Nem érdemes megspórolni ezt a költséget, ha síelni készülünk – Mutatjuk, hogy miért

Piaci becslések szerint az utazni készülők közel kétharmada köt utasbiztosítást külföldi útja előtt, a síbiztosítás esetén pedig ez az arány közel nyolcvan százalék. Évről évre egyre több síelő választ olyan prémium biztosítást, mint az utazás teljes vagy részbeni meghiúsulása miatt igénybe nem vett szállás, síbérlet vagy egyéb program díjának megtérítése.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 9:22
Napi 870 forint körüli átlagos utasbiztosítási díjjal számolhatnak a síelők az idei szezonban Forrás: Pexels
Az idei szezonban naponta és személyenként átlagosan 870 forint körül alakul a síbiztosítás díja, ami mintegy 3 százalékkal haladja meg az előző szezon 845 forintos átlagát – közölte az Insura.hu az aktuális utasbiztosítási módozatok és az eddigi, előzetesen megkötött szerződések adatai alapján hétfőn az MTI-vel. A biztosításközvetítő portál oldalain a nyaralási szezonban 710 forint volt az utasbiztosítások napi átlagdíja, a téli sportokra kalkulált 870 forint ezt 23 százalékkal haladja meg. A díjtöbblet oka a síeléshez kapcsolódó olyan pótlólagos szolgáltatások, mint a helikopteres mentés, ami már szinte kivétel nélkül része minden síbiztosításnak. 

biztosítás,
Piaci becslések szerint az utazni készülők közel kétharmada köt utasbiztosítást külföldi útja előtt, a síbiztosítás esetén pedig ez az arány közel 80 százalék  Forrás: Pexels

Az EEK hiányosságai a sípályán mutatkoznak meg, érdemes biztosítást kötni

Szintén része már egy átlagos konstrukciónak is a felszerelésre vonatkozó kártalanítás. Emellett évről évre egyre többen választják az olyan prémium termékeket is a síelők, mint az utazás teljes vagy részbeni meghiúsulása miatt igénybe nem vett szállás, síbérlet vagy egyéb program díjának megtérítése – mutatnak rá.

Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója a közleményben kiemelte: piaci becslések szerint az utazni készülők közel kétharmada köt utasbiztosítást külföldi útja előtt, a síbiztosítás esetén pedig ez az arány közel 80 százalék. Mindez nem véletlen, mivel 

egy átlagos városnéző úthoz képest jóval nagyobb kockázattal és sokkal jelentősebb kiadással nézhet szembe, aki kihagyja ezt a védelmet

 – tette hozzá. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EEK) minden esetben csak kiegészíteni képes az utasbiztosítást, a hiányosságai főként a sípályákon mutatkoznak meg. Itt ugyanis a betegszállítás (amelyre az EEK semmilyen fedezetet nem ad) a terep sajátosságai miatt gyakran csak helikopterrel oldható meg, amelynek költségei több millió forintot tesznek ki. További gondot okozhat az is, hogy számos síközpontból olyan magánegészségügyi intézménybe kerülhet a sürgős ellátást igénylő sérült, amely az EEK-t nem fogadja el – ismertette.

Még mindig Ausztria a síelők legkedveltebb úti célja 

Közölték: az úti cél alapján tavalyhoz hasonlóan idén is Ausztria lehet a legnépszerűbb, az előző szezonban a síbiztosítások 63 százalékát kötötték erre a célpontra. További 10 százalék szlovákiai síterepre utazott. A fennmaradó 27 százalék zömmel a francia, olasz, lengyel és szlovén hegyeket vette célba. A síelés intenzív sport, jellemzően a fiatalabb korosztály köt síbiztosítást: a biztosított utasok nyolcvan százaléka 45 év alatti.

