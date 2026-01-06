magyar honvédségszalay - bobrovniczky kristóforbán viktor

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A rendszerváltás óta nem volt ilyen mértékű fejlesztés a honvédségnél + videó

A jelenlegi kormányzati ciklus hozta a rendszerváltás óta a leglátványosabb változásokat a Magyar Honvédség életében – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán közzétett videójában.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 20:45
Szalay-Bobrovniczky Kristóf Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalára feltett videójában felidézte: kormányon a vállalásokat világosan meg kell fogalmazni, a kapott bizalmat pedig teljesíteni kell. Mint írta, Orbán Viktor miniszterelnök a nemzetközi sajtótájékoztatóján is erről beszélt, és a honvédelmi ágazatban számos vállalást sikerült végrehajtani.

A miniszter kiemelte: 

a mostani ciklus a Magyar Honvédség történetében a rendszerváltás óta a legjelentősebb változásokat hozta. 

Teljessé vált a helikopterflotta, megújult a tüzérképesség, valamint teljes számban rendszerbe álltak a Leopard harckocsik is.

Beszámolt arról is, hogy

a toborzási programok sikeresek voltak: a költségvetéssel ellátott beosztások feltöltöttsége elérte a kilencven százalékot, a területvédelmi tartalékos rendszerbe pedig több mint 7500-an léptek be a ciklus során. 

A gyakorlatok és kiképzések mindennapossá váltak, és végrehajtották a rendszerváltás óta a legnagyobb katonai gyakorlatot is.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: a honvédségnél ma nem a munkaidő, hanem a szolgálatteljesítés az elsődleges a magyar emberek biztonsága érdekében.

 Számos intézkedést vezettek be az állomány stabilitásának és megbecsülésének erősítésére.

A miniszter ugyanakkor rámutatott: a munka még nem ért véget. Mint fogalmazott, további feladatok állnak a honvédség előtt annak érdekében, hogy egy ütőképes, hadra fogható magyar haderő jöjjön létre, amely képes a nemzet védelmére és a szövetségesi kötelezettségek teljesítésére. Ennek érdekében a fejlesztések 2026-ban is folytatódnak – tette hozzá.

 

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Forrás: Facebook)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekdarabka

Egy darabka Batka

Bayer Zsolt avatarja

Az ember amúgy reggelente gyakorta talál...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu