Az Európai Bizottság és a gazdaszervezetek szerint a demonstrációknak nincs egyetlen kiváltó oka. A résztvevők egy része a következő többéves uniós költségvetés miatt aggódik, mások a szabadkereskedelmi megállapodások, az állatbetegségek kezelése vagy a környezetvédelmi előírások miatt tiltakoznak – számolt be a Politico.
Óriási gazdatüntetés Brüsszelben – itt a Magyar Nemzet exkluzív felvétele
Brüsszelben csütörtökön nagyszabású gazdatüntetésre készülnek: az uniós agrár-érdekképviselet szerint mintegy tízezer gazda érkezhet a 27 tagállamból, ami az elmúlt évtizedek legnagyobb mezőgazdasági megmozdulása lehet a belga fővárosban.
A bizottság mezőgazdasági biztosa is elismerte, hogy az elégedetlenség okai tagállamonként eltérők.
A költségvetéssel kapcsolatban a gazdák attól tartanak, hogy a 2027 utáni időszakban csökkenhet a mezőgazdaság részesedése az uniós forrásokból.
A kereskedelempolitika szintén központi kérdés.
Több gazdaszervezet ellenzi a Mercosur-országokkal kötendő megállapodást, mert szerintük az növelné az uniós piacra érkező, alacsonyabb környezetvédelmi és termelési standardok mellett előállított mezőgazdasági termékek mennyiségét.
Az Európai Bizottság védintézkedéseket és importkorlátozási mechanizmusokat ígér, de ezek a gazdák szerint nem nyújtanak elegendő biztosítékot. Emellett követelik, hogy az EU-n kívüli termelőknek is meg kelljen felelniük az uniós szabályoknak, valamint hogy az Ukrajnából érkező mezőgazdasági import ne okozzon piaci torzulásokat.
A környezetvédelmi szabályozás terén a bizottság több könnyítést jelentett be, köztük a növényvédő szerek engedélyezésének egyszerűsítését és az átmeneti időszakok meghosszabbítását. Ugyanakkor egyes gazdaszervezetek ezeket az intézkedéseket elégtelennek vagy csupán technikai jellegűnek tartják.
Franciaországban a tiltakozásokhoz nemzeti ügyek is kapcsolódnak. A hatóságok a bőrcsomósodáskór terjedése miatt fertőzött szarvasmarha-állományok teljes felszámolását írják elő, amit több gazda vitat, és emiatt országos útlezárások zajlanak.
A gazdák egy része szerint a tiltakozások nem egyetlen szabályozásról szólnak, hanem a jövedelmezőség csökkenéséről, a termelési költségek emelkedéséről és arról, hogy a mezőgazdasági döntések egyre inkább uniós szinten születnek.
Ez az általános elégedetlenség magyarázza, hogy a korábbi engedmények ellenére újabb demonstrációkra kerül sor.
Borítókép: Gazdatüntetés Brüsszelben (Forrás: Magyar Nemzet)
Orbán Viktor: Mattot adni, három lépésben + videó
Ennyi a stratégia.
Meloni: Az antiszemitizmust nem lehet megtűrni
A jobboldali sajtó a gyűlöletbeszéd és a radikalizáció erősödésétől tart.
Ursula von der Leyen két háborús javaslattal készült
Az elnök megérkezett a sorsdöntő uniós csúcsra.
Orbán Viktor a brüsszeli csúcs középpontjában
Meghatározó eseményre kerül sor.
