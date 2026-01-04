gazdadél amerikábólUrsula von der LeyenMercosurfranciaország

Franciaország megelégelte az uniós kettős mércét: egyoldalú lépésre szánta magát – durva fricska ez Ursula von der Leyen csapatának

Franciaország betiltja az EU által tiltott növényvédő szereket tartalmazó élelmiszerek importját – ezzel lényegében kitiltják a dél-amerikai termékeket, azokat, amelyek beengedéséért küzd Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, amikor erőlteti az úgynevezett Mercosur-megállapodást.

2026. 01. 04. 15:53
Farmers from the Coordination Rurale union campaigning against Mercosur outside the European Parliament in Strasbourg France Thursday December 19, 2024. Des agriculteurs du syndicat Coordination Rurale militant contre le mercosur devant le parlement europ
Csatát nyertek az európai gazdák, de Ursula von der Leyen nem először tévesztette meg közösségüket. Fotó: Europress/AFP/Tobias Canales
Franciaország azt tervezi, hogy betiltja az Európai Unióban betiltott növényvédő szereket tartalmazó, Dél-Amerikából vagy más országokból származó élelmiszerek importját. Sebastien Lecornu miniszterelnök bejelentette, hogy a következő napokban rendeletet adnak ki a mankozeb, glufozinát, tiofanát-metil és karbendazim maradványait tartalmazó termékek importjának felfüggesztéséről.

agrártüntetés, Mercosur, Ursula von der Lenyen
Óriási tömegben jelentek meg a bizottság előtt a tiltakozó gazdák tavaly december 18-án. Fotó: Anadolu

„A Dél-Amerikából vagy máshonnan származó avokádó, mangó, guava, citrusfélék, szőlő és alma többé nem érkezhet az ország területére” – írta Lecornu egy vasárnapi X-en közzétett bejegyzésben.

Az uniós gazdák tavaly az év végén a közösség eddig legnagyobb agrárdemonstrációjával próbálták megakadályozni a szabadkereskedelmi megállapodás aláírását a dél-amerikai Mercosur-országokkal, az olcsóbb importtermékekkel és az Európai Unió egészségügyi és környezetvédelmi előírásainak való megfelelésével kapcsolatos aggodalmakra hivatkozva.

Az aláírás napjára időzített óriási tüntetéssel sikerült elodázni a ratifikációt. Miután néhány védintézkedést vezettek be a szövegbe, az európai tisztviselők most a január közepi aláírást célozzák meg. Az Európai Bizottság által ígért védintézkedések és importkorlátozási mechanizmusok a gazdák szerint nem nyújtanak elegendő biztosítékot. Emellett követelik, hogy az EU-n kívüli termelőknek is meg kelljen felelniük az uniós szabályoknak, valamint hogy az Ukrajnából érkező mezőgazdasági import ne okozzon piaci torzulásokat.

Lecornu szerint az új francia rendelet az első lépés, amelynek célja a fogyasztók és az ellátási láncok védelme, valamint a tisztességtelen verseny elleni küzdelem. – Egy erre szakosodott egység fokozott ellenőrzéseket fog végezni az egészségügyi előírásaink betartásának biztosítása érdekében – mondta.

Franciaországban a gazdák utakat zártak el, tiltakozva a szarvasmarhák levágása ellen, ami az állatbetegségek leküzdésére irányuló szigorú intézkedések része. A tüntetések tovább fokozták a franciaországi politikai zűrzavart, miután az elmúlt évben három kormányzati összeomlás történt. Lecornunak nehézséget okozott a megszorító költségvetés elfogadása is.

Az uniós csúcs idején tavaly december 18-án tartott agrárdemonstrációt Orbán Viktor miniszterelnök is támogatásáról biztosította, azon a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szervezetésében sok magyar is részt vett. A magyar miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország nem támogatja a Mercosur-megállapodást, és szerinte elegendő ellenző akad ahhoz, hogy megakadályozzák annak aláírását. Marine Le Pen nyilvánosan köszönetet mondott Orbán Viktornak a tüntető gazdák melletti kiállásáért.
 

