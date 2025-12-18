orbán viktoreurópai parlamentMarine Le Pentüntetés

Le Pen megköszönte Magyarország támogatását a Mercosur blokkolásában

A magyar miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország nem támogatja a megállapodást, és szerinte elegendő ellenző akad ahhoz, hogy megakadályozzák annak aláírását. Marine Le Pen nyilvánosan köszönetet mondott Orbán Viktornak a tüntető gazdák melletti kiállásáért.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 13:43
Orbán Viktor és Marine Le Pen
Orbán Viktor és Marine Le Pen Forrás: AFP
Brüsszelben jelenleg is nagyszabású gazdatüntetés zajlik a Mercosur-megállapodás miatt. A gazdaszervezetek szerint a megállapodás alacsony minőségű termékekkel árasztaná el az európai piacot. Az uniós agrár-érdekképviselet szerint mintegy tízezer gazda érkezhet a 27 tagállamból, ami az elmúlt tíz év legnagyobb mezőgazdasági megmoztulásának számít. Marine Le Pen közösségi média posztjában nyilvánított köszönetet Orbán Viktornak a tüntető gazdák melletti határozott kiállásáért. 

Marine Le Pen köszönetet mondott Orbán Viktornak.
Marine Le Pen köszönetet mondott Orbán Viktornak (Fotó: AFP)

Le Pen hozzátette: 

Az Európai Parlament Patrióta csoportja kulcsfontosságú szerepet játszik a botrányos Mercosur-megállapodás és Von der Leyen asszony mélységesen antidemokratikus hatalomátvételének megakadályozásában. Mindenki szembesül a felelősségével, mert gazdáink jövője múlik rajta!

Orbán Viktor miniszterelnök a tüntető gazdák melletti kiállásában fejtette ki álláspontját, miszerint: 

első bajuk az a Mercosur nevű csomag, amely egy szabadkereskedelmi megállapodás lenne a latin-amerikai országokkal, és »megöli« a gazdákat. Magyarország azon országok közé tartozik, amelyek nem támogatják a Mercosur-megállapodást. Voltak erről komoly szakmai viták Magyarországon, végül is az lett a magyar álláspont, hogy ezt nem támogatjuk

 – jelezte. 

Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy a megállapodáshoz minősített többségre volna szükség, és várakozásai szerint vannak elegen Mercosur-ellenzők, ami lehetetlenné teszi, hogy ezt a megállapodást aláírják. A terv az, hogy az Európai Bizottság elnöke még a héten alá akarja írni. 

Ezt szerintem most itt meg kell, és meg is tudjuk akadályozni

– fogalmazott. 

Borítókép: Orbán Viktor és Marine Le Pen (Fotó:AFP)

Siklósi Péter
idezojelekeurópai unió

Hajlandó-e Európa a békére?

Siklósi Péter avatarja

Az uniós csúcs tétje az, hogy Európa elindul-e végre a béke támogatásának irányába.

