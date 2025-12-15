Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha békepárti kormányt választunk, béke lesz, ha Brüsszel-párti kormányt választunk, háború lesz + videó

BrüsszelgazdatüntetésKAP

Összeurópai gazdatüntetéssel néz szembe Brüsszel, a magyarok is felsorakoznak

Több mint 100 résztvevő indul a héten Magyarországról Brüsszelbe, a csütörtöki összeurópai gazdatüntetésre – tájékoztatott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz). Nagy István agrárminiszter jelezte: a kormány a gazdák mellett áll a Brüsszel elleni e heti tüntetésen.

2025. 12. 15. 17:31
Több mint 100 résztvevő indul a héten Magyarországról Brüsszelbe, a csütörtöki összeurópai gazdatüntetésre Forrás: Magyar Nemzet
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szervezők várakozása szerint az e heti brüsszeli gazdatüntetésre minden uniós tagállamból érkeznek résztvevők, összesen csaknem 10 ezren – áll a közleményben. 

 

gazdatüntetés Brüsszel
Gazdatüntetés Brüsszelben Forrás: Facebook/Nemzeti Agrárgazdasági Kamara - NAK

Ezért történik a gazdatüntetés

A tüntetést az európai gazdaszervezeteket összefogó Copa-Cogeca hirdette meg, amiért 

a júliusban megjelent bizottsági javaslat alapján a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetési ciklusban több mint 20 százalékkal csökkennének az agrártámogatások, és megszűnne a közös agrárpolitika (KAP). 

Az Európai Bizottság alapos előkészítés, egyeztetés és hatástanulmányok készítése nélkül tervez dönteni, versenyhátrányba hozva az uniós termelőket – olvasható a közleményben.

  • Az érdekképviseletek követelik, hogy Brüsszel ne kössön olyan kereskedelmi megállapodásokat EU-n kívüli országokkal, amelyek veszélyeztetik az európai mezőgazdasági termelőket és élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentenek. Az Ukrajnából, Brazíliából vagy Marokkóból érkező importra nem érvényesek az uniós élelmiszer-biztonsági előírások, mégis ellenőrzés nélkül bejuthatnak az európai piacra – figyelmeztettek.
  • Fontosnak tartják azt is, hogy a mezőgazdasági költségvetés, valamint a területalapú jövedelemtámogatás ne csökkenjen, 
  • azt pedig elfogadhatatlannak nevezték, hogy a nyugdíjkorhatárt elérő, öregségi nyugdíjban részesülő gazdák nem részesülhetnének ilyen támogatásban.

A változtatások hírére Európa-szerte forrnak az indulatok, a magyar termelők is felháborodással fogadták a híreket. Velük együtt a Magosz és a NAK is teljes irányváltást követel az Európai Bizottságtól.

Nagy István: A kormány a gazdák mellett áll a Brüsszel elleni e heti tüntetésen

– A kormány nevében világossá szeretném tenni: a magyar gazdák mellett állunk, és támogatjuk az e heti brüsszeli tüntetésüket – fogalmazott hétfői videóüzenetében Nagy István.

Az agrárminiszter a közösségi oldalán hangsúlyozta: elég abból, hogy Brüsszel sorra olyan döntéseket hoz, amelyek ellehetetlenítik az európai gazdákat, így a magyarokat is.

Csütörtökön több ezer termelő vonul Brüsszelbe, hogy tiltakozzon a brüsszeli agrárpolitika átalakítása és a Dél-Amerikával tervezett EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás ellen. – Magyar gazdák is lesznek ott, és mi teljességgel egyetértünk velük – mondta a tárcavezető.

A videóüzenet szerint a kormány álláspontja egyértelmű: nemet kell mondani az EU–Mercosur egyezményre, mert ez a megállapodás tönkretenné az európai gazdák versenyképességét, ellehetetlenítené az agráriumot, és veszélybe sodorná Európa élelmezésbiztonságát. Nem véletlen, hogy egyre többen tiltakoznak ellene – emelte ki a tárcavezető. Felidézte: a minap 57 magyar civil és agrárszervezet fordult nyílt levélben a kormányhoz, valamint az európai parlamenti képviselőkhöz azt kérve, hogy a megállapodást jelenlegi formájában ne fogadják el.

Mi áll a háttérben?

Mint ismert, a Mercosur-egyezmény következtében ellenőrizhetetlen mennyiségben áramlanának be az Európai Unióba, így Magyarországra is kifogásolható minőségű agrártermékek, például baromfi- és marhahús, valamint méz. Olyan termékek ezek, amelyek nem felelnek meg az európai termelési és élelmiszer-biztonsági szabályoknak.

Nagy István hangsúlyozta: következetesen kitartanak amellett, hogy ami bekerül az Európai Unióba, ugyanolyan szabályoknak felejen meg, mint az itt előállított élelmiszerek. A helyzetet szerinte tovább súlyosbítja, hogy Brüsszel Ukrajna felé történő piacnyitása és a Mercosur-megállapodás együtt az egész európai agráriumot padlóra küldené. 

A gazdák aggodalma tehát érthető, ezért vonulnak most csütörtökön tízezrek Brüsszelben utcára. Mi támogatjuk a gazdák küzdelmét, és továbbra is megvédjük az érdekeiket, mert a biztonságos élelmiszer-ellátás nem lehet politikai játszmák eszköze, ebből nem engedünk 

– közölte Nagy István.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekelfogadás

Az elfogadás határai

Bayer Zsolt avatarja

Kéretik továbbra is sütni a malacot nyugodtan, kordonok nélkül!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.