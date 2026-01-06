Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A rendszerváltás óta nem volt ilyen mértékű fejlesztés a honvédségnél + videó

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalára feltett videójában felidézte: kormányon a vállalásokat világosan meg kell fogalmazni, a kapott bizalmat pedig teljesíteni kell. Mint írta, Orbán Viktor miniszterelnök a nemzetközi sajtótájékoztatóján is erről beszélt, és a honvédelmi ágazatban számos vállalást sikerült végrehajtani.

A miniszter kiemelte:

a mostani ciklus a Magyar Honvédség történetében a rendszerváltás óta a legjelentősebb változásokat hozta.

Teljessé vált a helikopterflotta, megújult a tüzérképesség, valamint teljes számban rendszerbe álltak a Leopard harckocsik is.

Beszámolt arról is, hogy

a toborzási programok sikeresek voltak: a költségvetéssel ellátott beosztások feltöltöttsége elérte a kilencven százalékot, a területvédelmi tartalékos rendszerbe pedig több mint 7500-an léptek be a ciklus során.

A gyakorlatok és kiképzések mindennapossá váltak, és végrehajtották a rendszerváltás óta a legnagyobb katonai gyakorlatot is.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: a honvédségnél ma nem a munkaidő, hanem a szolgálatteljesítés az elsődleges a magyar emberek biztonsága érdekében.

Számos intézkedést vezettek be az állomány stabilitásának és megbecsülésének erősítésére.

A miniszter ugyanakkor rámutatott: a munka még nem ért véget. Mint fogalmazott, további feladatok állnak a honvédség előtt annak érdekében, hogy egy ütőképes, hadra fogható magyar haderő jöjjön létre, amely képes a nemzet védelmére és a szövetségesi kötelezettségek teljesítésére. Ennek érdekében a fejlesztések 2026-ban is folytatódnak – tette hozzá.