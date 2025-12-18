Rendkívüli

Orbán Viktor: Magyarország számára nem járható út, hogy közös hitelből finanszírozzuk Ukrajnát

gazdaBrüsszeltüntetés

Óriási gazdatüntetés Brüsszelben – itt a Magyar Nemzet exkluzív felvétele

Brüsszelben csütörtökön nagyszabású gazdatüntetésre készülnek: az uniós agrár-érdekképviselet szerint mintegy tízezer gazda érkezhet a 27 tagállamból, ami az elmúlt évtizedek legnagyobb mezőgazdasági megmozdulása lehet a belga fővárosban.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 8:52
Gazdatüntetés Brüsszelben (Forrás: Magyar Nemzet)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Bizottság és a gazdaszervezetek szerint a demonstrációknak nincs egyetlen kiváltó oka. A résztvevők egy része a következő többéves uniós költségvetés miatt aggódik, mások a szabadkereskedelmi megállapodások, az állatbetegségek kezelése vagy a környezetvédelmi előírások miatt tiltakoznak – számolt be a Politico.

Brüsszelben tüntetésre készülnek a gazdák (Fotó: MARIE JULLIARD / Hans Lucas)
Brüsszelben tüntetésre készülnek a gazdák (Fotó: MARIE JULLIARD / Hans Lucas)

A bizottság mezőgazdasági biztosa is elismerte, hogy az elégedetlenség okai tagállamonként eltérők.

A költségvetéssel kapcsolatban a gazdák attól tartanak, hogy a 2027 utáni időszakban csökkenhet a mezőgazdaság részesedése az uniós forrásokból. 

A kereskedelempolitika szintén központi kérdés. 

Több gazdaszervezet ellenzi a Mercosur-országokkal kötendő megállapodást, mert szerintük az növelné az uniós piacra érkező, alacsonyabb környezetvédelmi és termelési standardok mellett előállított mezőgazdasági termékek mennyiségét.

Az Európai Bizottság védintézkedéseket és importkorlátozási mechanizmusokat ígér, de ezek a gazdák szerint nem nyújtanak elegendő biztosítékot. Emellett követelik, hogy az EU-n kívüli termelőknek is meg kelljen felelniük az uniós szabályoknak, valamint hogy az Ukrajnából érkező mezőgazdasági import ne okozzon piaci torzulásokat.

A környezetvédelmi szabályozás terén a bizottság több könnyítést jelentett be, köztük a növényvédő szerek engedélyezésének egyszerűsítését és az átmeneti időszakok meghosszabbítását. Ugyanakkor egyes gazdaszervezetek ezeket az intézkedéseket elégtelennek vagy csupán technikai jellegűnek tartják.

Franciaországban a tiltakozásokhoz nemzeti ügyek is kapcsolódnak. A hatóságok a bőrcsomósodáskór terjedése miatt fertőzött szarvasmarha-állományok teljes felszámolását írják elő, amit több gazda vitat, és emiatt országos útlezárások zajlanak.

A gazdák egy része szerint a tiltakozások nem egyetlen szabályozásról szólnak, hanem a jövedelmezőség csökkenéséről, a termelési költségek emelkedéséről és arról, hogy a mezőgazdasági döntések egyre inkább uniós szinten születnek. 

Ez az általános elégedetlenség magyarázza, hogy a korábbi engedmények ellenére újabb demonstrációkra kerül sor.

Borítókép: Gazdatüntetés Brüsszelben (Forrás: Magyar Nemzet)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekbaloldal

Hogyan fordult meg a baloldal és a jobboldal viszonya a háborúhoz?

Pozsonyi Ádám avatarja

Korunkban az a jó, hogy voltaképp bárki mondhat bármit. Ez a teljes szabadság kora.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu