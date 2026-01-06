Se előre, se hátra: sokáig emlegették az autósok az 1987-es telet - képek

Néhány nap alatt szinte az egész ország a hó fogságába került 1987. januárjában, amikor a véget nem érő havazás heves szélviharokkal és metsző, akár -17 fokos hideggel társult. Három nap leforgása alatt, január 10-ére már átlagosan 20-50, a hegyvidékeken pedig akár 50-80 centis hóréteg fedte a tájat, egyre több helyen okozott gondot áramszünet, illetve tüzelő- és élelmiszerhiány. Idővel a hókotrók is elakadtak, a közlekedés összeomlott, a lakosság ellátásába be kellett vonni a honvédség lánctalpas járműveit is, a budapesti fogaskerekűnél pedig a fékrendszer elfagyása miatt tömegszerencsétlenség történt. A Fortepan képeivel idézzük fel a hókáosz első napjait, amikor még a 4x4-hajtású terepjárókkal (Lada Niva, parancsnoki UAZ) lehetett ugyan boldogulni, de már hóbuckává váltak a parkoló autók, és folyamatosan tolni kellett a mentőket, később pedig már gyalog útnak indulni is kockázatos vállalkozás volt.