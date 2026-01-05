Itt a havazás, de nem kell Ausztriáig menni: ennyibe kerül most a síelés a magyar pályákon

Elindult az idei síszezon. A magyar sípályák működése nagyrészt időjárásfüggő, igaz, a nagyobb centrumok ma már hóágyúzással is biztosítják a szezon fenntartását. A most érkező havazás és hideg a hazai pályák szempontjából azért is előnyös, mert miközben növeli a belföldi keresletet – különösen a hétvégi, egynapos síelések számát illetően –, javítja a pályaminőséget és csökkenti az üzemeltetési költségeket is.

Megkezdődött az idei síszezon, felkészültek a sípályák

Fotó: Mátraszentistváni Sípark

Nem alpesi a méret, de alpesi árak sincsenek a magyar sípályákon

Magyarországon több sípálya működik, és egy dolog közös bennük: nem a több száz kilométeres pályarendszerekben gondolkodó haladó síelőknek szólnak. Kifejezetten ideálisak viszont kezdőknek, családoknak, gyerekeknek, újrakezdőknek és „hétvégi síelőknek” – főleg akkor, amikor a tél végre tényleg megérkezik.

A külföldi és a hazai síelés között az egyik legnagyobb különbség az ár.

Míg egy osztrák síterepen egy felnőttnapijegy könnyen 25–30 ezer forint fölé mehet, addig Magyarországon a legdrágább belépők is 10–15 ezer forintos sávban maradnak.

A jelenleg működő hazai sípályák árai nagyjából így alakulnak a főszezonban:

Eplény – Síaréna Vibe Park: a legnagyobb hazai sícentrum, napi „maxijegy” felnőtteknek, a nyitva tartó pályák számától függően 14-15 ezer forint, rövidebb, azaz 2–4 órás jegyek ennél természetesen jóval olcsóbbak.

Mátraszentistván Sípark: teljes napra szóló síbérlet 14–15 ezer forint körül alakul, több pályával, esti síeléssel. Kedvezményes időszakok, családi jegyek esetén itt is kedvezőbb az ár.

Bánkúti Sícentrum: ez egy klasszikus hegyvidéki pálya, idén még nem nyitott meg. Tavaly a felnőttnapijegyet 12 ezer forintért adták, idei áraikról még nincsenek adatok.

Visegrádon a Nagyvillám Sípálya: egy kisebb, de népszerű terep, napijegy többféle konstrukcióban vásárolható, de 10 ezer forint alatti áron van.

Ez az árszint azt jelenti, hogy egy család vagy egy hétvégi síelő töredék áron megússza a sportot a külföldi utakhoz képest, különösen, ha nincs szükség többnapos szállásra.

Rövid utak, alacsonyabb járulékos költségek

A jegyár csak az egyik fontos, a hazai síelés mellett szóló szempontok közül. További előnye az itthoni választásnak az is, hogy

nincs több százezer forintos utazási költség,

nincs devizakitettség,

sok helyen elfogadják a Szép-kártyát,

egy-két napos turisztikai programként is működik.

nem kell utazási biztosításra sem költeni.

Mindezek a pluszkiadások megspórolhatóak egy hazai síelés esetén, amely különösen fontos, amikor a háztartások óvatosabban költenek, de mégsem akarnak teljesen lemondani a téli kikapcsolódásról.