Orbán Viktor az Európai Parlament szerdai döntésével kapcsolatban azt mondta, hogy jogszerűtlennek tartja azt a határozatot, amely minden tagállam számára megtiltaná az orosz gáz és olaj használatát.
A háborúpártiak veszélybe sodorják a rezsivédelmet
Orbán Viktor úgy véli, hogy az Európai Parlament határozata az orosz energia kizárásáról jogszerűtlen, és súlyos következményekkel járna Magyarország számára.
Ez azt jelenti Magyarország számára, hogy ha ez bekövetkezik, akkor a rezsit nem lehet védeni
– szögezte le, hozzátette: ebben az esetben a családok rezsiköltsége legalább kétszeresére, de inkább háromszorosára fog nőni.
A miniszterelnök szerint nagyon nagy csata volt szerdán.
A mi Fidesz–KDNP-s képviselőink kiálltak Magyarország mellett, harcoltak Magyarországért, a többiek sajnos nem. A Tisza pedig egyenesen sunnyogott, tehát azt a megoldást választotta, hogy itt se voltam
– idézte fel Orbán Viktor.
