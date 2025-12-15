Összeurópai gazdatüntetéssel néz szembe Brüsszel, a magyarok is felsorakoznak

A szervezők várakozása szerint az e heti brüsszeli gazdatüntetésre minden uniós tagállamból érkeznek résztvevők, összesen csaknem 10 ezren – áll a közleményben.

Gazdatüntetés Brüsszelben Forrás: Facebook/Nemzeti Agrárgazdasági Kamara - NAK

Ezért történik a gazdatüntetés

A tüntetést az európai gazdaszervezeteket összefogó Copa-Cogeca hirdette meg, amiért

a júliusban megjelent bizottsági javaslat alapján a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetési ciklusban több mint 20 százalékkal csökkennének az agrártámogatások, és megszűnne a közös agrárpolitika (KAP).

Az Európai Bizottság alapos előkészítés, egyeztetés és hatástanulmányok készítése nélkül tervez dönteni, versenyhátrányba hozva az uniós termelőket – olvasható a közleményben.

Az érdekképviseletek követelik, hogy Brüsszel ne kössön olyan kereskedelmi megállapodásokat EU-n kívüli országokkal, amelyek veszélyeztetik az európai mezőgazdasági termelőket és élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentenek. Az Ukrajnából, Brazíliából vagy Marokkóból érkező importra nem érvényesek az uniós élelmiszer-biztonsági előírások, mégis ellenőrzés nélkül bejuthatnak az európai piacra – figyelmeztettek.

Fontosnak tartják azt is, hogy a mezőgazdasági költségvetés, valamint a területalapú jövedelemtámogatás ne csökkenjen,

azt pedig elfogadhatatlannak nevezték, hogy a nyugdíjkorhatárt elérő, öregségi nyugdíjban részesülő gazdák nem részesülhetnének ilyen támogatásban.

A változtatások hírére Európa-szerte forrnak az indulatok, a magyar termelők is felháborodással fogadták a híreket. Velük együtt a Magosz és a NAK is teljes irányváltást követel az Európai Bizottságtól.

Nagy István: A kormány a gazdák mellett áll a Brüsszel elleni e heti tüntetésen

– A kormány nevében világossá szeretném tenni: a magyar gazdák mellett állunk, és támogatjuk az e heti brüsszeli tüntetésüket – fogalmazott hétfői videóüzenetében Nagy István.

Az agrárminiszter a közösségi oldalán hangsúlyozta: elég abból, hogy Brüsszel sorra olyan döntéseket hoz, amelyek ellehetetlenítik az európai gazdákat, így a magyarokat is.

Csütörtökön több ezer termelő vonul Brüsszelbe, hogy tiltakozzon a brüsszeli agrárpolitika átalakítása és a Dél-Amerikával tervezett EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás ellen. – Magyar gazdák is lesznek ott, és mi teljességgel egyetértünk velük – mondta a tárcavezető.