Brüsszelben jelenleg is nagyszabású gazdatüntetés zajlik a Mercosur-megállapodás miatt. A gazdaszervezetek szerint a megállapodás alacsony minőségű termékekkel árasztaná el az európai piacot. Az uniós agrár-érdekképviselet szerint mintegy tízezer gazda érkezhet a 27 tagállamból, ami az elmúlt tíz év legnagyobb mezőgazdasági megmoztulásának számít. Marine Le Pen közösségi média posztjában nyilvánított köszönetet Orbán Viktornak a tüntető gazdák melletti határozott kiállásáért.
Le Pen megköszönte Magyarország támogatását a Mercosur blokkolásában
A magyar miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország nem támogatja a megállapodást, és szerinte elegendő ellenző akad ahhoz, hogy megakadályozzák annak aláírását. Marine Le Pen nyilvánosan köszönetet mondott Orbán Viktornak a tüntető gazdák melletti kiállásáért.
Le Pen hozzátette:
Az Európai Parlament Patrióta csoportja kulcsfontosságú szerepet játszik a botrányos Mercosur-megállapodás és Von der Leyen asszony mélységesen antidemokratikus hatalomátvételének megakadályozásában. Mindenki szembesül a felelősségével, mert gazdáink jövője múlik rajta!
Orbán Viktor miniszterelnök a tüntető gazdák melletti kiállásában fejtette ki álláspontját, miszerint:
első bajuk az a Mercosur nevű csomag, amely egy szabadkereskedelmi megállapodás lenne a latin-amerikai országokkal, és »megöli« a gazdákat. Magyarország azon országok közé tartozik, amelyek nem támogatják a Mercosur-megállapodást. Voltak erről komoly szakmai viták Magyarországon, végül is az lett a magyar álláspont, hogy ezt nem támogatjuk
– jelezte.
További Külföld híreink
Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy a megállapodáshoz minősített többségre volna szükség, és várakozásai szerint vannak elegen Mercosur-ellenzők, ami lehetetlenné teszi, hogy ezt a megállapodást aláírják. A terv az, hogy az Európai Bizottság elnöke még a héten alá akarja írni.
Ezt szerintem most itt meg kell, és meg is tudjuk akadályozni
– fogalmazott.
Borítókép: Orbán Viktor és Marine Le Pen (Fotó:AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor szerint az uniós terv felér egy hadüzenettel
Nekünk ebbe a háborúba nem szabad beavatkozni.
Bóka János közösségi oldalán figyelmeztetett
A miniszter erős aggályait fejezte ki.
Orbán Viktor: Brüsszel nem a békét finanszírozná
Orbán Viktor az EU-csúcsra érkezett.
Szijjártó Péter fontos bejelentést tett: ez érinti a magyar cégeket
Különleges együtműködésről tájékoztatott a tárcavezető.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor szerint az uniós terv felér egy hadüzenettel
Nekünk ebbe a háborúba nem szabad beavatkozni.
Bóka János közösségi oldalán figyelmeztetett
A miniszter erős aggályait fejezte ki.
Orbán Viktor: Brüsszel nem a békét finanszírozná
Orbán Viktor az EU-csúcsra érkezett.
Szijjártó Péter fontos bejelentést tett: ez érinti a magyar cégeket
Különleges együtműködésről tájékoztatott a tárcavezető.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!