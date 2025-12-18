Orbán Viktor a sorsdöntő uniós csúcson harcol a magyarokért – kövesse velünk élőben

A sorsdöntő uniós csúcson vesz részt csütörtökön Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök reggel a közösségi médiában közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: Magyarország nem asszisztál a háború pénzeléséhez.
Mint írta:
Fogadkoznak a bürokraták, hogy addig nem mehetünk haza, ameddig nincs megoldva Ukrajna finanszírozása. Vagyis a háború finanszírozása. Ehhez pedig mi, magyarok nem fogunk asszisztálni. És addig leszünk itt, ameddig kell. Néhány álmatlan éjszaka nem a világ. Biztosan jobb a háborúnál.
Orbán Viktor csütörtökön reggel sajtótájékoztatót tart Brüsszelben. Az orosz vagyon elkobzásával kapcsolatban elmondta, semmi esély arra, hogy erre többség legyen. Kiemelte:
Azt hiszem, hogy ez lekerült a napirendről. Bár lehet, hogy utóharcok még történnek, de azt hiszem, hogy ennek vége. Újra kell kezdeni az egész kérdésnek az áttekintését.
Hozzátette: Egyelőre senki nem vállalkozott arra, hogy azt mondja, hogy a meghalt koncepció helyett egy új érkezik majd. Magyarországon az alkotmányos helyzet nagyon világos, van az alkotmányban egy szakasz, amelyik azt mondja, hogy a magyar kormány olyan hitelfelvételhez, amely Magyarország számára fizetési kötelességet teremt, csak parlamenti felhatalmazással járulhat hozzá. Nekem ilyen felhatalmazásom nincs, és nem hiszem, hogy valaha Magyarországon bármilyen miniszterelnök felhatalmazást kap a parlamenttől arra, hogy eladósítsa Magyarországot egy európai uniós hitelen keresztül.
Magyarország számára az az út, hogy közös hitelből finanszírozzák Ukrajnát, semmiképpen sem járható, de a jogi korlátokon túl nem is értenék vele egyet, mert szerintem nem a háborút kell finanszírozni, hanem a békét
– közölte.
Cikkünk frissül.
Borítókép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) nyilatkozik a sajtó képviselőinek, amint megérkezik az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozójára Brüsszelben 2025. december 17-én, az EU csúcstalálkozójának előestéjén (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!