennyi történetet termeljen ki az Indian Wells-i tenisztornán. Novak Djokovics és Carlos Alcaraz ugyan nagy nehezen tovább vergődte magát a nyolcaddöntőbe, Taylor Fritz viszont kiesett, Coco Gauff sérülés miatt feladta a meccsét, Mirra Andrejeva pedig címvédőként búcsúzott, majd káromkodva vonult le a pályáról. A kaliforniai sivatag hétfő este nem az esélyesek fölényes győzelmeiről, hanem az idegekről, a feszültségről és a megbicsakló önuralomról szólt.

2026. 03. 10. 8:52
Mirra Andrejeva címvédőként búcsúzott Fotó: CLIVE BRUNSKILL Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Az Indian Wells-i torna hétfő esti programja után aligha lehet azt mondani, hogy a papírforma uralta volna a sivatagi show-t. Novak Djokovics és Carlos Alcaraz ugyan ott van a legjobb 16 között, de mindketten nehéz pillanatokat éltek át. A nap mégsem róluk szólt igazán, hanem Mirra Andrejeva műsoráról, aki a nőknél címvédőként kiesett, majd dühében olyan jelenetet rendezett, amely sokáig beszédtéma marad Indian Wellsben.

Mirra Andrejeva gesztikulál és trágárkodik a közönség felé, miután vereséget szenvedett Katerina Siniakova ellen az Indian Wells-i tenisztornán.
Mirra Andrejeva gesztikulál és trágárkodik a közönség felé, miután vereséget szenvedett Katerina Siniakova ellen az Indian Wells-i tenisztornán (Fotó: Getty Images North America/Matthew Stockman)

Andrejeva nem védheti meg a címét

A 18 éves orosz teniszező tavaly robbant be a teniszvilág élvonalába, Dubaj után Indian Wellsben is tornát nyert, most viszont már a harmadik fordulóban búcsúzott. A cseh Katerina Siniaková 4:6, 7:6 (7-5), 6:3-ra fordított ellene, így Andrejeva címvédőként esett ki. A vereség különösen fájdalmas számára, mert az egy évvel ezelőtti győzelem miatt komoly ranglistapontokat kellett volna megvédenie, és a kieséssel nagyot veszíthet a világranglistán is, akár a top tízből is kieshet.

A feszültség már a meccs közben is látszott rajta, a végén pedig teljesen elszakadt nála a cérna. A földhöz vágta az ütőjét, ingerülten indult hálóhoz, majd a lelátó felé fordulva odakiáltotta: „Fuck you all” – amit szükségtelen magyarra fordítani.

Nem ez az első eset, hogy Andrejeva nem tud uralkodni magán, a 2026-os Australian Openen szóról szóra ugyanígy búcsúzott a közönségtől...

Az ismétlődő jelenet persze nem menti, inkább magyarázza a történteket: Andrejeva még mindig rendkívül fiatal, és most először tapasztalja meg igazán, milyen teherrel jár címvédőként, topjátékosként, komoly elvárások közepette pályára lépni. Ettől még a dühkitörés vállalhatatlan, címvédés helyett látványos kisiklással zárult számára az Indian Wells-i mesterverseny.

Szerb testvériség. Novak Djokovics fogadja az ugyancsak szerb felmenőkkel bíró, de már az USA-ban született Aleksandar Kovacevic gratulációját
Szerb testvériség. Novak Djokovics fogadja az ugyancsak szerb felmenőkkel bíró, de már az USA-ban született Aleksandar Kovacevic gratulációját (Fotó: Getty Images North America/Clive Brunskill)

Djokovics megint nem játszott jól, de túlélte

Novak Djokovics 6:4, 1:6, 6:4-re verte meg Aleksandar Kovacevicet, vagyis újabb olyan meccset húzott be, amelyen jóval többet kellett szenvednie a vártnál. A szerb klasszis a második szettben teljesen szétesett, a döntő játszmában pedig csak a hajrában tudta eldönteni a találkozót. A továbbjutás megvan, a meggyőző játék egyelőre nincs. Indian Wellsben 2017 óta először jutott be újra a torna legjobb 16 játékosa közé.

Az Australian Open óta az első tornáján szereplő szerb klasszis a meccs után önkritikusan fogalmazott. A legbeszédesebb mondata így hangzott: „Őszintén szólva nem élvezem ezt minden pillanatban.” Később ezt is hozzátette: „Az ilyen meccseket is meg kell tudni nyerni.” Vagyis pontosan tudja, hogy ez most nem a csúcs Djokovics volt, inkább egy rutinos túlélőgyakorlat. Az ilyen győzelmek néha többet mondanak el egy nagy bajnokról, mint egy sima 6:2, 6:2, csak éppen azt is jelzik, hogy a szerb legenda még messze nincs kész állapotban.

Alcaraz beragadt, aztán előbújt belőle a bajnok

Carlos Alcaraznak sem volt könnyű estéje. Arthur Rinderknech elvitte az első szettet, a másodikban is szorongatta a spanyolt, aki végül 6:7, 6:3, 6:2-re fordított. A világelsőnek ezúttal nem a hibátlan tenisz, hanem a hideg fej hozta meg a továbbjutást. A nehéz kezdés után fokozatosan ráerőltette az akaratát ellenfelére, a nyolcaddöntőben pedig Casper Ruuddal találkozik.

A mérkőzés közben odaszólt a stábjának is, a közvetítésben is hallható volt a mondata: „Miért kell mindenkinek éppen ellenem telibe találnia a vonalat?”

A meccs után hivatalos nyilatkozatában már higgadtabban értékelt: „Nagy bajban voltam.” Hozzátette azt is, hogy örül annak, ahogyan kezelte a nehéz helyzetet, mert elfogadta, ami történik, mentálisan erős maradt, és megpróbált változtatni a játékán. Ez Alcaraz egyik legnagyobb erénye: kritikus pillanatokban sem esik pánikba, inkább még magasabb fokozatba kapcsol.

Fritz kiesett, Gauff sérülten adta fel, eseménydús nap Indian Wellsben

Az amerikaiak számára sem alakult fényesen az este. Taylor Fritz, a torna korábbi bajnoka hazai pályán búcsúzott, miután Alex Michelsen két szettben megverte. Fritz kiesése azért is feltűnő, mert sokan tőle várták, hogy a közönség egyik húzóneveként mély menetelésbe kezdjen Indian Wellsben. Ehelyett idő előtt elbúcsúzott.

A két magyar, Marozsán Fábián és Fucsovics Márton már korábban kiesett, a nőknél Coco Gauff megsérült.

 

