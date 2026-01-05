Rendkívüli

Orbán Viktor: Ami pénzünk van, azt Magyarországra és a magyar családokra fordítjuk, nem Ukrajnára + videó

síszezonmagyarországi sípályáksíelés

Itt a havazás, de nem kell Ausztriáig menni: ennyibe kerül most a síelés a magyar pályákon

Komolyabb havazást jeleznek előre a következő napokra, és ez nemcsak a közlekedést, hanem a hazai sípályák forgalmát is megmozgathatja. Miközben sokan automatikusan külföldben gondolkodnak, Magyarországon továbbra is működnek sípályák, amelyek a téli időjárás visszatérésével újra versenyképes alternatívát jelenthetnek, különösen ár-érték arányban.

Gazsó Rita
2026. 01. 05. 13:34
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Elindult az idei síszezon. A magyar sípályák működése nagyrészt időjárásfüggő, igaz, a nagyobb centrumok ma már hóágyúzással is biztosítják a szezon fenntartását. A most érkező havazás és hideg a hazai pályák szempontjából azért is előnyös, mert miközben növeli a belföldi keresletet – különösen a hétvégi, egynapos síelések számát illetően –, javítja a pályaminőséget és csökkenti az üzemeltetési költségeket is.

sípályák
Megkezdődött az idei síszezon, felkészültek a sípályák 
Fotó: Mátraszentistváni Sípark

Nem alpesi a méret, de alpesi árak sincsenek a magyar sípályákon

Magyarországon több sípálya működik, és egy dolog közös bennük: nem a több száz kilométeres pályarendszerekben gondolkodó haladó síelőknek szólnak. Kifejezetten ideálisak viszont kezdőknek, családoknak, gyerekeknek, újrakezdőknek és „hétvégi síelőknek” – főleg akkor, amikor a tél végre tényleg megérkezik. 

A külföldi és a hazai síelés között az egyik legnagyobb különbség az ár. 

Míg egy osztrák síterepen egy felnőttnapijegy könnyen 25–30 ezer forint fölé mehet, addig Magyarországon a legdrágább belépők is 10–15 ezer forintos sávban maradnak.

A jelenleg működő hazai sípályák árai nagyjából így alakulnak a főszezonban:

  • Eplény – Síaréna Vibe Park: a legnagyobb hazai sícentrum, napi „maxijegy” felnőtteknek, a nyitva tartó pályák számától függően 14-15 ezer forint, rövidebb, azaz 2–4 órás jegyek ennél természetesen jóval olcsóbbak.
  • Mátraszentistván Sípark: teljes napra szóló síbérlet 14–15 ezer forint körül alakul, több pályával, esti síeléssel. Kedvezményes időszakok, családi jegyek esetén itt is kedvezőbb az ár.
  • Bánkúti Sícentrum: ez egy klasszikus hegyvidéki pálya, idén még nem nyitott meg. Tavaly a felnőttnapijegyet 12 ezer forintért adták, idei áraikról még nincsenek adatok.
  • Visegrádon a Nagyvillám Sípálya: egy kisebb, de népszerű terep, napijegy többféle konstrukcióban vásárolható, de 10 ezer forint alatti áron van.

Ez az árszint azt jelenti, hogy egy család vagy egy hétvégi síelő töredék áron megússza a sportot a külföldi utakhoz képest, különösen, ha nincs szükség többnapos szállásra.

Rövid utak, alacsonyabb járulékos költségek

A jegyár csak az egyik fontos, a hazai síelés mellett szóló szempontok közül. További előnye az itthoni választásnak az is, hogy

  • nincs több százezer forintos utazási költség,
  • nincs devizakitettség,
  • sok helyen elfogadják a Szép-kártyát,
  • egy-két napos turisztikai programként is működik.
  • nem kell utazási biztosításra sem költeni.

Mindezek a pluszkiadások megspórolhatóak egy hazai síelés esetén, amely különösen fontos, amikor a háztartások óvatosabban költenek, de mégsem akarnak teljesen lemondani a téli kikapcsolódásról.

Az utasbiztosítás is megdobhatja a költségeket

A téli utasbiztosításokról közölt friss adatokat az Insura, amely szerint az utazni készülők közel kétharmada köt biztosítást külföldi útja előtt, a síbiztosítás esetén pedig ez az arány közel 80 százalék, amely főként annak köszönhető, hogy egy átlagos városnéző úthoz képest jóval nagyobb kockázattal és sokkal jelentősebb kiadással nézhet szembe, aki kihagyja ezt a védelmet. 

Míg a biztosításközvetítő portál oldalain a nyaralási szezonban 710 forint volt az utasbiztosítások napi átlagdíja, a téli sportokra kalkulált 870 forint ezt 23 százalékkal haladja meg. A díjtöbblet oka a síeléshez kapcsolódó olyan pótlólagos szolgáltatások, mint a helikopteres mentés, ami már szinte kivétel nélkül része minden síbiztosításnak. Szintén része már egy átlagos konstrukciónak is a felszerelésre vonatkozó kártalanítás. Emellett évről évre egyre többen választják az olyan prémium termékeket is, mint az utazás teljes vagy részbeni meghiúsulása miatt igénybe nem vett szállás, síbérlet vagy egyéb program díjának megtérítése.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter most a határon túli magyarokat használja fel

Zsigmond Barna Pál avatarja

Amit a Tisza Párt művel, az nem szolidaritás, csak politikai számítás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.