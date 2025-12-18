európai unióbrüsszelorbán viktor

Orbán Viktor a sorsdöntő uniós csúcson harcol a magyarokért – kövesse velünk élőben

A magyar miniszterelnök Brüsszelben vesz részt az Európai Tanács ülésén. Orbán Viktor már korábban világossá tette, hogy Magyarország a békében érdekelt, s nem asszisztál a háború finanszírozásához. Magyarország miniszterelnöke az EU-csúcs előtt nyilatkozik a sajtónak.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 8:44
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) nyilatkozik a sajtó képviselőinek, amint megérkezik az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozójára Brüsszelben 2025. december 17-én, az EU cs
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) nyilatkozik a sajtó képviselőinek, amint megérkezik az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozójára Brüsszelben 2025. december 17-én, az EU csúcstalálkozójának előestéjén (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
A sorsdöntő uniós csúcson vesz részt csütörtökön Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök reggel a közösségi médiában közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: Magyarország nem asszisztál a háború pénzeléséhez.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b), António Costa, az Európai Tanács elnöke (b2), Roszen Zseljazkov bolgár kormányfő (j2) és Christian Stocker osztrák kancellár (j) az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozóján Brüsszelben 2025. december 17-én, az EU csúcstalálkozójának előestéjén (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Mint írta: 

Fogadkoznak a bürokraták, hogy addig nem mehetünk haza, ameddig nincs megoldva Ukrajna finanszírozása. Vagyis a háború finanszírozása. Ehhez pedig mi, magyarok nem fogunk asszisztálni. És addig leszünk itt, ameddig kell. Néhány álmatlan éjszaka nem a világ. Biztosan jobb a háborúnál.

Orbán Viktor csütörtökön reggel sajtótájékoztatót tart Brüsszelben. Az orosz vagyon elkobzásával kapcsolatban elmondta, semmi esély arra, hogy erre többség legyen. Kiemelte:

Azt hiszem, hogy ez lekerült a napirendről. Bár lehet, hogy utóharcok még történnek, de azt hiszem, hogy ennek vége. Újra kell kezdeni az egész kérdésnek az áttekintését.

Hozzátette: Egyelőre senki nem vállalkozott arra, hogy azt mondja, hogy a meghalt koncepció helyett egy új érkezik majd. Magyarországon az alkotmányos helyzet nagyon világos, van az alkotmányban egy szakasz, amelyik azt mondja, hogy a magyar kormány olyan hitelfelvételhez, amely Magyarország számára fizetési kötelességet teremt, csak parlamenti felhatalmazással járulhat hozzá. Nekem ilyen felhatalmazásom nincs, és nem hiszem, hogy valaha Magyarországon bármilyen miniszterelnök felhatalmazást kap a parlamenttől arra, hogy eladósítsa Magyarországot egy európai uniós hitelen keresztül. 

Magyarország számára az az út, hogy közös hitelből finanszírozzák Ukrajnát, semmiképpen sem járható, de a jogi korlátokon túl nem is értenék vele egyet, mert szerintem nem a háborút kell finanszírozni, hanem a békét

 – közölte.

Cikkünk frissül.

Borítókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) nyilatkozik a sajtó képviselőinek, amint megérkezik az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozójára Brüsszelben 2025. december 17-én, az EU csúcstalálkozójának előestéjén (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pozsonyi Ádám
idezojelekbaloldal

Hogyan fordult meg a baloldal és a jobboldal viszonya a háborúhoz?

Pozsonyi Ádám avatarja

Korunkban az a jó, hogy voltaképp bárki mondhat bármit. Ez a teljes szabadság kora.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

