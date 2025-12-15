Összeurópai gazdatüntetéssel néz szembe Brüsszel, a magyarok is felsorakoznak

A szervezők várakozása szerint az e heti brüsszeli gazdatüntetésre minden uniós tagállamból érkeznek résztvevők, összesen csaknem 10 ezren – áll a közleményben.
Ezért történik a gazdatüntetés
A tüntetést az európai gazdaszervezeteket összefogó Copa-Cogeca hirdette meg, amiért
a júliusban megjelent bizottsági javaslat alapján a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetési ciklusban több mint 20 százalékkal csökkennének az agrártámogatások, és megszűnne a közös agrárpolitika (KAP).
Az Európai Bizottság alapos előkészítés, egyeztetés és hatástanulmányok készítése nélkül tervez dönteni, versenyhátrányba hozva az uniós termelőket – olvasható a közleményben.
- Az érdekképviseletek követelik, hogy Brüsszel ne kössön olyan kereskedelmi megállapodásokat EU-n kívüli országokkal, amelyek veszélyeztetik az európai mezőgazdasági termelőket és élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentenek. Az Ukrajnából, Brazíliából vagy Marokkóból érkező importra nem érvényesek az uniós élelmiszer-biztonsági előírások, mégis ellenőrzés nélkül bejuthatnak az európai piacra – figyelmeztettek.
- Fontosnak tartják azt is, hogy a mezőgazdasági költségvetés, valamint a területalapú jövedelemtámogatás ne csökkenjen,
- azt pedig elfogadhatatlannak nevezték, hogy a nyugdíjkorhatárt elérő, öregségi nyugdíjban részesülő gazdák nem részesülhetnének ilyen támogatásban.
A változtatások hírére Európa-szerte forrnak az indulatok, a magyar termelők is felháborodással fogadták a híreket. Velük együtt a Magosz és a NAK is teljes irányváltást követel az Európai Bizottságtól.
Nagy István: A kormány a gazdák mellett áll a Brüsszel elleni e heti tüntetésen
– A kormány nevében világossá szeretném tenni: a magyar gazdák mellett állunk, és támogatjuk az e heti brüsszeli tüntetésüket – fogalmazott hétfői videóüzenetében Nagy István.
Az agrárminiszter a közösségi oldalán hangsúlyozta: elég abból, hogy Brüsszel sorra olyan döntéseket hoz, amelyek ellehetetlenítik az európai gazdákat, így a magyarokat is.
Csütörtökön több ezer termelő vonul Brüsszelbe, hogy tiltakozzon a brüsszeli agrárpolitika átalakítása és a Dél-Amerikával tervezett EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás ellen. – Magyar gazdák is lesznek ott, és mi teljességgel egyetértünk velük – mondta a tárcavezető.
