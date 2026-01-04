Franciaország megelégelte az uniós kettős mércét: egyoldalú lépésre szánta magát – durva fricska ez Ursula von der Leyen csapatának

Franciaország azt tervezi, hogy betiltja az Európai Unióban betiltott növényvédő szereket tartalmazó, Dél-Amerikából vagy más országokból származó élelmiszerek importját. Sebastien Lecornu miniszterelnök bejelentette, hogy a következő napokban rendeletet adnak ki a mankozeb, glufozinát, tiofanát-metil és karbendazim maradványait tartalmazó termékek importjának felfüggesztéséről.

Óriási tömegben jelentek meg a bizottság előtt a tiltakozó gazdák tavaly december 18-án. Fotó: Anadolu

„A Dél-Amerikából vagy máshonnan származó avokádó, mangó, guava, citrusfélék, szőlő és alma többé nem érkezhet az ország területére” – írta Lecornu egy vasárnapi X-en közzétett bejegyzésben.

Az uniós gazdák tavaly az év végén a közösség eddig legnagyobb agrárdemonstrációjával próbálták megakadályozni a szabadkereskedelmi megállapodás aláírását a dél-amerikai Mercosur-országokkal, az olcsóbb importtermékekkel és az Európai Unió egészségügyi és környezetvédelmi előírásainak való megfelelésével kapcsolatos aggodalmakra hivatkozva.

Az aláírás napjára időzített óriási tüntetéssel sikerült elodázni a ratifikációt. Miután néhány védintézkedést vezettek be a szövegbe, az európai tisztviselők most a január közepi aláírást célozzák meg. Az Európai Bizottság által ígért védintézkedések és importkorlátozási mechanizmusok a gazdák szerint nem nyújtanak elegendő biztosítékot. Emellett követelik, hogy az EU-n kívüli termelőknek is meg kelljen felelniük az uniós szabályoknak, valamint hogy az Ukrajnából érkező mezőgazdasági import ne okozzon piaci torzulásokat.

Lecornu szerint az új francia rendelet az első lépés, amelynek célja a fogyasztók és az ellátási láncok védelme, valamint a tisztességtelen verseny elleni küzdelem. – Egy erre szakosodott egység fokozott ellenőrzéseket fog végezni az egészségügyi előírásaink betartásának biztosítása érdekében – mondta.

Franciaországban a gazdák utakat zártak el, tiltakozva a szarvasmarhák levágása ellen, ami az állatbetegségek leküzdésére irányuló szigorú intézkedések része. A tüntetések tovább fokozták a franciaországi politikai zűrzavart, miután az elmúlt évben három kormányzati összeomlás történt. Lecornunak nehézséget okozott a megszorító költségvetés elfogadása is.