Orbán Viktor a sorsdöntő uniós csúcson harcol a magyarokért – kövesse velünk élőben

A sorsdöntő uniós csúcson vesz részt csütörtökön Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök reggel a közösségi médiában közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: Magyarország nem asszisztál a háború pénzeléséhez.

Orbán Viktor miniszterelnök, António Costa, az Európai Tanács elnöke, Roszen Zseljazkov bolgár kormányfő és Christian Stocker osztrák kancellár az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozóján Brüsszelben 2025. december 17-én, az EU csúcstalálkozójának előestéjén

Mint írta:

Fogadkoznak a bürokraták, hogy addig nem mehetünk haza, ameddig nincs megoldva Ukrajna finanszírozása. Vagyis a háború finanszírozása. Ehhez pedig mi, magyarok nem fogunk asszisztálni. És addig leszünk itt, ameddig kell. Néhány álmatlan éjszaka nem a világ. Biztosan jobb a háborúnál.

Orbán Viktor csütörtökön reggel sajtótájékoztatót tart Brüsszelben. Az orosz vagyon elkobzásával kapcsolatban elmondta, semmi esély arra, hogy erre többség legyen. Kiemelte:

Azt hiszem, hogy ez lekerült a napirendről. Bár lehet, hogy utóharcok még történnek, de azt hiszem, hogy ennek vége. Újra kell kezdeni az egész kérdésnek az áttekintését.

Hozzátette: Egyelőre senki nem vállalkozott arra, hogy azt mondja, hogy a meghalt koncepció helyett egy új érkezik majd. Magyarországon az alkotmányos helyzet nagyon világos, van az alkotmányban egy szakasz, amelyik azt mondja, hogy a magyar kormány olyan hitelfelvételhez, amely Magyarország számára fizetési kötelességet teremt, csak parlamenti felhatalmazással járulhat hozzá. Nekem ilyen felhatalmazásom nincs, és nem hiszem, hogy valaha Magyarországon bármilyen miniszterelnök felhatalmazást kap a parlamenttől arra, hogy eladósítsa Magyarországot egy európai uniós hitelen keresztül.

Magyarország számára az az út, hogy közös hitelből finanszírozzák Ukrajnát, semmiképpen sem járható, de a jogi korlátokon túl nem is értenék vele egyet, mert szerintem nem a háborút kell finanszírozni, hanem a békét

– közölte.

Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek, amint megérkezik az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozójára Brüsszelben 2025. december 17-én, az EU csúcstalálkozójának előestéjén