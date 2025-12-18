Rendkívüli

Káosz Brüsszelben, már könnygázt is bevetettek a tüntető gazdák ellen + videó

Orbán ViktorBrüsszelorosz gázMagyarországrezsi

A háborúpártiak veszélybe sodorják a rezsivédelmet

Orbán Viktor úgy véli, hogy az Európai Parlament határozata az orosz energia kizárásáról jogszerűtlen, és súlyos következményekkel járna Magyarország számára.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 13:16
Orbán Viktor Brüsszelben Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
Orbán Viktor az Európai Parlament szerdai döntésével kapcsolatban azt mondta, hogy jogszerűtlennek tartja azt a határozatot, amely minden tagállam számára megtiltaná az orosz gáz és olaj használatát.

Orbán Viktor (Fotó: MTI)
Orbán Viktor (Fotó: MTI)

Ez azt jelenti Magyarország számára, hogy ha ez bekövetkezik, akkor a rezsit nem lehet védeni

 – szögezte le, hozzátette: ebben az esetben a családok rezsiköltsége legalább kétszeresére, de inkább háromszorosára fog nőni. 

A miniszterelnök szerint nagyon nagy csata volt szerdán. 

A mi Fidesz–KDNP-s képviselőink kiálltak Magyarország mellett, harcoltak Magyarországért, a többiek sajnos nem. A Tisza pedig egyenesen sunnyogott, tehát azt a megoldást választotta, hogy itt se voltam

– idézte fel Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Siklósi Péter
idezojelekeurópai unió

Hajlandó-e Európa a békére?

Siklósi Péter avatarja

Az uniós csúcs tétje az, hogy Európa elindul-e végre a béke támogatásának irányába.

