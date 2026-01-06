havazásautós olvasnivalótéli közlekedés1987

Se előre, se hátra: sokáig emlegették az autósok az 1987-es telet - képek

Három napig tartó havazás és szélvihar miatt hóbuckává váltak a Zsigulik, elakadtak a Nysa mentők.

2026. 01. 06. 7:19
Szürreális látvány a VII. kerületben: a lakosok a járhatatlan Szinva utca közepén tették le a díszeiktől megfosztott karácsonyfákat, hogy legalább a járdán közlekedést ne akadályozzák Fotó: Fortepan/Album092
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Néhány nap alatt szinte az egész ország a hó fogságába került 1987. januárjában, amikor a véget nem érő havazás heves szélviharokkal és metsző, akár -17 fokos hideggel társult. Három nap leforgása alatt, január 10-ére már átlagosan 20-50, a hegyvidékeken pedig akár 50-80 centis hóréteg fedte a tájat, egyre több helyen okozott gondot áramszünet, illetve tüzelő- és élelmiszerhiány. Idővel a hókotrók is elakadtak, a közlekedés összeomlott, a lakosság ellátásába be kellett vonni a honvédség lánctalpas járműveit is, a budapesti fogaskerekűnél pedig a fékrendszer elfagyása miatt tömegszerencsétlenség történt. A Fortepan képeivel idézzük fel a hókáosz első napjait, amikor még a 4x4-hajtású terepjárókkal (Lada Niva, parancsnoki UAZ) lehetett ugyan boldogulni, de már hóbuckává váltak a parkoló autók, és folyamatosan tolni kellett a mentőket, később pedig már gyalog útnak indulni is kockázatos vállalkozás volt. 

1987-es tél
1987-es tél
1987-es tél közlekedési káosz
1987-es tél közlekedési káosz
1987-es tél
1987-es tél
1987-es tél
1987-es tél
1987-es tél
1987-es tél
1987-es tél
1987-es tél
1987-es tél
1987-es tél
1987-es tél
1/15 1987-es tél

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekRobert Fico

Bombát dobtak az Ipolyba

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Mielőtt kinyilatkoztatnál, számolj el tízig.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu